Денег хватит только у элиты? Продукты для окрошки подорожали почти на 9% — сравниваем цены

Продукты для традиционного холодного летнего супа подорожали на 9% Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











С приходом лета началась многолетняя битва фанатов окрошки на квасе и кисломолочных напитках. Объединяет непримиримых врагов всего две вещи: любовь к этому летнему супу и возмущение ростом цен на ингредиенты.



MSK1.RU подсчитал, во сколько обойдется приготовить окрошку на всю семью, узнал, как сильно продукты для ее приготовления подорожали по сравнению с прошлым годом, и сравнили стоимость домашнего холодного супа с магазинным.



Во сколько обойдется обед на семью

Несмотря на сотни интерпретаций традиционного блюда, в ходу до сих пор остается простой семейный рецепт. При наличии собственного огорода он должен быть очень экономным, но для современного жителя с каждым годом становится всё менее доступным.



В этому году самыми дорогими ингредиентами окрошки стали колбаса, квас, сметана и зеленый лук. Так, за 300 г мясного изделия придется отдать в среднем от 180 до 400 рублей в зависимости от качества и производителя. 1,5 литра кваса — примерно столько понадобится для обеда на семью из четырех человек — около 120 рублей.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











Баночка сметаны 250 г сейчас в среднем стоит больше 80 рублей. В топе дорогих ингредиентов оказался и зеленый лук, который без ограничений можно было рвать у бабушки на грядке. Ценник в магазинах на него — почти 60 рублей за 100 г. Причем покупать его в наборе с укропом — не всегда верный способ сэкономить. Стоимость ассорти зелени — от 100 до 200 рублей за 200 г.

Как мы считали Узнать За основу мы взяли данные Росстата по Москве и Московской области, в которых указана средняя цена на продукты базового набора питания. Последнее обновление статистики было в апреле 2024 года. Продукты для окрошки, которые не входят в минимальный набор, а именно: колбаса, зелень, редис, квас и кефир, мы оценивали самостоятельно. Для этого мы сравнили стоимость этих товаров в магазинах: «Магните», «Перекрестке», «Пятерочке», «Дикси» и «Ашане» — и вычислили их медианную цену. Медианная цена — это цена среднего товара в выборке: половина цен товаров из выборки ниже этого значения, а половина цен — выше этого значения. Помимо данных Росстата и магазинных ценников, мы опирались на исследования «Чек Индекс» (Платформа ОФД), которая анализирует данные о потраченных россиянами средствах.



* Платформа ОФД — оператор фискальных данных, занимается передачей данных с контрольно-кассовой техники в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Как изменились цены

Согласно нашим подсчетам, средняя стоимость приготовления окрошки на семью из четырех человек выросла на 8,6%. Сильнее всего цены подскочили на яйца — на 42%. Если в прошлом году десяток можно было купить за 87 рублей, сейчас средняя стоимость упаковки — 124 рубля. Мосстат, который опубликовал эти данные, не указал, о какой категории яиц идет речь. По данным аналитического ресурса «Чек Индекс», средняя сумма, которую россияне отдают за яйца, — 140 рублей.



Сильно с прошлого года цена выросла и на укроп — почти на 15% процентов. Цены на огурцы и соль не слишком изменилась. А вот зеленый лук и картофель даже подешевели.



Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











Несмотря на то, что в магазинах стали продавать яйца поштучно, россияне редко берут продукты в объеме, который строго соответствует рецепту. В итоге получается, что средний чек набора для окрошки выходит на сумму около тысячи рублей.



При покупке продуктов «в онлайне» можно отдать по списку больше двух тысяч рублей, подсчитал «Чек Индекс».



Дешевле ли готовая окрошка

Если вы планируете трапезничать окрошкой в одиночестве, то расход купленных продуктов будет 156 рублей. При определенном желании по аналогичной цене можно найти готовый салат в магазинах. Правда, в корзину придется доложить бутылку кваса и баночку сметаны.



В магазинах за порцию летнего салата без заправки придется отдать около 200 рублей. Самый дешевый вариант мы нашли на сайте «СберМаркета» от «Пятерочки» — 130 рублей за окрошку с курицей. Правда, наесться такой порцией вряд ли получится — весит она всего 150 граммов. Варианты в этом же ценовом диапазоне, но по 200–250 граммов, можно найти в «Ашане» и «Перекрестке».

Источник: Sbermarket.ru











Источник: Auchan.ru











Источник: Perecrestor.ru











Источник: Dostavka.magnit.ru











Источник: Auchan.ru











Если вы фанат окрошки на квасе, обязательно прочитайте о пользе и вреде этого напитка.

