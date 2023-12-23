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Кризис-2023

«Не время выпендриваться — берите по любой цене». Из-за чего подорожали яйца и что будет дальше

Разбираемся с экспертами, стоит ли бежать в магазин и сметать оставшийся на витринах товар

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Люди с жалобами на подорожавшие яйца добрались до Путина

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— Не время выпендриваться — берите по любой цене. Вечером после работы люди пойдут и вообще пустые витрины будут, — говорит администратор сетевого супермаркета в Москве покупателю, который, задумавшись, разглядывает ценники.

Десяток самых дешевых «красная цена» стоит 120 рублей. Есть и за 200 рублей. Полки уже полупустые.

— Ажиотаж начался где-то месяц назад, а сейчас вообще сметают все яйца, которые появляются на полке, раскупают в тот же день, — рассказывают продавцы. — Мы не знаем, что происходит, но, говорят, что дешеветь теперь яички не скоро будут.

Производители говорят, что они не виноваты. Мол, цены завышают не они, а оптовики и розничные сети.

— Зимой всегда цены на яйцо на 20–30% выше, чем летом, но не так, чтобы до небес — объясняют в отделе продаж птицеводческой компании «Волжанин». — Спрос стал опережать предложение, вот продавцы и подняли цены. Через неделю в России начнут продаваться турецкие яйца и, возможно, после этого ажиотаж спадет. А может и нет. Подробности — в материале MSK1.RU.

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Турецкие сельхозпроизводители положительно отнеслись к возможности импортировать куриные яйца в Россию.

— Мы готовы полностью удовлетворить потребности России в яйцах! — уточняет президент центрального союза турецких производителей яиц Ибрагим Афьон.

Россиян уверяют, что после Нового года цены начнут падать.

—Средняя розничная цена десятка яиц в России на неделе с 11 по 17 декабря составила 121,8 рубля. Текущий уровень цен является рекордным за последние 10 лет начиная с 2013 года. Однако уже после Нового года мы можем наблюдать снижение цен», — заявляет «Руспродсоюз».

Эксперты полагают, что не только экспортные поставки из Турции спасут россиян от яичного кризиса.

— Если на рынок будет завезено энное количество дополнительных яиц и предложение превысит спрос, то цена поползет вниз, — рассказывает экономист и бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод. — И неважно, почем будут продаваться турецкие или любые другие яйца, ведь будет конкуренция. Плюс люди всегда закупаются впрок продуктами к Новому году, а после праздника дней десять в магазинах покупателей будет мало.

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Из-за чего в России подорожали яйца

Как объяснил Леонид Холод, цены на куриные яйца выросли по нескольким причинам. Он подробно рассказал об этом.

— Первое — это инфляция. И на такие товары, как яйца, из-за которых не скандалят, как из-за хлеба, цены растут. Кроме того, у производителей яиц выросла себестоимость. Во-первых, это обычные издержки, такие как тепло, электричество и так далее. Во-вторых, валютная составляющая — импортные кормовые добавки, запчасти для оборудования и прочее.

По словам эксперта, на стоимость яиц повлияло даже повышение Центробанком ключевой ставки.

— Сами птичники кредиты получают в основном льготные, но те, которые им поставляют товары и услуги, — не все. И они, соответственно, закладывают в стоимость сильно повысившуюся ставку банковскую, — уточнил он.

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Ну и плюс ко всему начался ажиотажный спрос. Одни начали раскупать яйца, другие увидели это и начали делать то же самое.

— В общем, сразу два момента наложились друг на друга — удорожание себестоимости и дисбаланс спроса и предложения, — заключил Леонид Холод. — Яйца есть, будут и никуда не денутся.

Напомним, инфляция в 2023 году уже составила 7,28%, приблизившись к верхней границе прогнозного диапазона Центробанка. Цены растут не только на продукты, но и на разные услуги. Такси — не исключение.

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