МРОТ, пенсии и материнский капитал: как вырастут выплаты и пособия в 2024 году

Для сравнения: в 2023 году ПМ на душу населения составляет 14 375 рублей, для трудоспособного населения — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.



МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в 2024 году будет проиндексирован выше, чем прожиточные минимумы: еще в марте премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал, что МРОТ поднимут на 18,5%. Сейчас МРОТ в России составляет 16 242 рубля, после индексации в 2024 году он вырастет до 19 246 рублей.



По закону работодатель не может платить меньше МРОТ сотруднику на полной ставке, соответственно, у всех, кто работает за минималку должны вырасти зарплаты. Кроме того, МРОТ используют для расчета некоторых пособий тем, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ. Это касается, к примеру, больничных и пособия по беременности и родам.

