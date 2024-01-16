Материнский капитал в России проиндексируют с 1 февраля: как изменятся выплаты

1 февраля в России проиндексируют материнский капитал. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ. Выплаты вырастут на размер официальной инфляции — 7,5%. Маткапитал в новом размере получат как те, чей ребенок родится после 1 февраля 2024 года, так и те, кто право на материнский капитал получил до этой даты, но пока им не распорядился. Если часть материнского капитала уже потрачена, но на счете осталась какая-то сумма, то ее также проиндексируют на 7,5%.

