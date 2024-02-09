«Сайты висят, Сеть тормозит». Почему россияне всё чаще жалуются на замедление мобильного интернета

Жители регионов России обратили внимание на падение скорости мобильного интернета в последние месяцы. Проблема обострилась после масштабного обрушения Рунета в конце января. Наши челябинские коллеги из 74.RU обсуждали с экспертами, каковы причины замедления загрузки контента на, казалось бы, продвинутых смартфонах, что происходит с трафиком, ждать ли ухудшения ситуации и насколько реально повторение недавнего сбоя.
Сбой и торможение — разные вещи
Прежде всего нужно разграничить январский массовый сбой в Сети и, собственно, проблему снижения скорости мобильного интернета в России, обратили внимание эксперты.
— Сбой, который был 30 января, вообще никакого отношения к операторам не имеет. В той ситуации операторы не виноваты. Они просто не имели возможности обеспечивать услугами, потому что не работало всё, что было в зоне ru. Поэтому здесь очень важно понимать, за что операторы отвечают, а в чем нет их вины, — отметил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Интернет или Рунет (то, что принято называть российской частью всемирной Сети) — это множество сложных взаимосвязанных машин, миллиарды процессоров, коммуникационных узлов, огромные вычислительные центры, одинокие кабели на дне океана и вышки, которыми утыкан почти каждый населенный пункт огромной страны.
— Это оборудование ежедневно эксплуатируется, испытывает нагрузки, его необходимо обслуживать и обновлять, под него необходимо писать и переписывать софт, расширяя его функции, повышая надежность, устраняя ошибки и уязвимости. В процессах участвуют тысячи и тысячи людей. Как любая сложная система, даже несмотря на многократное дублирование узлов и многоступенчатые системы защиты и подстраховки, она неизбежно сбоит. По огромному количеству причин, — объяснил гендиректор Spider Group Сергей Соляник. — Поэтому сам термин «обрушение Рунета» похож скорее на теорию заговора.
На масштабы сбоев накладываются внешние условия. Допустим, некоторые поставщики отказываются продавать оборудование и выполнять гарантийные обязательства. Поэтому нужно одновременно делать минимум три вещи:
- искать замену (не всегда проверенную; всё нужно тестировать, налаживать поставки и подчас помогать с расширением производства);
- разрабатывать собственные технологии и ставить их на конвейер для снижения зависимости от партнеров;
- сокращать нагрузки на свой парк машин, чтобы растянуть его ресурс в период нестабильности.
Сейчас операторы связи решают все три задачи. По словам экспертов, свой отпечаток накладывает перекошенный кадровый рынок. А противостояние ФАС и операторов по безлимитным тарифам заставляет последних страховать свои риски, пока не найдено решение, удовлетворительное для всех сторон, включая потребителя.
— Что касается «обрушения Рунета», согласно имеющейся у нас информации, произошел программный сбой в системе безопасности протоколов DNSSec*, который устранили за пару часов. Наша компания разрабатывает мобильные приложения и программную инфраструктуру по ряду крупных проектов, включая финтех-сервисы. Большие проблемы на уровне Рунета могут на нас отразиться. Мы заметили сбой, по нескольким проектам провели анализ, в одном пришлось незначительно отложить развертывание. Масштаб был сравним с неполадками какого-нибудь популярного рабочего сервиса. Трудно назвать такое обрушением, — объяснил Сергей Соляник. — Такие сбои происходили сотни раз и в других странах. Мы не склонны драматизировать ситуацию, считаем ее рабочей, хоть и неприятной.
По мнению руководителя Spider Group, едва ли январский инцидент имеет жесткую сцепку с пропускной способностью мобильных операторов.
Кажется или замедлился на самом деле?
В то же время пользователи в последние месяцы постоянно сталкиваются с зависанием сайтов, долгой загрузкой контента и прочими «прелестями» медленного интернета. Об этом свидетельствует рейтинг стран по медианной скорости мобильного интернета, который составляет международная компания Ookla (по версии Speedtest).
По показателям за ноябрь 2023 года Россия впервые за всю историю наблюдений вылетела из топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом — заняла
Снижение скорости мобильного интернета в минувшем году подтвердили и замеры российского агентства TelecomDaily. В регионах она упала в среднем с 20 до
В первую пятерку городов с самым быстрым интернетом в России входят Москва, Санкт-Петербург, Омск, Екатеринбург и Казань. Во второй десятке — Новосибирск, в третьей — Челябинск, сообщили 74.RU в агентстве TelecomDaily.
— Ни для кого не секрет, что сейчас импортного оборудования в России в сети LTE (один из первых стандартов 4G. — Прим. ред.) нет, ушли крупнейшие вендоры — Huawei, Nokia и Ericsson. Отечественного оборудования тоже нет, в лучшем случае оно появится в
Рефарминг — технологический процесс перераспределения радиочастот, которые принадлежат оператору. Позволяет высвобождать частоты прошлых поколений связи и запускать на них стандарт сотовой связи LTE.
Замедление мобильного интернета может быть связано с наложением нескольких основных факторов: осложнения с оборудованием, спор между операторами и антимонопольщиками по безлимитным тарифам и попытки повысить окупаемость инфраструктуры без увеличения тарифов, добавил директор по стратегическим коммуникациям Spider Group Алексей Лисовицкий.
Между тем некоторые эксперты уверены, что никакого замедления интернета на данный момент нет.
— Есть локальные пертурбации в конкретных местах. В целом интернет, наоборот, подрос по средней скорости, — отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. — Сбой
Из-за внешних вмешательств возможны локальные снижения скорости, как сейчас интернет ночью отключают в ряде регионов России, добавил Эльдар Муртазин. Но это не связано с операторами, а по другим понятным причинам.
Локальные проблемы со связью и, в частности, с мобильным интернетом могут быть везде, в том числе на Красной площади, указали эксперты. Гораздо важнее картина в целом по стране.
— С одной стороны, я понимаю людей, которые привыкли, что интернет на смартфонах летает. С другой стороны, компании с удовольствием расширяли бы покрытие базовыми станциями и улучшали качество, давали скорость быстрее, чем сейчас. Но это не получается по целому ряду причин, — заключил Денис Кусков.
* DNSSEC — набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.