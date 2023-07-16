«Тогда, в 90-е, верили: сейчас заживем!» Россияне рассказали, куда вложили свои ваучеры

Журналисты E1.RU спросили у читателей, что они сделали со своими ваучерами. Ответы оказались порой неожиданными.

— Продала перекупщикам, а на эти деньги купила золотую подвеску — свой знак зодиака. До сих пор она радует, — рассказала Оксана.



Надежда Конышева на один ваучер купила люстру, а три вложила в медеплавильный завод.



— Потом, когда совсем было трудно, выплатили деньги, — отметила она. — Не помню сколько, но немного. А сосед вложил в «Газпром» и получал очень большие деньги по тем временам.