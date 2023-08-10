Денег на игрушки нет, интернетом делится соседка: как мать-одиночка выживает на 14 тысяч в месяц

Одежду себе покупаю лишь по необходимости — если старая приходит в негодность. Ребенку вещи тоже покупаю редко и только по большим скидкам. Тут меня выручают подруги и знакомые. Они часто отдают то, из чего их дети уже выросли, а иногда дарят новые вещи. Что-то недостающее из одежды и обуви я ищу сыну на специализированных сайтах в интернете, там же стараюсь продать всё, из чего он уже вырос.



Основная часть нашего семейного бюджета уходит на продукты. В месяц на еду мы тратим 8–10 тысяч рублей. Рыбу покупаем очень редко, в основном берем фарш, свинину, курицу, крупы и овощи. Из фруктов можем позволить себе яблоки и бананы. В сезон, когда цены снижаются, берем что-то еще. Продукты стараюсь заказывать на маркетплейсах, караулю акции, ищу промокоды и использую бонусы. Назвать наш рацион богатым, конечно, нельзя. У сына низкий гемоглобин, а недавно выяснилось, что и у меня анемия.

