Денег на игрушки нет, интернетом делится соседка: как мать-одиночка выживает на 14 тысяч в месяц

В Сети до хрипоты спорят, достоин ли мужчина с доходом в 35 тысяч рублей иметь отношения и строить семью. Почитайте об этом здесь и здесь. А героиня этого материала, 34-летняя Мария (имя изменено по ее просьбе) из Тюмени, одна воспитывает сына и живет на гораздо меньшую сумму. Сидя в декрете, она получает максимальный размер универсального пособия на ребенка —
Пока ребенку не исполнилось полтора года, было чуть легче. Тогда я получала так называемые путинские — это около 12 тысяч рублей — и плюс пособие по уходу за ребенком. Оно у меня было минимальным, но в сумме выходило порядка 20 тысяч рублей. Последние полгода мы вынуждены жить скромнее и на многом экономить. В первую очередь я ограничиваю во всём себя. Никаких бьюти-процедур — только стрижка, и ту подруга делает мне за «спасибо».
Одежду себе покупаю лишь по необходимости — если старая приходит в негодность. Ребенку вещи тоже покупаю редко и только по большим скидкам. Тут меня выручают подруги и знакомые. Они часто отдают то, из чего их дети уже выросли, а иногда дарят новые вещи. Что-то недостающее из одежды и обуви я ищу сыну на специализированных сайтах в интернете, там же стараюсь продать всё, из чего он уже вырос.
Основная часть нашего семейного бюджета уходит на продукты. В месяц на еду мы тратим 8–10 тысяч рублей. Рыбу покупаем очень редко, в основном берем фарш, свинину, курицу, крупы и овощи. Из фруктов можем позволить себе яблоки и бананы. В сезон, когда цены снижаются, берем что-то еще. Продукты стараюсь заказывать на маркетплейсах, караулю акции, ищу промокоды и использую бонусы. Назвать наш рацион богатым, конечно, нельзя. У сына низкий гемоглобин, а недавно выяснилось, что и у меня анемия.
Оставшиеся после трат на продукты деньги — 4–6 тысяч рублей — частично уходят на коммуналку, на непредвиденные или крупные расходы. На оплату ЖКХ я получаю субсидию. Она перекрывает около 70 процентов от суммы квитанции за однушку. Домашний интернет мы себе позволить не можем, но нас выручает соседка по площадке — она дала мне пароль от своего Wi-Fi.
Для крупных и непредвиденных трат, таких как, например, покупка лекарств в случае болезни, я стараюсь иметь виртуальную копилку. В нее откладываю все деньги, вырученные с продаж б/у вещей сына, и остатки от пособия, когда они есть. Благодаря этой копилке нам с сыном удается сводить концы с концами. Бывает, конечно, что мы остаемся совсем без денег, но такие ситуации — редкость. Стараюсь жить экономно и подобного не допускать.
Недавно удалось купить ребенку кровать. Прежнюю я продала и подкопила на новую. Долго искала, выбирала, ждала снижения цены и предложения о бесплатной доставке. Удалось в итоге урвать кровать всего за три тысячи с небольшим. Примерно в такую же сумму обошелся нам и матрас. Его я тоже взяла намного дешевле обычной цены благодаря бонусам.
Статьи расходов «на покупку игрушек» в нашем семейном бюджете нет. Я создала группу, объединяющую молодых мам своего района, для обмена и дарения ненужных игрушек. В итоге многое для своего ребенка нахожу там за условную шоколадку или просто «спасибо».
Мне еще очень повезло, что до выхода в декрет я успела закрыть свою ипотеку. Правда, для этого пришлось продать машину и направить на погашение все материнские капиталы — федеральный и региональный. Я понимала, что ближайшие несколько лет мне с ребенком придется жить на пособия, и ежемесячный ипотечный платеж я бы просто не потянула.
Сидя в декрете, я не могу отделаться от мысли, что живу за счет сына, а если быть точнее — его пособий, но изменить эту ситуацию и выйти на работу пока не могу. Нам только в августе дали место в государственном детском саду. Ребенок еще не успел пройти адаптацию. Как только он привыкнет к новой обстановке, буду что-то искать.
Наши коллеги недавно пообщались с молодыми мамами в декрете и узнали, сколько им нужно денег, чтобы жить комфортно и без долгов. Почитайте, вас удивит обозначенная сумма.