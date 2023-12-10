Уже и на юриста навесили микрокредиты с огромными процентами. «Обуть» решили всю страну?

Мы позвонили по указанному в договоре номеру телефона (он зарегистрирован в Волгоградской области), но, услышав наш вопрос, ответивший мужчина бросил трубку. На просьбу E1.RU прокомментировать ситуацию в «Умных наличных» ответили отказом, ссылаясь на... требования по охране безопасности персональных данных.

Возмутившись несправедливостью, Юлия Федотова написала заявление в полицию. Кстати, об иске она узнала случайно, когда начала отслеживать сайт суда, — повестку ей не прислали.