«В советское время она была самая дешевая». Как решение российского правительства привело к резкому росту цен на рыбу

Однако накрыть стол к Новому году стало не так уж и просто. Ранее мы уже рассказывали о том, что в следующем месяце сладкие праздничные подарки подорожают на 20%. Теперь подобная участь грозит и самым доступным видам рыбы: себестоимость сельди, мойвы, путассу и сардин может вырасти более, чем на четверть. Почему же растут цены на рыбу? При чем здесь санкции и правительство? Стоит ли ждать нормализации рынка? Обо всём этом — в материале наших коллег из MSK1.RU.

Как введение госпошлин на топливо обвалило рыбный рынок

Дело в том, что недавно правительство ввело новое постановление на вывоз топлива из страны. Размер экспортной пошлины был повышен с 20 до 50 тысяч рублей за тонну. Это сделали для того, чтобы уменьшить рост цен на бензин: по заверениям властей, ограничение экспорта должно помочь стабилизировать цены на внутреннем рынке.