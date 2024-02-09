«Сайты висят, Сеть тормозит». Почему россияне всё чаще жалуются на замедление мобильного интернета

По показателям за ноябрь 2023 года Россия впервые за всю историю наблюдений вылетела из топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом — заняла 102-е место . Правда, декабрь немного улучшил ситуацию и Россия вернулась на прежнее 99-е место .



Снижение скорости мобильного интернета в минувшем году подтвердили и замеры российского агентства TelecomDaily. В регионах она упала в среднем с 20 до 18,7 Мбит/с . Зато в Москве средняя скорость мобильного интернета выросла на 20% — до 63,2 Мбит/с .



В первую пятерку городов с самым быстрым интернетом в России входят Москва, Санкт-Петербург, Омск, Екатеринбург и Казань. Во второй десятке — Новосибирск, в третьей — Челябинск, сообщили 74.RU в агентстве TelecomDaily.

