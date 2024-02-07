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Новосибирцы в среднем держат на вкладах 291 тысячу рублей — это почти в пять раз меньше, чем в Москве

Новосибирская область заняла 20-е место по сумме вкладов среди всех регионов России

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Сумма вкладов в регионе увеличилась на 31,8%

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Новосибирская область заняла 20-е место в рейтинге регионов по вкладам населения. Такую статистику привели эксперты РИА Новости.

Средняя сумма вклада на душу населения составила 291,1 тысячи рублей — за год сумма выросла на 31,8%.

— Москва лидирует в рейтинге по объему вкладов населения с достаточно большим отрывом, в этом регионе на одного человека приходится 1,4 миллиона рублей вкладов. Санкт-Петербург, занимающий вторую позицию в рейтинге, отстает от столицы в 2 раза, а многие другие регионы отстают в десятки раз, — отметили в РИА Новости.

В России рост сумм вкладов населения составил 24%. Эксперты РИА привели несколько причин роста вкладов в России. Во-первых, ослабление рубля, которое привело к тому, что валютные вклады в переоценки стали больше. Также РИА говорит о быстром росте доходов населения и банковских ставок. Также первичный рынок жилья в 2023 году побил несколько рекордов, и это обеспечило прирост средств на эскроу-счетах.

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