«Многие крупные фабрики "болеют"». Эксперты объяснили, почему яйца продолжают дорожать и пропадать с прилавков

Почему яйца дорожают

В этом году, по данным Росстата, один из самых потребляемых продуктов подорожал почти на 40%, самый резкий скачок стоимости произошел в ноябре: плюс 15%.



Подорожание связано с тем, что повысился спрос, а ритейлеры не были готовы к этому, заявила MSK1.RU генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.

— До октября цены были стабильными, резко повысились в ноябре-декабре. Нарушился баланс спроса и предложения продукта, — объяснила она. — Нужно внести предложения по стабилизации ситуации на рынке. Думаю, что в течение двух-трех месяцев ситуация нормализуется.

