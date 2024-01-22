Для многодетных семей в России могут ввести новые пособия. Политики рассказали, кто и на каких условиях их получит

Без критерия нуждаемости

Рождаемость в России падает из года в год. Согласно официальной статистике, в 2022 году в стране родились 1,3 миллиона младенцев, тогда как годом ранее на свет появились 1,4 миллиона детей. Показатель не рос с 2014 года.

Предложение о дополнительном пособии описано в докладе Общественной палаты (ОП РФ) «Демография-2030. Как обеспечить устойчивый рост населения Российской Федерации».



Для повышения рождаемости авторы, помимо этой выплаты, рекомендуют властям регионов с низкими показателями ввести субсидии на ипотеку и приобретение жилья при рождении третьего и последующих детей в размере не менее 550 тысяч рублей, расширить возможности использования материнского капитала, софинансировать высшее и среднее профессиональное образование для выходцев из многодетных семей, а их родителей освободить от налога на единственное имущество — землю, квартиру или машину.