«Даже в дружественных странах не хотят принимать рубль». Экономист о том, что происходит с нацвалютой и когда доллар будет по 100

В ослаблении рубля он видит еще одну причину — раскоординированность действий миноритарных властей. Центробанк недавно повысил ключевую ставку, чтобы ослабить давление на рубль.



— Это правильный, на мой взгляд, метод, если ставить такие себе таргеты, цели. Одновременно с этим пошли словесные интервенции о том, что Минфин будет продавать юани из Фонда национального благосостояния, чтобы финансировать внутренние проекты. Но здесь происходит следующий шаг, абсолютно не в соответствии с этими. Владимир Путин 31 июля подписывает указ, разрешающий экспортерам оставлять валютную выручку, которую они получили по межправительственным соглашениям, на своих счетах за рубежом, — отмечает Селянин.

