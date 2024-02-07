Новосибирцы в среднем держат на вкладах 291 тысячу рублей — это почти в пять раз меньше, чем в Москве

Новосибирская область заняла 20-е место в рейтинге регионов по вкладам населения. Такую статистику привели эксперты РИА Новости.
Средняя сумма вклада на душу населения составила
— Москва лидирует в рейтинге по объему вкладов населения с достаточно большим отрывом, в этом регионе на одного человека приходится
В России рост сумм вкладов населения составил 24%. Эксперты РИА привели несколько причин роста вкладов в России. Во-первых, ослабление рубля, которое привело к тому, что валютные вклады в переоценки стали больше. Также РИА говорит о быстром росте доходов населения и банковских ставок. Также первичный рынок жилья в
Крупные сотовые операторы объявили о повышении цен на связь. Разбираемся, сколько теперь мы будем платить за звонки, СМС и интернет и почему они подорожали.