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Кризис-2023

Ждем по 106? Курс доллара больше 100 рублей. Что дальше — прогнозы экспертов

Будет ли слабеть нацвалюта

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Курс доллара превысил 100 рублей впервые с марта 2022 года

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Это случилось — курс доллара на Мосбирже достиг отметки в 100 рублей. Это произошло в понедельник утром, а позже национальная валюта продолжила падение. Ослабление рубля проходит уже длительное время. Стремительно — в середине лета, после мятежа Евгения Пригожина. И вот, к середине августа курс доллара перевалил за 100 рублей. Такого не было больше года. Судя по комментариям экспертов, это еще не конец. Они прогнозируют дальнейшее ослабление нацвалюты.

— После прорыва восходящего динамического тренда в долларе США взлет инвалюты закономерно ускорился. Это не говорит, что в экономике всё стало вдруг так плохо, чтобы обосновать текущие аномальные уровни рубля, но в моменте обстановка с поступлением валюты и спросом на нее вызывает обеспокоенность. При этом нормативы для экспортеров очень лояльные, а ограничения на вывод капитала либеральные. А это в текущих условиях выглядит уже странно, — рассказывает Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

По его словам, технически теперь рубль может упасть и больше. По среднесрочным прогнозам эксперта, национальная валюта вернется к отметкам ниже 100 — упадет до 90 рублей за доллар. Однако, по его предположению, локально следующим предложением для доллара/рубля служит 106.

— Правда, играть в ослабление рубля становится не менее рискованно, чем оставаться в рубле, — коррекция на бирже может начаться в любой момент, и очень сильная, — резюмирует Зельцер.

Сергей Коныгин, старший экономист инвестбанка «Синара», отмечает, что экспорт в стоимостном выражении сейчас на треть меньше, чем во втором полугодии 2022 года, тогда как импорт прибавил относительно среднего уровня четвертого квартала прошлого года.

— Внутренний спрос динамично растет благодаря увеличению доходов населения, кредитованию, инвестиционной активности предприятий, спросу со стороны государства. Приток ликвидности в иностранной валюте, который обеспечивал экспорт, обмелел. Следовательно, ослабление рубля балансирует спрос и предложение на рынке. Банк России подчеркивает, что структура импорта изменилась и в основном вырос инвестиционный и промежуточный импорт, тогда как потребительский остается стабильным, при этом наращивание импорта в целом, зависящее от курса рубля, не может продолжаться вечно, — отмечает эксперт.

По его прогнозам, в отсутствии предложения валюты от экспорта и сохранения спроса на импорт курс будет слабеть.

— Мы же рассчитываем в ближайшие месяцы на приток валютной ликвидности на рынок за счет увеличения экспорта при растущих нефтяных ценах, тогда как рост импорта замедлится из-за девальвации рубля, — подытожил экономист.

В начале мая курс доллара составлял 76 рублей. Но уже затем начал расти и достиг отметки в 80 рублей. После мятежа Евгения Пригожина национальная валюта продолжила падение. В конце июля курс доллара превышал 90 рублей. Экономисты недавно рассказали, где дно. Также эксперты давали прогнозы, сколько будет стоить доллар.

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