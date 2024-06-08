Переходим на овощи: в Новосибирской области подскочили цены на мясо, курицу и колбасу — изучаем статистику

В Новосибирской области выросли цены на мясо и мясные изделия. Информация об этом появилась в еженедельной статистике от Новосибирскстата. По данным специалистов, помимо мяса, цены выросли и на картофель. Корреспондент НГС изучил, как поменялись цены с начала года.
Говядина с начала 2024 года подорожала уже на 46 рублей. В январе она стоила 512,32 рубля, а на 3 июня — 558,43 рубля. Неделю назад, 27 мая, говядина стоила столько же — 558,36 рубля. Баранина выросла с начала года на 95 рублей. 9 января средняя цена за килограмм была 530,92, на 3 июня — 625,45 рубля. На 27 мая цена за килограмм была 611,82 рубля.
Уже четвертую неделю растет цена на курицу. На 3 июня средняя стоимость за килограмм — 231,67 рубля, а 27 мая это было 226,42 рубля. При этом курица не достигла цены, которая была в январе: в начале года килограмм стоил 240,42 рубля.
За неделю дороже стали и сосиски с сардельками. Их средняя стоимость за килограмм сейчас 475,25 рубля, а на 27 мая цена была 471,79 рубля. Растет с начала года в цене вареная колбаса. На 3 июня ее средняя стоимость была 487,22 рубля, хотя еще неделю назад, 27 мая, купить килограмм можно было за 472,68 рубля. Средняя цена на 9 января была 447,74 рубля.
Сезонные огурцы и помидоры начали падать в цене. На 3 июня средняя цена за килограмм помидоров составила 194,69 рубля, а за неделю до этого — 27 мая — 212,96 рубля. В начале года килограмм помидоров обошелся бы вам в 261,07 рубля. Цена на огурцы опустилась до 118,19 рубля за килограмм. Неделю назад цена была 124,9 рубля, а 9 января — 234,75 рубля.
Но не все овощи начали опускаться в цене. Цена за килограмм картошки, например, растет, и на 3 июня средняя цена была 32,76 рубля. За неделю до этого, 27 мая, в среднем килограмм стоил 30,95 рубля. А 13 мая — 27,14 рубля.
Продукты для окрошки подорожали почти на 9% по сравнению с прошлым годом. Наши коллеги из MSK1.RU подсчитали, во сколько обойдется приготовить окрошку на всю семью, и сравнили стоимость домашнего холодного супа с магазинным.