«Урожай пропадает, и всем до лампочки»: эксперты — о том, как тонны сгнившей моркови в одном регионе отразятся на ценах на овощи в стране

Городские порталы много пишут о том, как растут цены не только на яйца и куриное мясо, но и овощи. И одна из причин — не везде успели убрать урожай. Наши коллеги из V1.RU рассказывали, например, как под Волгоградом земледельцы с первым снегом сообщили, что тонны моркови и других корнеплодов остались гнить на полях. При этом Волгоградская область на общероссийском и международном уровнях позиционируется как сельскохозяйственный регион, который поставляет овощи по всей стране. Насколько сгнившие овощи повлияют на цены, объемы импорта и посевы в следующем году, рассказали фермеры, экономисты и бывший заместитель министра сельского хозяйства России.
«Мы в нынешней ситуации всегда в зоне риска»
В конце ноября в Волгоградской области выпал первый снег. За неделю до этого фермеры предупреждали, что в этом году уборочная кампания снова провалилась из-за старой техники, отсутствия рабочих и изменения климата.
— Помимо затяжных дождей, в нашем регионе есть еще одна проблема — теплая осень. В прошлом году мы не смогли убрать овощи из-за ливней, в этом году решили убирать пораньше, но всё равно не успели убрать! Теперь из-за того, что не было рабочих рук, — рассказывал фермер Аркадий Дудов. — Что касается моркови, то это такой овощ, который в теплых условиях начинает расти. Вегетатика у нее не останавливается. Соответственно, ей нужен мороз, чтобы она перестала развиваться. Овощ, который не заснул, продолжит расти — у него будут увеличиваться корешки и ботва. И так будет расти уже убранная в этом году морковь, потому что ее убирали гораздо раньше технологических сроков.
Но ключевой проблемой, которую называют фермеры, стало отсутствие овощехранилищ.
— Основа всего — это отсутствие системы овощехранения, из-за этого мы до сих пор не приспособлены к изменению климатических условий. Раньше было так: был первый мороз, и после этого овощи убирались, они охлаждались на поле естественным путем, потом их переносили на склады. Предполагалось, что овощи хранились без холодильников, но они уже замерзли и поэтому могли достаточно долго пролежать, — рассказал фермер. — В нашей области тех объемов овощехранилищ, что есть сейчас, категорически не хватает. Необходимо климатическое оборудование, которое сможет поддержать температуру в хранилище около 0 градусов. Мы часто слышим информацию о том, что якобы в нашем регионе убрали
Вторая проблема, на которую указывали земледельцы, — это проблема с техникой из-за санкций. В этом году многим пришлось использовать старую технику, которая просто застревала в полях. И это проблема не только Волгоградской области.
— Техника ломается, иностранные и дорогущие тракторы стоят без дела, их починить очень сложно, а наши — старые и не справляются даже с грязью. Банально застряли тракторы во время уборки, не вывезли они того объема, что у нас есть, — рассказали фермеры. — Какой вывод для себя сделает фермер? Правильно. В следующем году я буду сажать меньше. А как это отразится на людях? Правильно. Будет дефицит, и все начнут оголтело скупать овощи.
«Локальный рынок это поменяет»
Бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод рассказал, что в этом году в Волгоградской области неубранными остались всего 2% от общего количества засеянных площадей, что ниже общероссийского уровня. По стране не убрали всего 4,8%.
— Мороз морозу рознь. Но фермеров в этой ситуации понять можно. Для них их земля — это их детище, а если так, то вспомните, если в доме даже банально простудился ребенок, то для всех членов семьи это становится огромной проблемой. Так и здесь. Это для нас и для всего сельского хозяйства — всего лишь два процента овощей, а для них — огромные убытки и потери, — рассказал доктор экономических наук Леонид Холод. — Морковь промерзает при -10 градусах, и при оттаивании она, конечно же, превратится в кисель.
По данным статистики, которую озвучил Леонид Холод, в этом году в Волгоградской области собрали 931 тысячу тонн овощей. Это в свою очередь больше, чем в прошлом году, почти на 155 тысяч тонн. В прошлом году с полей региона было собрано 776 тысяч тонн овощей, включая свеклу, капусту и морковь.
— Я не думаю, что в этой ситуации случившееся как-то глобально отразится на российском рынке, — рассказал доктор экономических наук Леонид Холод. — Я думаю, что эти потери, возможно, окажут какое-то влияние на балансировку спроса и предложения, но не более. Возможно, это поменяет как-то локальный рынок, но не российский. Однако, если есть спрос, то будет и предложение. Морковь производят в средней полосе, она хорошо растет, так что проблем заменить морковь из Волгограда на рынке не возникнет. Ее и из более теплых стран центральной Азии могут привезти.
По данным Леонида Холода, в этом году волгоградские земледельцы смогли собрать 430,7 центнера овощей с одного гектара, в прошлом году этот показатель был ниже сразу на 23 пункта.
Получается, что российским фермерам не нужно стараться выращивать свой урожай, а уповать на тот, что привезут из Азии? Похоже, на то и расчет.
Урожай хранить негде
Профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала
— Отношение к урожаю говорит о том, как проблема из малых превращается в большую величину. Это один пример, но если мы возьмем несколько таких же по стране, то мы увидим, что проблема глобальна. У нас люди в России умеют работать, производить и выращивать урожай. Но сохранять и продать его очень сложно, — рассуждает профессор. — Получается, что уже через месяц-другой после сбора урожая хранить его становится банально негде. Цены растут, поставок из-за рубежа не приходит. Думаю, что проблема связана с недостатком развития инфраструктуры хранения, — считает Игорь Бельских. — Вторая проблема в том, что фермеры в нашей стране развиваются индивидуально, у них нет денег для создания складских помещений. На Запад если мы посмотрим, то увидим, что там эта проблема решается, там создаются ассоциации, фермеры объединяются. Но у нас этого нет.
Ученый подтвердил и еще две проблемы, ранее обозначенные земледельцами. Как рассказал Игорь Бельских, в стране не хватает государственных складов, государственной системы хранения, которая бы минимизировала риски фермеров остаться без урожая из-за проблем с овощехранилищем.
— У государства нет программ в системе налогообложения, в системе соцподдержки, которая была бы способна помочь фермерам в случае потери урожая, — рассказал Игорь Бельских. — В Советском Союзе была система овощных баз, на полях ничего не оставалось. Тут получается, что урожай пропадает, и всем до лампочки, считаю, что это неправильно. Государство должно проявлять инициативу. Ну и последнее, я думаю, что надо возрождать форму общественной поддержки сбора урожая. Но самое главное — пример с фермерами должен показать, что у наших земледельцев есть большая проблема на последнем этапе производства — сборе урожая.
Фермер Павел Чердынцев подтвердил, что климат сыграл в этом году большую роль. Жаркая осень плохо влияет на овощи, однако переход из осени в зиму в регионе обычно очень резкий. От этого и получается, что сегодня морковке жарко, а завтра ее в прямом смысле убил мороз.
— В этом году очень хороший урожай был. Ее должно хватить, она дала хорошие всходы, — рассказал фермер. — Ее очень много выросло, но другое дело — в этом году сборка была крайне дорогая. Считаю, что ручную сборку нужно забывать, потому что такие объемы уже руками не освоишь. И вот в этом году пришли холода — узбеки домой уехали, наши работать не пошли, нужны комбайны. На это нужна государственная поддержка. Я в следующем году хотел бы купить себе еще один комбайн и забыть о ручной сборке. Даже если это будет импортная техника, она очень выносливая, она сделана с расчетом на то, чтобы работать в таких тяжелых условиях.
Кроме того, по мнению Павла Чердынцева, в России уже нашлись умельцы, способные починить даже самый замороченный комбайн.
— По поводу хранения могу сказать следующее: если год удачный был в плане роста моркови, то она и храниться будет долго, — уверен земледелец. — Конечно, холодильное оборудование очень нужно. Чтобы мы весной не зависели от Израиля, других стран. Я построил уже два таких хранилища, и всё хорошо. Нам очень помогало государство, и в дальнейшем эта возможность есть у всех. Но если кто-то думает, что к нему придут и скажут, что «вот тебе всё готовое, только работай», то такого не будет, безусловно. Нужно самому ходить, добиваться, что-то пробивать.