Переходим на овощи: в Новосибирской области подскочили цены на мясо, курицу и колбасу — изучаем статистику

В Новосибирской области выросли цены на мясо и мясные изделия. Информация об этом появилась в еженедельной статистике от Новосибирскстата. По данным специалистов, помимо мяса, цены выросли и на картофель. Корреспондент НГС изучил, как поменялись цены с начала года.

Говядина с начала 2024 года подорожала уже на 46 рублей. В январе она стоила 512,32 рубля, а на 3 июня — 558,43 рубля. Неделю назад, 27 мая, говядина стоила столько же — 558,36 рубля. Баранина выросла с начала года на 95 рублей. 9 января средняя цена за килограмм была 530,92, на 3 июня — 625,45 рубля. На 27 мая цена за килограмм была 611,82 рубля.