«Не время выпендриваться — берите по любой цене». Из-за чего подорожали яйца и что будет дальше

Производители говорят, что они не виноваты. Мол, цены завышают не они, а оптовики и розничные сети.

— Зимой всегда цены на яйцо на 20–30% выше, чем летом, но не так, чтобы до небес — объясняют в отделе продаж птицеводческой компании «Волжанин». — Спрос стал опережать предложение, вот продавцы и подняли цены. Через неделю в России начнут продаваться турецкие яйца и, возможно, после этого ажиотаж спадет. А может и нет. Подробности — в материале MSK1.RU.