«Факторы в пользу ослабления рубля превалируют». Сколько будет стоить доллар в марте — прогноз

— Против девальвационного сценария говорит также электоральный цикл. В этих условиях можно ждать скорого движения пары доллар-рубль к 90–91 и консолидации на этих уровнях. Такой курс в среднем может сохраняться и в марте с эпизодами движения как под 90, так и в направлении 92. В курс транслируются изменения (порой резкие) ценовой конъюнктуры рынка энергоносителей с лагом в несколько недель, также нужно учитывать эффекты от санкций и добровольного сокращения Россией нефтедобычи в рамках ОПЕК+, которые приводят к снижению объема поступающей в страну валютной выручки, — резюмирует Бахтин.

