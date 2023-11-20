«В советское время она была самая дешевая». Как решение российского правительства привело к резкому росту цен на рыбу

Нет более «народной» рыбы, чем селедка. Эта рыба — одна из самых доступных на прилавке и используется при приготовлении любимых многими блюд: от банальной картошки с сельдью до вечной классики в виде новогодней селедки под шубой. Любит народ и легендарные сардины в масле, бывшие «хитом» в СССР. И, конечно же, как тут не вспомнить традиционное застолье с водкой и селедкой?
Однако накрыть стол к Новому году стало не так уж и просто. Ранее мы уже рассказывали о том, что в следующем месяце сладкие праздничные подарки подорожают на 20%. Теперь подобная участь грозит и самым доступным видам рыбы: себестоимость сельди, мойвы, путассу и сардин может вырасти более, чем на четверть. Почему же растут цены на рыбу? При чем здесь санкции и правительство? Стоит ли ждать нормализации рынка? Обо всём этом — в материале наших коллег из MSK1.RU.
Как введение госпошлин на топливо обвалило рыбный рынок
Дело в том, что недавно правительство ввело новое постановление на вывоз топлива из страны. Размер экспортной пошлины был повышен с 20 до 50 тысяч рублей за тонну. Это сделали для того, чтобы уменьшить рост цен на бензин: по заверениям властей, ограничение экспорта должно помочь стабилизировать цены на внутреннем рынке.
Однако данное решение негативно сказалось на рыбопромышленниках. Ведь зачастую они добывают рыбу в российской исключительной экономической зоне, которая, несмотря на название, находится за пределами территориальных вод Российской Федерации. Стоит учесть, что территориальные воды — это узкая
Исключительная экономическая зона — особый район, находящийся за пределами территориальных вод страны, в границах которого у нее есть преимущественное право по ведению экономической деятельности. При этом территория этого района не входит в состав страны и регулируется исключительно международным правом. Например, у России такая зона есть в Тихом океане, где и ловят рыбу.
С учетом пошлины, доля расходов на топливо в себестоимости селедки, мойвы и путассу может вырасти до 44%, говорится в письме президента ВАРПЭ (Всероссийская ассоциация рыбопромышленников) Германа Зверева главе Минпромторга Денису Мантурову.
— В результате отечественное топливо стало дороже даже по сравнению с японским и китайским. Введение пошлины влечет удорожание промысла и, как следствие, увеличение себестоимости производства практически всей российской рыбопродукции, — считает глава ВАРПЭ.
Рост топливных сборов, как и другая возрастающая административная нагрузка на рыбную отрасль, будет отражаться на розничных ценах на рыбную продукцию, заявил MSK1.RU председатель Рыбного Союза Александр Панин.
— По данным отраслевого мониторинга, оптовая цена на тихоокеанскую сельдь отечественного вылова выросла с начала года на 38%, но находится в диапазоне цен от 90 рублей за килограмм на Дальнем Востоке до 105 рублей за килограмм в Центральном федеральном округе. Атлантическая сельдь на 10–15 рублей дороже тихоокеанской, — отметил эксперт.
«Рыболовы работают не на свои деньги. Они тоже берут кредиты»
Кроме подорожания топлива, экономисты выделяют еще несколько факторов, влияющих на стоимость рыбы. Например, повышение ключевой ставки Центробанка и рост курса доллара из-за кризиса. Об этом рассказал MSK1.RU директор центра агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов.
— Мы должны понимать, что рыболовы работают не на свои деньги. Они тоже берут кредиты на закупку горюче-смазочных материалов, на фонд оплаты труда, на комплектующие для судов, на ту же соль для засаливания рыбы. А субсидии? Они не успевают за ростом процентной ставки Центрального банка, — отметил Тихонов. — Сюда еще добавилась и ситуация с валютной выручкой. То есть деньги получают наши рыболовы, которые добывают рыбу вне таможенного пространства. Они должны на эту выручку купить еще валюту. Эту валюту потом продать Центральному банку. Вот, знаете, такой круговорот.
Немалую роль в подорожании рыбы играет и международная обстановка. Как мы знаем, с начала 2022 года из России ушли многие иностранные компании. Покинули страну и наши многолетние партнеры по рыбному бизнесу: в основном, Дания и Норвегия.
Цены на морепродукты «народного характера» вызывают больше волнений. К ним относится рыба, к которой имели доступ люди со средним и низким доходом: селедка, скумбрия, минтай. Об этом заявил MSK1.RU заместитель декана мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев. Эксперт отметил, что из зарубежных партнеров у России остались лишь Фарерские острова (территория, фактически независимая от Дании).
— Скумбрию и сельдь мы покупали всегда у датчан на Фарерских островах. Все остальные компании, которые нам когда-то продавали рыбу в Атлантике, сейчас из-за санкций закрыты. Остались только эти Фарерские острова, — объяснил эксперт. — Это привело к увеличению стоимости рыбы, потому что у нас просто стало меньше на рынке этого продукта.
«О предпосылках снижения цен говорить не приходится»
Рыбный рынок не сможет нормализоваться до тех пор, пока проблема с топливом не будет решена. Понижение цен — намного более трудоемкий процесс, чем повышение, считает Анатолий Тихонов. Однако он надеется, что правительство работает над этим вопросом.
— Это вопрос администрирования ручной настройки, потому что технически сделать это можно. Можно оформлять документы на вывоз топлива к конкретному судну. Для этого есть все технические возможности. Я думаю, что правительство сейчас уже работает над этим, — объяснил эксперт. — Раньше рыба стоила намного дешевле, чем мясо. В советское время она была самая дешевая. И она была в избытке.
В рознице динамика роста цен ниже: импортеры, производители и сети вынуждены сдерживать цены на фоне снижения уровня потребления рыбы на внутреннем рынке, заметил Александр Панин. Увы, но он также не дал оптимистичного прогноза.
— Однако, в целом, в ситуации практически двукратного падения курса рубля и такого же двукратного роста стоимости кредитов вслед за ключевой ставкой о предпосылках снижения цен на рыбную продукцию говорить не приходится, — заключил он. — Важно, чтобы не рыба не дорожала, а чтобы доходы россиян росли хотя бы вслед за реальной продуктовой инфляцией.
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