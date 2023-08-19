Ждать ли нам снова доллар по 100? Экономисты — о стоимости американской валюты этой осенью

— На текущий момент нам видятся два сценария — если ЦБ в дополнение к ставке в ближайшее время примет дополнительные меры, то доллар может встретить осень на уровне 90 или чуть ниже. Но если регулятор ограничится только монетарным рычагом, доллар начнет сентябрь не сильно далеко от текущих уровней, возможно, в зоне 93–95. При этом дальнейшая динамика рубля к основным валютам продолжит также зависеть от движения сырьевых цен, изменения макроэкономических и бюджетных параметров, геополитического фона, общерыночной конъюнктуры, — рассуждает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

