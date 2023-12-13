«Урожай пропадает, и всем до лампочки»: эксперты — о том, как тонны сгнившей моркови в одном регионе отразятся на ценах на овощи в стране



— Помимо затяжных дождей, в нашем регионе есть еще одна проблема — теплая осень. В прошлом году мы не смогли убрать овощи из-за ливней, в этом году решили убирать пораньше, но всё равно не успели убрать! Теперь из-за того, что не было рабочих рук, — рассказывал фермер Аркадий Дудов. — Что касается моркови, то это такой овощ, который в теплых условиях начинает расти. Вегетатика у нее не останавливается. Соответственно, ей нужен мороз, чтобы она перестала развиваться. Овощ, который не заснул, продолжит расти — у него будут увеличиваться корешки и ботва. И так будет расти уже убранная в этом году морковь, потому что ее убирали гораздо раньше технологических сроков.



Но ключевой проблемой, которую называют фермеры, стало отсутствие овощехранилищ.



— Основа всего — это отсутствие системы овощехранения, из-за этого мы до сих пор не приспособлены к изменению климатических условий. Раньше было так: был первый мороз, и после этого овощи убирались, они охлаждались на поле естественным путем, потом их переносили на склады. Предполагалось, что овощи хранились без холодильников, но они уже замерзли и поэтому могли достаточно долго пролежать, — рассказал фермер. — В нашей области тех объемов овощехранилищ, что есть сейчас, категорически не хватает. Необходимо климатическое оборудование, которое сможет поддержать температуру в хранилище около 0 градусов. Мы часто слышим информацию о том, что якобы в нашем регионе убрали 1 000 000 тонн овощей. Это здорово, это круто, но сколько процентов из этого объема может храниться? Сколько вообще поместится в хранилища? Я думаю, что не более 20%. Потому как у нас в марте уже будет настолько тепло, что овощи начнут пропадать. Поэтому мы оказываемся в такой ситуации — либо мы заблокированы дождями, либо мы рискуем — убираем сразу и много, либо нужно выложить крупные суммы денег на то, чтобы построить хранилища. Мы в нынешней ситуации всегда в зоне риска.

