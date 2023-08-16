«Шансов нет ни у олигархов, ни у простых тружеников»: профессор экономики — о росте цен и сходстве ситуации с дефолтом 1998-го

Резкий скачок курса доллара, перевалившего за 100 рублей, неминуемо и неуклонно ударит по ценам. Ощутить подорожание россиянам придется, но не сейчас и немедленно. Почему невозможно избежать денежных потерь, чем вызвано подорожание доллара и как оно скажется на людях, даже несмотря на повышение ключевой ставки — объяснял известный экономист, доктор наук, профессор кафедры экономики и финансов ВФ РЭУ имени Плеханова Игорь Бельских.
Три фактора роста курса доллара
По словам профессора Игоря Бельских, кратковременный рост курса доллара вызван тремя факторами.
— Первая причина — это необходимость пополнять бюджет, а он сейчас сильно дефицитный, — говорит Игорь Бельских. — Самый простой способ, который был выбран в 1998, 2008, 2014 и 2023 годах, это падение рубля. Чем меньше стоит рубль, тем проще исполнять бюджет. Сейчас его решили пополнить за счет кратковременного падения. К сентябрю, надеюсь, ситуация исправится.
Профессор напоминает, что в 1998 году рубль подешевел в четыре раза. В 2008 году — упал на 60%. В 2014 году — подешевел в два раза. Сейчас, в сравнении с 2022 годом, рубль вновь подешевел и тоже в два раза.
— Кроме того, мы так боролись с долларами и евро, что победили рубль, — рассказывает про второй фактор влияния на рост курса профессор Бельских. — Нам за экспортные товары платят рупиями, юанями и рублями. Но импорт продают только за евро и доллары, а их не хватает. Считается, что к октябрю платить нашим будут в свободноконвертируемой валюте и дисбаланс уйдет. И это, на мой взгляд, вторая причина резкого роста курса доллара.
Игорь Бельских говорит, что бюджет, по своей сути, — это роспись доходов и расходов государства.
— У нас сейчас много расходов и мало доходов, поэтому и ищут возможность пополнить бюджет, — считает профессор. — Самый простой способ — поднять стоимость условной единицы. Экспортеры будут платить больше налогов в рублях, если у. е. будет стоить дороже, а население ничего не поймет, так считают чиновники. По мнению же экономистов, курс в 80–85 рублей за доллар для текущего момента модно считать самым адекватным.
Третий фактор, по словам профессора Бельских, — это санкции.
— В любую минуту расчетные счета в евро или в долларах Запад может закрыть в России насовсем, — рассуждает профессор. — Все этого боятся и не хотят накапливать свободноконвертируемую валюту. Риски потери капитала очень велики. Так потеряли капитал уже многие банки. Что говорить, если заморозили накопления даже у Центробанка.
«Спасти капитал простым и непростым людям невозможно»
Профессор Бельских считает, что трудности носят временный характер и их можно решить за счет влияния на экспортеров, чтобы свою выручку в у. е. они продавали в России. Предсказал он и очередной рост ключевой ставки для ограничения спекуляций на рынках, которую резко повысили с 8.5 до 12% годовых на внеочередном заседании Центробанка.
— Рост доллара и евро происходит из-за дешевого рублевого капитала, что важно для бюджета, — объясняет происходящее профессор Бельских. — Но если ставка растет, то рубль дорожает. И это приведет и к росту стоимости денег в России, и снижению темпов экономического роста. Поэтому власти будут искать золотую середину.
Что же касается сбережений, остающихся в рублях, то профессор уже не советует бежать в обменные пункты.
— Покупать валюту поздно, лучше подождать снижения курсов. Как уже говорил, жить надо настоящим днем, — говорит профессор. — На внутреннем рынке нет инструментов, гарантирующих 100% спасение денег, иных, чем потратить их на себя и своих близких. Мы уже стоим на пороге, когда начинает формироваться новая реальность. Все люди равны, шансов нет ни у олигархов, ни у простых тружеников. Лучше не откладывать — терять будет обидно. Единственная инвестиция, в которой можно быть уверенным, — это инвестиция в близких.
По словам экономиста, труднее всех будет фирмам и предпринимателям, которые должны будут гарантировать работу коллективов, платить зарплаты и пополнять бюджеты разных уровней. Предсказал он и неуклонный рост цен, с которым вот-вот предстоит столкнуться, причем уже осенью.
— Рост курса на обычных людей не влияет пока практически никак, а вот рост цен из-за текущего скачка у. е. произойдет примерно к октябрю. Наиболее сильно подорожает, безусловно, импорт: техника, машины, туризм, — говорит профессор. — Ведь у рубля нет курса, есть только путь, как шутят экономисты. А цены всегда росли, растут и будут расти, таковы реалии.