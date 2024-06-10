«Запрос на социальную справедливость». Россиянам повысят налоги — кого коснется и что это значит

В скором времени россиян ждет повышение налогов Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Российские власти определились с параметрами повышения налогов. Минфин внес пакет законопроектов и направил их в правительство РФ. Там уже одобрили проект. Изменения примут в Госдуме уже в весеннюю сессию, а действовать начнут с 1 января следующего года. Подробности — в материале наших коллег из 72.RU.



Что случилось?

В конце мая стало известно, что Министерство финансов внесло в Белый дом пакет поправок. Изменения касаются НДФЛ, налога на прибыль организаций, на добычу полезных ископаемых (НДПИ), режима упрощенной системы налогообложения (УСН) для бизнеса и ряд других. В правительстве уже одобрили поправки. В качестве причин повышения налогов власти называют «запрос на социальную справедливость».



— При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны, — заверил Антон Силуанов, Министр финансов.



Власти планируют тратить деньги от повышения налогов на социально-экономическое развитие.

В этом видео экономисты рассказывают, к чему приведет повышение налогов Источник: Александра Тонку / Городские порталы

Чей доход превышает 200 тысяч рублей в месяц, будет платить больше налогов

В Минфине предложили многоступенчатую прогрессию по НДФЛ:



для доходов до 2,4 млн рублей в год — 13%;

от 2,4 до 5 млн рублей в год — 15%;



5 до 20 млн рублей в год — 18%;



20 до 50 млн рублей в год — 20%;



свыше 50 млн рублей в год — 22%.



Власти объяснили, что изменения коснутся 3% трудоспособного населения — около 2 миллионов человек. Нижний порог месячного дохода предусмотрен в размере 200 тысяч рублей. Повышенный налог будет выплачиваться не со всей суммы, а с превышения установленных порогов. Участников спецоперации поправки не касаются.

Повышение налогов затронет россиян, чей доход превышает 200 тысяч рублей в месяц Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











Помимо этого, Минфин предложил для семей с двумя и более детьми, доход которых не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека, вернуть уплаченный НДФЛ в размере 7% из 13%.



При доходе до 2,4 млн рублей в год в виде дивидендов и процентов по вкладам налог составит 13%, выше — 15%,



Налоговая реформа затронет бизнес

Налог на прибыль компаний власти хотят увеличить с 20% до 25%. Для малого и среднего бизнеса с доходами выше 60 миллионов рублей собираются ввести НДС. В качестве развития этих отраслей в Минфине предложили увеличить порог УСН по доходам с 200 миллионов рублей до 450 миллионов рублей, а по основным средствам — со 150 миллионов рублей до 200 миллионов рублей.



Минфин предложил повысить налог на прибыль для компаний с 20% до 25% Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Налог на добычу полезных ископаемых тоже предлагают поднять: для отрасли «добыча железа» в 1,15 раза; «производства минеральных удобрений» (калий) — в 2,3 раза; «производства минеральных удобрений» (фосфор) — в 2 раза. Для производителей азотных удобрений — ввести акциз на приобретение газа для производства аммиака — 1200 рублей / 1000 куб. м.



А теперь простым языком. Что это значит?

Если говорить кратко, то опрошенные редакцией 72.RU эксперты предрекают российской экономике в связи с повышением налогов медленный рост и повышение цен в магазинах — бизнесу надо перекладывать свои издержки, связанные с повышением налога на прибыль с 20% до 25%.



— Отмечу, что это пока законопроект. Сейчас действует какое правило: повышенную ставку платят те, чей годовой доход составляет пять миллионов рублей. Его хотят снизить до 2,4 миллиона. По факту получается, что будут платить больше люди с зарплатой в 200 тысяч рублей в месяц. Для Тюмени — это хорошая зарплата, а для Москвы — средняя. Так что ощутят все, — говорит корреспонденту 72.RU Тигран Аракелян, эксперт по налоговой безопасности.



Он обращает внимание, что НДФЛ — это не только зарплата. Налог платят и те, кто получает доход с продажи имущества, например недвижимости. То есть если объект недвижимости продать за средние по рынку 10 миллионов, то получится, что налог будет взиматься не в 13%, а уже 18%. Но в окончательной версии закона предложенного закона эту норму включать не стали, оставив всё как есть. Также Аракелян прогнозирует, что пострадают индивидуальные предприниматели, которые находятся на общей системе налогообложения и платят НДФЛ.



Эксперты отмечают, что повышение налогов приведет к росту цен на потребительском рынке Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— А вот цены подскочат вверх, и это уже коснется каждого. По налогу на прибыль — крупным компаниям его планируют повысить сразу на 5%, значит, цены взлетят на 7%. Плюсом предлагают для компаний, которые находятся на упрощенной системе, платить НДС в размере 5%. И это еще одна дополнительная нагрузка на бизнес. Таких людей достаточно много — это средние магазины. И они важны — сейчас они живут при лимите в 200 миллионов и не платят ничего дополнительно. Естественно, что они будут вынуждены также поднимать цены. Также мы должны понимать, что налог на УСН не предусматривает применение налоговых вычетов, которые есть при общей системе налогообложения по НДС. Странно, что на парламентских слушаниях присутствовали представители бизнеса, и они вроде согласились с этими повышениями. Словно сами себе враги, — резюмирует собеседник.



«Чуть-чуть будет похуже всем»

На вопрос, почему власти повышают налоги, опрошенные корреспондентом 72.RU экономисты отвечают единогласно — необходимо пополнять бюджет.

Один из наших собеседников обращает внимание, что повышение налогов почти не коснется сверхбогатых россиян Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Константин Селянин, кандидат экономических наук, обращает внимание, что, несмотря на кажущийся малый процент населения страны, которых затронет повышение НДФЛ, в будущем таких людей станет больше.



— Уверяю вас, что через пару лет, даже если не будет происходить каких-то больших подвижек, эти пороги, они уже затронут не 3%, а за счет инфляции в начале 5%, потом 10%, потом 15% населения. Я помню времена, когда зарплата в 10 тысяч рублей была очень хорошей. Давайте интерполируем лет на пять–шесть вперед — какая сумма будет считаться хорошей зарплатой? Сейчас Минфин считает, что это 73 тысячи в месяц. А до 200 тысяч уровень зарплат за сколько дойдет? Это лукавство, когда говорят, что почти никого не затронет повышение налогов. Сейчас почти никого. А потом затронет, потому что это же закон. Он будет работать. Но тем не менее эффект на такой краткосрочный будет самый минимальный, — рассуждает экономист.



По мнению собеседника, при переходе на многоступенчатую систему, если власти хотят социальной справедливости, нужно брать примеры развитых стран, где налоги для богатых достигают 40–60%.



— На мой взгляд, правильно, когда богатые платят не просто больше, а намного больше. Поэтому, я считаю, даже при этих ставках защитили правящий класс России, который получает 200 миллионов рублей в год и так далее, — добавляет эксперт.



Также он отмечает, что изменения почти не коснулись налогов по доходам в виде дивидендов, процентам по вкладам. Экономист обращает внимание, что такими благами в большинстве случаев пользуется именно правящий класс в России.

Чуть-чуть будет хуже всем, констатирует Кульбака Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Селянин сомневается, что при увеличении фискальной нагрузки повысится собираемость налогов.



— Это миф, что если вы увеличите налоговые ставки, то у вас сообразно увеличится собираемость налогов — общая сумма. Это не так. Посмотрите, на сколько вырос объем собираемых налогов в России, когда понизили НДФЛ с 30% до 13%. В 90-х годах было место зарплатам в конвертах, даже в крупных госкомпаниях, а уже в начале нулевых стало невозможно и не нужно работать в серую. И собирать стали больше. А сейчас произойдет тяга компаний прятать и не показывать прибыль. Куда угодно ее уводить, — говорит собеседник.



Из плюсов он отметил налоговый «кешбэк» для семей и повышение НДПИ и подчеркнул, что изменения в последнем не касаются нефтегазового сектора.

Экономист Николай Кульбака констатирует, что увеличение налогов приводит к замедлению роста экономики.



— Рост налогов всегда приводит к торможению экономики и про прогрессивную шкалу, увеличение прогрессивной шкалы — это точно замедление экономики. Люди увидят чуть-чуть более высокие цены. Фирмам будет чуть-чуть тяжелее повышать зарплаты. Кто-то из тех, кто более-менее неплохо получает, увидит, что у него отбирают чуть больше денег на налоги. Выбран путь, когда всё по чуть-чуть. Ну да, по чуть-чуть будет похуже всем, — резюмирует Кульбака.

