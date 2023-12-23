«Не время выпендриваться — берите по любой цене». Из-за чего подорожали яйца и что будет дальше

— Не время выпендриваться — берите по любой цене. Вечером после работы люди пойдут и вообще пустые витрины будут, — говорит администратор сетевого супермаркета в Москве покупателю, который, задумавшись, разглядывает ценники.
Десяток самых дешевых «красная цена» стоит 120 рублей. Есть и за 200 рублей. Полки уже полупустые.
— Ажиотаж начался где-то месяц назад, а сейчас вообще сметают все яйца, которые появляются на полке, раскупают в тот же день, — рассказывают продавцы. — Мы не знаем, что происходит, но, говорят, что дешеветь теперь яички не скоро будут.
Производители говорят, что они не виноваты. Мол, цены завышают не они, а оптовики и розничные сети.
— Зимой всегда цены на яйцо на
Турецкие сельхозпроизводители положительно отнеслись к возможности импортировать куриные яйца в Россию.
— Мы готовы полностью удовлетворить потребности России в яйцах! — уточняет президент центрального союза турецких производителей яиц Ибрагим Афьон.
Россиян уверяют, что после Нового года цены начнут падать.
—Средняя розничная цена десятка яиц в России на неделе с 11 по 17 декабря составила 121,8 рубля. Текущий уровень цен является рекордным за последние 10 лет начиная с 2013 года. Однако уже после Нового года мы можем наблюдать снижение цен», — заявляет «Руспродсоюз».
Эксперты полагают, что не только экспортные поставки из Турции спасут россиян от яичного кризиса.
— Если на рынок будет завезено энное количество дополнительных яиц и предложение превысит спрос, то цена поползет вниз, — рассказывает экономист и бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод. — И неважно, почем будут продаваться турецкие или любые другие яйца, ведь будет конкуренция. Плюс люди всегда закупаются впрок продуктами к Новому году, а после праздника дней десять в магазинах покупателей будет мало.
Из-за чего в России подорожали яйца
Как объяснил Леонид Холод, цены на куриные яйца выросли по нескольким причинам. Он подробно рассказал об этом.
— Первое — это инфляция. И на такие товары, как яйца, из-за которых не скандалят, как из-за хлеба, цены растут. Кроме того, у производителей яиц выросла себестоимость. Во-первых, это обычные издержки, такие как тепло, электричество и так далее. Во-вторых, валютная составляющая — импортные кормовые добавки, запчасти для оборудования и прочее.
По словам эксперта, на стоимость яиц повлияло даже повышение Центробанком ключевой ставки.
— Сами птичники кредиты получают в основном льготные, но те, которые им поставляют товары и услуги, — не все. И они, соответственно, закладывают в стоимость сильно повысившуюся ставку банковскую, — уточнил он.
Ну и плюс ко всему начался ажиотажный спрос. Одни начали раскупать яйца, другие увидели это и начали делать то же самое.
— В общем, сразу два момента наложились друг на друга — удорожание себестоимости и дисбаланс спроса и предложения, — заключил Леонид Холод. — Яйца есть, будут и никуда не денутся.
Напомним, инфляция в 2023 году уже составила