Уже и на юриста навесили микрокредиты с огромными процентами. «Обуть» решили всю страну?

Конторы по выдаче микрозаймов активно взялись за взыскание долгов с россиян, которые никогда к ним не обращались. Мошенники навешивают на ничего не подозревающих людей займы на мелкие суммы, а потом кредиторы требуют с них возврата денег с внушительными процентами. Расчет делается на то, что жертвы не захотят судиться и решат вернуть несчастные 5–10 тысяч рублей.
Несколько месяцев назад юрист из Екатеринбурга Юлия Федотова получила странную «досудебную претензию» от микрофинансовой организации. Оказалось, что кто-то взял на нее заём на 3000 рублей по ставке 365% годовых в компании «Умные наличные». Эта история получила продолжение. Подробности — в материале E1.RU.
Мелочь, а неприятно
С февраля по октябрь с процентов накапало 6840 рублей, еще 3345 рублей составили пени за просрочку. Общая сумма долга превысила 13 тысяч рублей. Чтобы вернуть часть этой суммы — 7500 рублей (больше полуторакратного размера предоставленного займа нельзя взыскивать по закону) — фирма обратилась с иском против Юлии в суд.
Только вот она не брала займа в «Умных наличных» — не подписывала кредитного договора, не получала СМС с кодом подтверждения, а главное — заемные деньги на ее карту не поступали. Важная деталь: в документах был указан номер телефона не Юлии, а совершенно незнакомого ей человека, хотя паспортные данные и адрес прописки были Юлины. Всё говорило о том, что кто-то незаконно воспользовался персональными данными екатеринбурженки. К тому же не так давно у нее взломали аккаунт на «Госуслугах».
Мы позвонили по указанному в договоре номеру телефона (он зарегистрирован в Волгоградской области), но, услышав наш вопрос, ответивший мужчина бросил трубку. На просьбу E1.RU прокомментировать ситуацию в «Умных наличных» ответили отказом, ссылаясь на... требования по охране безопасности персональных данных.
Возмутившись несправедливостью, Юлия Федотова написала заявление в полицию. Кстати, об иске она узнала случайно, когда начала отслеживать сайт суда, — повестку ей не прислали.
«Умные наличные» работают под юрлицом «УН-Финанс». Лицензию микрокредитной компании Банк России выдал в 2017 году, в предупредительном списке регулятора ее нет. По данным сервиса «Контур.Фокус», организация зарегистрирована в Санкт-Петербурге, она принадлежит московскому «Финтехпроекту» Жанны Ивановой и Захара Ширшова. Свежих данных о финансовых показателях «Умных наличных» нет. Компания выступает истцом по более чем 2000 дел, в основном это иски о взыскании сумм по договору займа. Ответчики — люди из разных регионов страны.
Выяснилось также, что на Юлии висит еще один подобный иск — от микрофинансовой организации «Мани Мен», которая якобы еще в сентябре 2022 года выдала девушке заём на 2500 рублей. С учетом процентов и пени компания потребовала вернуть ей 6250 рублей. В документах снова был указан чужой номер телефона: судя по всему, какого-то новосибирца. Дозвониться ему нам не удалось: телефон был отключен.
В шапке искового заявления от «Мани Мен» в качестве ответчика указана Юлия, однако в самом заявлении фигурирует имя совершенно посторонней женщины.
— Это лишний раз показывает, что таких исков у этой микрокредитной организации очень много. Это поточная ситуация, они просто копируют и вставляют один и тот же текст, — считает Юлия.
Лицензию на работу на финансовом рынке микрокредитная организация «Мани Мен» получила в 2011 году. Компания зарегистрирована в Москве, ее учредитель — кипрская «Ай Ди Эф Лимитед». Последний раз фирма отчитывалась о своих финансовых результатах в 2016 году. «Мани Мен» выступает истцом по 5883 делам.
В самой компании комментировать странный иск не стали.
— Основная проблема в том, что для получения займа в микрокредитных организациях достаточно только паспортных данных человека. То есть если у кого-то есть твои данные (а их мы оставляем сейчас везде — в ветеринарке, в гостиницах, в больницах), на тебя могут оформить кредит, вписав в договор левую карту и любой номер телефона — и всё. Не нужно никаких подписей, личных визитов в отделение, — возмущается Юлия Федотова.
Расчет на дурака
Ее представитель Алексей Бушмаков отметил, что подобный случай — далеко не единичный, судьи буквально завалены аналогичными делами. Адвокат считает, что микрокредитные организации специально засыпают «заемщиков» исками, чтобы заработать на них.
— Суммы таких кредитов обычно невелики. Это, как правило, 3–5 тысяч рублей. За такие деньги не каждый пойдет в суд. Но ради справедливости, конечно, нужно доказывать, что вы этот кредит не брали. С моей точки зрения, это мошенничество, потому что каким-то образом добываются паспортные данные человека, затем по телефонам, которые человеку не принадлежат, приходят эсэмэски, деньги зачисляются на какие-то липовые карты. И сами микрофинансовые организации, не боясь ни суда, ни полиции, тащат эти документы в суд, чтобы взыскать эти деньги плюс проценты, которые почти всегда в несколько раз превышают сумму самого кредита, — пояснил адвокат.
Алексей Бушмаков отметил, что, как и в случае с Юлией, суд не извещает человека о том, что против него направлен иск. Это приводит к тому, что пострадавший узнает о займе, который на него навесили, только когда приставы начинают снимать деньги с его карты. В некоторых случаях люди могут даже не замечать списаний — на это и расчет.
Адвокат намерен доказать суду, что телефоны, указанные в договорах, не принадлежали Юлии, а значит она не могла оформить эти займы. Следующим шагом станет обращение в Банк России с просьбой лишить кредиторов лицензии.
Что делать, если на вас навесили кредит
Вот какие советы дает Уральское главное управление Банка России:
- Если кто-то посторонний оформил на ваше имя договор займа, нужно сразу же написать заявление о мошенничестве в полицию.
- Затем стоит связаться с самой микрофинансовой организацией.
- Если это не помогло, необходимо обращаться в суд с иском о признании договора недействительным и оспорить его, доказав, что вы не получали денег.
— С весны 2023 года микрофинансовые организации при оформлении займа, особенно онлайн, обязаны использовать не менее трех способов проверки из предлагаемых десяти. Например, организация должна убедиться в действительности паспорта потенциального заемщика, подлинности его фотографии в документе, сведений о кредитной истории, а также в том, что именно он, а не мошенники использует указанные в заявлении счет и номер телефона, — рассказали E1.RU в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.
Представители регулятора советуют регулярно проверять свою кредитную историю: два раза в год это можно сделать бесплатно в любом кредитном бюро.
Чтобы вообще не попасть в такую ситуацию, следует никогда никому не оставлять свой паспорт в залог, не позволять никому без особой причины копировать паспорт, не отправлять его сканы незнакомым людям, а также вводить свои данные только на защищенных страницах в интернете (в адресной строке у них есть значок закрытого замка) и не сообщать свои паспортные данные по телефону.
Ранее мы рассказывали историю многодетной матери, от имени которой пытались взять 11 микрозаймов. Почитайте, как она сумела наказать кредитора. В подобной ситуации оказалась мать троих детей из Екатеринбурга. А в Нижнем Тагиле квартиру пенсионерки выставили на торги из-за займа в микрофинансовой организации.