Всё идет по плану: эксперты — о том, как Россия залезла в долги ради спасения экономики

Опасно ли стремительное повышение госдолга





Удивительное дело, но нет. Использование средств, полученных от заемщиков для стабилизации экономической ситуации, — весьма распространенная мировая практика. Например, размер госдолга США — 33 триллиона долларов, что превышает значение ВВП страны, однако это никак не мешает «звездно-полосатым» оставаться одной из крупнейших экономик мира (согласно данным Всемирного банка, США входят в топ-2 экономик мира, уступая только Китаю).



Заместитель директора института Высшей школы экономики Валерий Миронов высказался в поддержку наращивания госдолга в кризисных условиях, обращая внимание на то, что изначальный размер госдолга в России довольно-таки мал.

