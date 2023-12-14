Эксперты рассказали, на сколько ЦБ поднимет ставку в пятницу

— Дискуссия в экономических и финансовых кругах обостряется, и некоторые аналитики ухудшают свои прогнозы относительно ставки Банка России, — констатирует Николай Переславский, руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’. — На мой взгляд, ЦБ пойдет на более сильное ужесточение и поднимет ставку сразу на 2 б. п . Инфляцию обуздать не удается, следует принимать более существенные меры.



При этом он считает, что вероятность возвращения к критическому уровню ставки, 20%, крайне мала.

— Скорее всего, повышение до 17% станет наихудшим прогнозом из всех возможных, — добавляет он.

