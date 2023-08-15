Ждем по 106? Курс доллара больше 100 рублей. Что дальше — прогнозы экспертов

По его словам, технически теперь рубль может упасть и больше. По среднесрочным прогнозам эксперта, национальная валюта вернется к отметкам ниже 100 — упадет до 90 рублей за доллар. Однако, по его предположению, локально следующим предложением для доллара/рубля служит 106.

— Правда, играть в ослабление рубля становится не менее рискованно, чем оставаться в рубле, — коррекция на бирже может начаться в любой момент, и очень сильная, — резюмирует Зельцер.



Сергей Коныгин, старший экономист инвестбанка «Синара», отмечает, что экспорт в стоимостном выражении сейчас на треть меньше, чем во втором полугодии 2022 года, тогда как импорт прибавил относительно среднего уровня четвертого квартала прошлого года.