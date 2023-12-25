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Кризис-2023Эксперт

«Многие крупные фабрики "болеют"». Эксперты объяснили, почему яйца продолжают дорожать и пропадать с прилавков

Экономисты считают, что цены на этот продукт уже не вернутся к прежнему уровню

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Рассказываем, почему яйца дорожают и пропадают с полок продуктовых магазинов

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Цены на яйца в российских магазинах пробили отметку в сто рублей. Подорожание произошло во многих регионах России. Полки не опустели, но ассортимент социально значимого продукта заметно сузился.

Корреcпонденты MSK1.RU сходили в три магазина разных ценовых категорий. Яйца дешевле ста рублей удалось найти только в одном месте: в сети магазинов «Спар» десяток предлагают за 91 рубль 90 копеек. В основном в сетевых магазинах цены стартуют от 115 рублей.

Яйца дешевле ста рублей удалось найти только в одном месте

Яйца дешевле ста рублей удалось найти только в одном месте

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Почему яйца дорожают

В этом году, по данным Росстата, один из самых потребляемых продуктов подорожал почти на 40%, самый резкий скачок стоимости произошел в ноябре: плюс 15%.

Подорожание связано с тем, что повысился спрос, а ритейлеры не были готовы к этому, заявила MSK1.RU генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.

— До октября цены были стабильными, резко повысились в ноябре-декабре. Нарушился баланс спроса и предложения продукта, — объяснила она. — Нужно внести предложения по стабилизации ситуации на рынке. Думаю, что в течение двух-трех месяцев ситуация нормализуется.

13 декабря прошло заседание Антимонопольного комитета. Росптицесоюзу и Ассоциации торговых сетей поручили в кратчайшие сроки разобраться со схемой взаимоотношений в торговле, чтобы стабилизировать обстановку.

Ранее территориальные органы ФАС России направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию.

— На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в данном направлении уже ведется в регионах, — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Рафаил Досаев, гендиректор фабрики «Владимировская», видит две причины роста цен, основная — оборудование импортного производства: цены на запчасти выросли в три-четыре раза, а сроки поставок увеличились. Дезсредства, витаминные премиксы тоже поставляются из-за границы.

— Идет падеж птицы, причина — птичий грипп. Мы работали на минимальной рентабельности — 10–12%, просто выживали. То, что цена резко подскочила, — это временное явление. Думаю, стоимость вернется к 80–100 рублям — ориентировочно в январе, — заявил он в разговоре с MSK1.RU.

Последствия роста цен

Ограничений на продажу яиц нет: в одни руки в магазинах продают любое количество упаковок. По словам продавцов, спрос не падает, в каждом втором чеке пробивают этот продукт питания. Полупустые полки сотрудники одного из столичных магазинов объяснили так: «Вчера не было завоза, завтра с базы доставят партию».

— В магазинах сети «X5 Group» («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик» — Прим. Ред.) дефицита яиц нет. Яйца по разным ценам есть в наличии в торговых точках всех регионов страны, — заявил MSK1.RU начальник управления по связям с общественностью X5 Group Денис Кузнецов.

Говорят, что дефицита яиц нет

Говорят, что дефицита яиц нет

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Вместе с подорожанием яиц у людей появляются проблемы. Одни беспокоятся о своем бизнесе, другие ждут снижения цен.

— Я пеку торты на заказ. После ухода многих европейских брендов так и не нашла, чем заменить ингредиенты, чтобы вкус соответствовал. Цены на продукты растут на глазах, это отражается и на моем бизнесе, — рассказала в разговоре с нашим корреспондентом кондитер Елена Михайлова. — Яйца закупаю десятками, повышение цен чувствую на себе — бьет по карману, поскольку чистая прибыль от продаж уменьшается. Боюсь, снова придется повышать ценник на торты. Переживаю, что покупать мою продукцию за такую стоимость желающих станет меньше.

Цены растут на глазах

Цены растут на глазах

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Бюджет новогоднего стола с такими ценами придется пересмотреть

Бюджет новогоднего стола с такими ценами придется пересмотреть

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— Летом покупала домашние яйца по 120 рублей, они на вкус абсолютно другие, даже желток ярче. Теперь магазинные стоят столько же или дороже, — пожаловалась жительница столицы Евгения. — Сначала думала, это только в одной торговой сети, но нет — подорожание повсеместно. На праздники готовлю много блюд с яйцами. Бюджет новогоднего стола придется пересмотреть, если цены не стабилизируются.

То что дешевле, раскупают сразу

То что дешевле, раскупают сразу

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— Яйца — основа основ кулинарии, добавляем их в большинство блюд. Да, стоимость меню в нашем кафе периодически повышается, сейчас с трудом успеваем за ростом цен, — рассказал администратор одного из московских кафе. — Не раскладывали в процентном соотношении, насколько яйца удорожат блюда. Но то, что ценник вырастет в ближайшее время — абсолютно точно.

Разбалансированный рынок

Правительство одобрило обнуление импортных пошлин на яйца. Таким образом, будет установлена льгота: с 1 января платить пошлину за ввоз в РФ куриных яиц не придется, приводят слова представителей Минэкономразвития «Известия». Ожидается, что эта льгота поможет сбалансировать внутренний рынок. Так ли это?

— Что касается импорта, на яйца базовая ставка — 10%. Это немного. Импорт яиц незначителен, составляет около 1% от общего объема потребления. Любые изменения ставки ситуацию на рынке не изменят, — рассказал MSK1.RU заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.

По последним данным Росстата, в России нет кризиса с производством яиц: за 10 месяцев 2023 наблюдается даже рост производства на 1,4%.

— Только в октябре производство снизилось на 1,3% по отношению к октябрю прошлого года. Но этот процент — не существенный провал, который мог бы резко разбалансировать рынок, — добавил Сальников.

Он уверен, что ситуация должна выправиться, поскольку есть внимание правительства к этому вопросу. Цены на социально значимые товары всегда находятся под контролем.

14 декабря на прямой линии Путина жительница Краснодара Ирина Акопова попросила президента «пожалеть пенсионеров»: она рассказала про цены на яйца.

— Но что произошло: спрос увеличился, а объема производства нет — первое. Второе — вовремя не открыли импорт в должном объеме, — объяснил Путин. — Сейчас из Турции предлагают поставки дополнительные, из других стран, из Белоруссии предлагают. Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Я очень на это надеюсь. Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Сбой в работе правительства, — прокомментировал президент.

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Валерий Миронов провел параллель между вытеснением одних продуктов и замещением их другими.

— У нас были разные источники белка, среди которых мясо и рыба. Наиболее дешевый белок животного происхождения — яйца. Люди реже покупают рыбу и мясо из-за подорожания, поэтому стали чаще приобретать яйца. Смещается спрос от дорогого белка к более дешевому, поэтому яйца дорожают, — объяснил он.

Спасет ли нас обнуление импортных пошлин на яйца? По словам Миронова, вопрос в том, что понимать под определением «сбалансировать внутренний рынок». Если речь идет об остановке роста цен, на это можно надеяться, потому что рынок выравнивается, рост цен прекращается и достигается равновесие на какой-то период.

— Со снижением импортных пошлин правительство запоздало, не учтя «фактор оливье». Приближается Новый год, нужно много яиц для салатов и выпечки, а цены выросли. Это негативно влияет на настроение людей, — заключил эксперт.

Ранее MSK1.RU писал о том, когда яйца могут начать дешеветь. Также мы поднимали вопрос повышения акцизов на алкоголь, что может привести к росту «паленой» продукции. Подорожают и бананы, причем подорожание отмечается уже второй раз за полгода.

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