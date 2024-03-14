Подорожали на 18%, и это без начинки. Как в России выросли цены на блины накануне Масленицы

Вряд ли кто-то на этой неделе хоть раз не поест блинов Источник: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»











Началась Масленая неделя, так что и наши коллеги из «Фонтанки» блины приготовили — посчитали по ингредиентам и до грамма, сколько будет стоить порция в этом году. Насколько существенно поднялись цены и кто виноват в росте блинного индекса — в материале.



Сколько стоит средний блин

При подсчете средней стоимости порции блинов «Фонтанка» учитывала последние данные Росстата о потребительских ценах по России. «Пекли» по традиционному рецепту: пол-литра молока, три яйца, стакан муки (250 г), три столовых ложки подсолнечного масла, одна столовая ложка сахара и щепотка соли.



Итого средняя порция блинов к Масленице в 2024 году составила 98 рублей. Это на 18% больше, чем год назад, когда такой же рецепт выходил в 83 рубля.

Самыми дешевыми за последний год блины были в конце июня (80 рублей), самыми дорогими — в середине января 2024 года (99 рублей). Повернулась блинная кривая в середине сентября и шла в гору до конца новогодних праздников. С конца января в мир блинов пришла стабильность: средняя цена держится на уровне 98 рублей уже несколько месяцев с небольшими перекосами на десятки копеек.



Подобные расчеты также проводили аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД», только опирались они не на официальные данные статистики, а на анализ продаж по чекам в российских магазинах. Итого насчитали 147 рублей в среднем по стране за порцию, что на 9% больше, чем годом ранее. В Петербурге стоимость блинного набора выросла на 10% — до 153 рублей, в Москве — на 8%, до 185 рублей.



У компании «Эвотор», как уже писала «Фонтанка», статистика печальнее — цены выросли на 17%. Порцию эксперты брали побольше — молока литр, яйца четыре штуки, но в остальном динамика та же. В Петербурге средняя порция блинов стоит 201 рубль, в Москве — 227 рублей. Дешевле всего угощение к Масленице испечь оказалось в Ставропольском крае — всего 119 рублей за порцию, дороже — в Ямало-Ненецком автономном округе — 253 рубля.



Виноваты яйца, выручает масло

Виноваты в таком росте цен ожидаемо яйца, стоимость которых начала резко расти осенью прошлого года. Еще в марте 2023 десяток в среднем по России стоил 84 рубля и летом даже собирался дешеветь — до 76–77 рублей за упаковку. Однако уже в ноябре яйца перешагнули в цене рубеж в 100 рублей, а в начале января дошли до пиковой отметки в 133 рубля за десяток.

Итого за год яйца подорожали на 52% — до 128 рублей в среднем. К счастью, пока цены чуть успокоились: с начала года десяток подешевел на 4%, за последний месяц — еще на 0,6%.



Чуть подросли цены на еще два незаменимых ингредиента — на молоко и на муку. Литр молока по последним данным обходится россиянам в 76,9 рублей, что почти на 3% больше, чем в марте прошлого года. Килограмм муки продают по 50,6 рублей — всего на 1% дороже, чем год назад. При этом и мука, и молоко с начала года медленно, но верно продолжают расти в цене.



Зато подешевело подсолнечное масло, хоть и всего на 1% за год — до 128,9 рублей за литр. Сахар подорожал на 12% — до 71 рубля за килограмм, соль — на 5%, до 19 рублей за кило.



А если с добавками?

Тем не менее пара сотен — цена для кошелька вполне посильная, но не тут-то было. Блины мало кто ест «на сухую» (это даже патриарх Кирилл не одобряет), а привычные для россиян добавки к масленичному угощению тоже в цене подросли — чуть ли не до 10%.

Рекордсмен по подорожанию — фарш. За килограмм придется отдать 465,2 рубля в среднем, а это на 9,5% больше, чем год назад. Выросла в цене к началу 2024 года и красная рыба — на 5%, до 1111 рублей за килограмм. Из вариантов, во что блины макать, самой дешевой остается сметана — 285,5 рублей за кило в среднем. Самой стабильной — сгущенка, которая подорожала за год на смешные в сравнении с остальными продуктами 0,7%.



Литровая баночка варенья обойдется в 451 рубль (+2,5%), меда — 566 рублей (+7%).



Зато значительно подешевела самая люксовая добавка к блинам — красная икра. За последние полгода цены на нее снизились больше чем на 6% к началу года. На Дальнем Востоке в ноябре стоимость икры горбуши упала сразу на 25%.