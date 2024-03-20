«Половину зарплаты слила на Wildberries». Личный бюджет чиновницы, которая получает 30 тысяч

В кино и кафе героиня этого материала почти не ходит. В свободное время она любит читать и тратит на книги около двух тысяч в месяц Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В серии текстов «Личный бюджет» наши коллеги из «Чита.ру» уже писали про то, как распределяет 8-тысячную зарплату молодой учитель физкультуры, а также школьная учительница в разводе, с двумя детьми и ипотекой. В этот раз они поговорили с читинкой, которая работает в органах государственной власти, но при этом не является госслужащей. Платят Насте (имя изменено) 30 тысяч рублей за то, что она работает с документами, таблицами, а также отвечает на запросы жителей по стандартному графику с 09:00 до 18:00. Хватает ли ей этого на жизнь?

Вводные данные

Настя работает по профессии, на нее она четыре года училась в Забайкальском государственном университете. С ее слов, направление, на котором она обучилась, не котируется ни в Забайкалье, ни в других регионах страны. На ту же должность с той же зарплатой можно попасть с образованием схожей направленности, и тогда четыре года за партой были бы эффективнее. Настя могла бы стать полноценным госслужащим, но для этого ей нужно отучиться в магистратуре. Зарплата именно у госслужащих выше, но насколько — неизвестно.



Подработки у нее нет. Живет девушка на зарплату.



Ежемесячные траты

Жилье. Настя живет одна в общежитии при своем учреждении. За аренду она платит 200 рублей, а за коммунальные услуги порядка 5–6 тысяч рублей в зависимости от месяца. Если девушка сменит работу, то из общежития ее выселят, поскольку оно только для сотрудников. Отметим, что стоимость аренды квартир в Чите начинается от 15 тысяч рублей — половина зарплаты Насти.

Продукты. «Продуктовая корзина специфическая в том плане, что я не ем мясо, рыбу, очень редко курицу, чаще всего овощи, крупы, макаронные изделия. Периодически из-за отсутствия денег могу отказывать себе во фруктах и овощах. Сладости тоже не беру, не люблю их», — характеризует свои траты на продукты Настя. На еду у нее уходит порядка 6–8 тысяч рублей.



Лекарства. У Насти аллергия, кроме того, периодически болит голова. Болеет она нечасто, поэтому берет только обезболивающие и противоаллергенные, на которые в месяц может уйти от 600 до 1000 рублей.



Кредиты. К кредитам она относится скептически, потому что не любит брать чужие деньги. При этом у нее есть стиральная машина за 20 тысяч рублей и телефон стоимостью в 30 тысяч рублей. Купить эту технику помогали родственники.



Транспорт. Настя передвигается в основном пешком. Так и для здоровья полезнее, да и экономнее. Когда опаздывает — садится на маршрутку, если опаздывает сильно — на такси. Так, за маршрутку у нее может выйти примерно 300 рублей в месяц, а траты на такси могут доходить до тысячи рублей.



Хобби. Девушка редко выбирается куда-то, если это не связано с работой. Свободное время проводит дома за чтением книг, манг (японские комиксы), просмотром сериалов, но иногда может сходить в кафе или кино. На развлечения у нее уходит порядка 5 тысяч рублей, это вместе с книгами, на которые она может потратить до 2 тысяч рублей. Также девушка увлечена покупками в интернет-магазинах, в Wildberries она ожидает товаров на сумму порядка 14 тысяч рублей. Среди заказанного: фигурки персонажей, постеры, три стеллажа — один для себя, другие для родственников.



— Я зависима от импульсивных покупок, денег реально много уходит, — признается Настя.



Не ежемесячные траты

Уход за собой. Без косметики и заботы о себе — никуда. Некоторые средства рассчитаны на использование в течение трех и более месяцев.



— Умывашка, гидрофильное масло, тоник, средство для снятия макияжа, шампунь, бальзам, маски для волос, лица, скрабы для тела, лица, головы, пилинги, спрейчики для волос, термозащита, — перечислила девушка.



Регулярно Настя тратит на заботу о себе от 3 до 4 тысяч рублей.



Одежда. Также она покупает одежду — либо под сезон, либо просто для души. Покупает в том же интернет-магазине, но иногда закупает и вживую. Точную сумму трат сказать не может, но в целом она включена в общий ценник ожидаемых товаров.



В отпуске наша героиня практически не бывает — ездить некогда, но с последних отпускных удалось пожить неделю в Новосибирске.



Итоги ежемесячных расходов