МРОТ, пенсии и материнский капитал: как вырастут выплаты и пособия в 2024 году

Во второй половине осени власти традиционно начинают принимать бюджеты на следующий год, в том числе планируют повышения различных пособий и прочих социальных выплат. О ряде индексаций и изменений в мерах соцподдержки в 2024 году уже объявили. В этом материале мы собрали всё, что известно о выплатах, которые вырастут в следующем году.
Прожиточный минимум
Ежегодно в России индексируют прожиточный минимум, и 2024 год не станет исключением. Ожидается, что его поднимут на 7,5% — такую инфляцию по итогам 2023 года прогнозирует Минэкономразвития.
В каждом регионе России прожиточный минимум отличается, однако также власти устанавливают средние показатели по стране. При этом прожиточных минимумов есть несколько — общий (на душу населения), взрослый (для трудоспособного населения), детский и пенсионный. Ожидается, что в 2024 году в среднем по России ПМ на душу населения составит
Для сравнения: в 2023 году ПМ на душу населения составляет
МРОТ
Минимальный размер оплаты труда в 2024 году будет проиндексирован выше, чем прожиточные минимумы: еще в марте премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал, что МРОТ поднимут на 18,5%. Сейчас МРОТ в России составляет
По закону работодатель не может платить меньше МРОТ сотруднику на полной ставке, соответственно, у всех, кто работает за минималку должны вырасти зарплаты. Кроме того, МРОТ используют для расчета некоторых пособий тем, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ. Это касается, к примеру, больничных и пособия по беременности и родам.
Пособие по беременности и родам
Согласно бюджету Социального фонда, который уже внесли в Госдуму, в 2024 году вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам. Его выплачивают всем работающим женщинам, которые готовятся к рождению ребенка, вне зависимости от их материального положения.
Пособие по беременности и родам покрывает период нетрудоспособности — на седьмом месяце женщина получает больничный, а на его основании назначают выплаты. Стандартно такой больничный, чаще именуемый декретным отпуском или просто декретом, длится 140 дней: 70 дней до родов и 70 после. Если роды были осложненными, то после рождения ребенка женщина пробудет на больничном 86 дней. Если же будущая мама ожидает сразу двух или больше малышей, то в декретном отпуске она пробудет 84 дня до и 110 дней после родов. В течение всего этого времени она получает пособие.
Размер пособия зависит от доходов женщины за предыдущие два года, но есть минимальный и максимальный размеры. Минимальный равен МРОТ, а вот максимальный в 2024 году планируют увеличить. За весь «стандартный» декрет сейчас можно получить не более 383 тысяч рублей, при осложненных родах — 426 тысяч рублей, при многоплодной беременности — до 530 тысяч рублей. В 2024 году максимальное пособие за 140 дней отпуска по беременности и родам составит
Универсальное пособие
Появившееся в 2023 году в России универсальное пособие объединило выплаты на детей до 3 лет, пособие на детей от 3 до 7 лет, пособие на детей от 8 до 16 лет и пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Размер пособия зависит от доходов семьи и прожиточного минимума в регионе.
Выплаты на детей до 16 лет рассчитывают на основе детского прожиточного минимума, в зависимости от доходов семьи платить могут 50, 75 или 100 процентов детского ПМ. Базово назначают минимум, если с этой суммой доход семьи по-прежнему ниже прожиточного минимума, то выплата будет в размере 75% детского ПМ, если и этого мало — 100%. Сейчас детский ПМ составляет
В случае когда пособие назначается беременной женщине, его сумму рассчитывают на основании прожиточного минимума трудоспособного населения, но по тем же принципам. Соответственно, пособие беременным в трудной жизненной ситуации будет колебаться от 8422 до
Материнский капитал
Материнский капитал тоже планируют проиндексировать на 7,5%. Соответственно, в 2024 году выплата на первого ребенка составит 631 тысячу рублей, на второго — 834 тысячи рублей. Об этом ранее сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Сертификат на материнский капитал сейчас оформляют автоматически, а вот потратить его можно только по заявлению — как на ежемесячные выплаты до трех лет, так и на крупные покупки, список которых, впрочем, ограничен.
Выплата из средств материнского капитала
Выплата из средств материнского капитала равна детскому прожиточному минимуму, то есть в среднем по России в 2024 году —
До 2023 года оформить выплату из маткапитала можно было только на второго ребенка, теперь — и на первого, и на второго, и на последующих. Однако стоит помнить, что маткапитал зачастую приходит семье на выручку именно как крупная сумма разово, например в качестве первого взноса на ипотеку. Если же получать деньги, например, на первенца в течение всех трех лет, на которые рассчитана эта выплата, то растрачен он будет практически целиком, и вложиться им в недвижимость уже будет нельзя.
Пенсии
В 2024 году пенсии проиндексируют на 7,5%. Ожидается, что после индексации средний размер страховой выплаты по старости у неработающих пенсионеров должен составить 23,4 тысячи рублей. Однако на такую сумму, конечно, претендовать могут не все — рассчитывается пенсия индивидуально.
Если по итогам расчетов оказалось, что вся сумма пенсионных выплат меньше прожиточного минимума, то пенсионеру полагается доплата до него. Она делится на федеральную и региональную. Если региональный пенсионный ПМ меньше среднероссийского, то пенсионеру полагается доплата до среднего по стране прожиточного минимума пенсионера: в 2024 году он составит