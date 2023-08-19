Ждать ли нам снова доллар по 100? Экономисты — о стоимости американской валюты этой осенью

После резкого скачка курса доллара в начале недели американская инвалюта к пятнице растеряла позиции. Рубль, если так можно выразиться, укрепился. Вчера и позавчера доллар на Мосбирже торговался чуть больше 93 рублей, что ниже, чем, например, в понедельник и вторник. Всё это происходит на фоне повышения ключевой ставки с 8,5% до 12%. Эксперты дали прогнозы о стоимости доллара осенью.
— На текущий момент нам видятся два сценария — если ЦБ в дополнение к ставке в ближайшее время примет дополнительные меры, то доллар может встретить осень на уровне 90 или чуть ниже. Но если регулятор ограничится только монетарным рычагом, доллар начнет сентябрь не сильно далеко от текущих уровней, возможно, в зоне 93–95. При этом дальнейшая динамика рубля к основным валютам продолжит также зависеть от движения сырьевых цен, изменения макроэкономических и бюджетных параметров, геополитического фона, общерыночной конъюнктуры, — рассуждает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».
Сергей Коныгин, старший экономист инвестбанка «Синара», рассчитывает в ближайшие месяцы на приток валютной ликвидности на рынок за счет увеличения экспорта при растущих нефтяных ценах, тогда как рост импорта замедлится из-за девальвации рубля.
— Мы оцениваем курс на конец года в диапазоне 85–95. По нашей оценке, инфляция будет вблизи 6,5%, что совпадает с оценкой ЦБ. Мы не видим значимого эффекта переноса курса рубля в цены, а значит, пересматривать прогнозы по инфляции из-за падения курса рубля не нужно, — добавил он.
По мнению экономиста, решения ЦБ по ставке не способны значимо укрепить рубль, его колебания происходит по причине наличия внешних ограничений, а также смягчения валютного контроля по сравнению с весной 2022 года.
— В настоящий момент рынок форвардов учитывает в ценах повышение ключевой ставки еще почти на 1% в ближайшие три месяца. Но динамика рубля, скорее всего, продолжит определяться балансом между импортом и экспортом. При сохранении статус-кво курс доллара к рублю может в ближайшие недели закрепиться в диапазоне 95–100, а в случае принятия дополнительных мер по поддержке рубля (в первую очередь, по ограничению импорта) — опуститься ниже. Продолжение устойчивого роста пары в отсутствие форс-мажоров пока выглядит не слишком вероятным, — рассказал Константин Церазов, экономист, независимый эксперт:
В начале мая курс доллара составлял 76 рублей. Но уже затем начал расти и достиг отметки в 80 рублей. После мятежа Евгения Пригожина национальная валюта продолжила падение. В конце июля курс доллара превышал 90 рублей. А в середине августа пробил отметку в 100 рублей.