«Шансов нет ни у олигархов, ни у простых тружеников»: профессор экономики — о росте цен и сходстве ситуации с дефолтом 1998-го

Профессор напоминает, что в 1998 году рубль подешевел в четыре раза. В 2008 году — упал на 60%. В 2014 году — подешевел в два раза. Сейчас, в сравнении с 2022 годом, рубль вновь подешевел и тоже в два раза.

— Кроме того, мы так боролись с долларами и евро, что победили рубль, — рассказывает про второй фактор влияния на рост курса профессор Бельских. — Нам за экспортные товары платят рупиями, юанями и рублями. Но импорт продают только за евро и доллары, а их не хватает. Считается, что к октябрю платить нашим будут в свободноконвертируемой валюте и дисбаланс уйдет. И это, на мой взгляд, вторая причина резкого роста курса доллара.