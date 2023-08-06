«Даже в дружественных странах не хотят принимать рубль». Экономист о том, что происходит с нацвалютой и когда доллар будет по 100

Национальная валюта продолжает свое падение. На этой неделе курс доллара перешагивал отметку в
В падении рубля есть несколько причин
— С точки зрения импорта не произошло того, на что рассчитывали российские власти. А именно — рубль во многом заместит в расчетах валюты дружественных и недружественных стран. Отчасти это получилось. Примерно, 30% идет сегодня расчетов экспортных и импортных за рубль. Это, конечно, мало. Более того, мы оказались в ситуации, когда зависим уже не от доллара, от евро, а от юаня. По разным оценкам, от 50–70% расчетов за импорт — это юань. Не только с Китаем, обратите внимание. Это говорит о том, что наши контрагенты, даже в дружественных странах, не хотят принимать рубль. И я их прекрасно понимаю. Зачем принимать российский рубль, который вот так драматично обесценился? — рассуждает собеседник.
В ослаблении рубля он видит еще одну причину — раскоординированность действий миноритарных властей. Центробанк недавно повысил ключевую ставку, чтобы ослабить давление на рубль.
— Это правильный, на мой взгляд, метод, если ставить такие себе таргеты, цели. Одновременно с этим пошли словесные интервенции о том, что Минфин будет продавать юани из Фонда национального благосостояния, чтобы финансировать внутренние проекты. Но здесь происходит следующий шаг, абсолютно не в соответствии с этими. Владимир Путин 31 июля подписывает указ, разрешающий экспортерам оставлять валютную выручку, которую они получили по межправительственным соглашениям, на своих счетах за рубежом, — отмечает Селянин.
Он объясняет, что официально валютную выручку можно не завозить в Россию.
Также еще есть проблема с выводом денег из Индии — рупий не конвертируется. И в стране остаются миллиарды, полученные от продажи нефти.
Куда рубль пойдет дальше?
— Если все-таки, по крайней мере, перестанут вмешиваться политики, вот этого раскардаша не будет, ситуация успокоится. Я согласен со многими аналитиками, которые говорят, что в этом случае рубль найдет баланс вокруг 90 рублей за доллар. Да, это логичный прогноз, исходящий из того, что, по крайней мере, не будет таких неожиданных решений, как 31 июля. Но поручиться за прогноз невозможно, — отмечает собеседник.
Селянин дополняет, что если Центробанк решится вернуть обязательство возвращать валютную выручку, хотя бы частично (если согласует с властями), то тогда рубль может укрепиться и довольно серьезно. Предполагает, что курс может уйти в диапазон 70–75 рублей за доллар. Такой вариант экономист не исключает. Это может решить проблему с инфляцией. Правда, по его словам, такое изменение ударит по интересам нефтяных компаний.
Он добавляет, что если действия будут по-прежнему раскоординированы, то тогда курс иностранной валюты будет больше.
— Наверное, по политическим мотивам начнут оборонять уровень 100 рублей за доллар. Нам осталось до него крайне немного. Честно говоря, большой разницы 95 или 100 нет — не более чем статистическая погрешность, считает Селянин.
Что будет с ценами на товары в магазинах?
Эксперт уверен, что ослабление рубля приведет к повышениям цен в магазинах.
— Любое ослабление национальной валюты сказывается на разных группах товаров с разным лагом. Это уже чувствуется в ценах. Пока прошло больше месяца с начала такого драматического падения рубля. Уже идут новости, что курица и гречка подорожали. А товары длительного пользования подорожают в сентябре — в октябре, — прогнозирует Константин Селянин.
Куда инвестировать деньги?
— Я как продолжал придерживаться — покупать валюту и хранить в долларах и евро, может быть, отчасти в юани, по крайней мере, стараться в свободно конвертируемой валюте — так эта рекомендация остается. Я ее даю с 2011 года, — говорит экономист.