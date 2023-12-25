«Многие крупные фабрики "болеют"». Эксперты объяснили, почему яйца продолжают дорожать и пропадать с прилавков

Цены на яйца в российских магазинах пробили отметку в сто рублей. Подорожание произошло во многих регионах России. Полки не опустели, но ассортимент социально значимого продукта заметно сузился.
Корреcпонденты MSK1.RU сходили в три магазина разных ценовых категорий. Яйца дешевле ста рублей удалось найти только в одном месте: в сети магазинов «Спар» десяток предлагают за 91 рубль 90 копеек. В основном в сетевых магазинах цены стартуют от 115 рублей.
Почему яйца дорожают
В этом году, по данным Росстата, один из самых потребляемых продуктов подорожал почти на 40%, самый резкий скачок стоимости произошел в ноябре: плюс 15%.
Подорожание связано с тем, что повысился спрос, а ритейлеры не были готовы к этому, заявила MSK1.RU генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.
— До октября цены были стабильными, резко повысились в ноябре-декабре. Нарушился баланс спроса и предложения продукта, — объяснила она. — Нужно внести предложения по стабилизации ситуации на рынке. Думаю, что в течение двух-трех месяцев ситуация нормализуется.
13 декабря прошло заседание Антимонопольного комитета. Росптицесоюзу и Ассоциации торговых сетей поручили в кратчайшие сроки разобраться со схемой взаимоотношений в торговле, чтобы стабилизировать обстановку.
Ранее территориальные органы ФАС России направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию.
— На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в данном направлении уже ведется в регионах, — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Рафаил Досаев, гендиректор фабрики «Владимировская», видит две причины роста цен, основная — оборудование импортного производства: цены на запчасти выросли в три-четыре раза, а сроки поставок увеличились. Дезсредства, витаминные премиксы тоже поставляются из-за границы.
— Идет падеж птицы, причина — птичий грипп. Мы работали на минимальной рентабельности — 10–12%, просто выживали. То, что цена резко подскочила, — это временное явление. Думаю, стоимость вернется к 80–100 рублям — ориентировочно в январе, — заявил он в разговоре с MSK1.RU.
Последствия роста цен
Ограничений на продажу яиц нет: в одни руки в магазинах продают любое количество упаковок. По словам продавцов, спрос не падает, в каждом втором чеке пробивают этот продукт питания. Полупустые полки сотрудники одного из столичных магазинов объяснили так: «Вчера не было завоза, завтра с базы доставят партию».
— В магазинах сети «X5 Group» («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик» — Прим. Ред.) дефицита яиц нет. Яйца по разным ценам есть в наличии в торговых точках всех регионов страны, — заявил MSK1.RU начальник управления по связям с общественностью X5 Group Денис Кузнецов.
Вместе с подорожанием яиц у людей появляются проблемы. Одни беспокоятся о своем бизнесе, другие ждут снижения цен.
— Я пеку торты на заказ. После ухода многих европейских брендов так и не нашла, чем заменить ингредиенты, чтобы вкус соответствовал. Цены на продукты растут на глазах, это отражается и на моем бизнесе, — рассказала в разговоре с нашим корреспондентом кондитер Елена Михайлова. — Яйца закупаю десятками, повышение цен чувствую на себе — бьет по карману, поскольку чистая прибыль от продаж уменьшается. Боюсь, снова придется повышать ценник на торты. Переживаю, что покупать мою продукцию за такую стоимость желающих станет меньше.
— Летом покупала домашние яйца по 120 рублей, они на вкус абсолютно другие, даже желток ярче. Теперь магазинные стоят столько же или дороже, — пожаловалась жительница столицы Евгения. — Сначала думала, это только в одной торговой сети, но нет — подорожание повсеместно. На праздники готовлю много блюд с яйцами. Бюджет новогоднего стола придется пересмотреть, если цены не стабилизируются.
— Яйца — основа основ кулинарии, добавляем их в большинство блюд. Да, стоимость меню в нашем кафе периодически повышается, сейчас с трудом успеваем за ростом цен, — рассказал администратор одного из московских кафе. — Не раскладывали в процентном соотношении, насколько яйца удорожат блюда. Но то, что ценник вырастет в ближайшее время — абсолютно точно.
Разбалансированный рынок
Правительство одобрило обнуление импортных пошлин на яйца. Таким образом, будет установлена льгота: с 1 января платить пошлину за ввоз в РФ куриных яиц не придется, приводят слова представителей Минэкономразвития «Известия». Ожидается, что эта льгота поможет сбалансировать внутренний рынок. Так ли это?
— Что касается импорта, на яйца базовая ставка — 10%. Это немного. Импорт яиц незначителен, составляет около 1% от общего объема потребления. Любые изменения ставки ситуацию на рынке не изменят, — рассказал MSK1.RU заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
По последним данным Росстата, в России нет кризиса с производством яиц: за 10 месяцев 2023 наблюдается даже рост производства на 1,4%.
— Только в октябре производство снизилось на 1,3% по отношению к октябрю прошлого года. Но этот процент — не существенный провал, который мог бы резко разбалансировать рынок, — добавил Сальников.
Он уверен, что ситуация должна выправиться, поскольку есть внимание правительства к этому вопросу. Цены на социально значимые товары всегда находятся под контролем.
14 декабря на прямой линии Путина жительница Краснодара Ирина Акопова попросила президента «пожалеть пенсионеров»: она рассказала про цены на яйца.
— Но что произошло: спрос увеличился, а объема производства нет — первое. Второе — вовремя не открыли импорт в должном объеме, — объяснил Путин. — Сейчас из Турции предлагают поставки дополнительные, из других стран, из Белоруссии предлагают. Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Я очень на это надеюсь. Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Сбой в работе правительства, — прокомментировал президент.
Валерий Миронов провел параллель между вытеснением одних продуктов и замещением их другими.
— У нас были разные источники белка, среди которых мясо и рыба. Наиболее дешевый белок животного происхождения — яйца. Люди реже покупают рыбу и мясо из-за подорожания, поэтому стали чаще приобретать яйца. Смещается спрос от дорогого белка к более дешевому, поэтому яйца дорожают, — объяснил он.
Спасет ли нас обнуление импортных пошлин на яйца? По словам Миронова, вопрос в том, что понимать под определением «сбалансировать внутренний рынок». Если речь идет об остановке роста цен, на это можно надеяться, потому что рынок выравнивается, рост цен прекращается и достигается равновесие на какой-то период.
— Со снижением импортных пошлин правительство запоздало, не учтя «фактор оливье». Приближается Новый год, нужно много яиц для салатов и выпечки, а цены выросли. Это негативно влияет на настроение людей, — заключил эксперт.
Ранее MSK1.RU писал о том, когда яйца могут начать дешеветь. Также мы поднимали вопрос повышения акцизов на алкоголь, что может привести к росту «паленой» продукции. Подорожают и бананы, причем подорожание отмечается уже второй раз за полгода.
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