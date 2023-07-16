«Тогда, в 90-е, верили: сейчас заживем!» Россияне рассказали, куда вложили свои ваучеры

В 1992–94 годах каждому россиянину — и взрослому, и ребенку — предложили купить за 25 рублей приватизационный чек номиналом 10 тысяч рублей (но в реальности таких денег он никогда не стоил). В народе чеки стали называть ваучерами. Во время приватизации государственных предприятий эти бумаги можно было обменять на акции компаний. Но тогда же рынок захватили, во-первых, скупщики, предлагавшие взамен живые деньги сейчас, а не иллюзорные дивиденды когда-то в будущем, а во-вторых, всевозможные финансовые пирамиды.
Журналисты E1.RU спросили у читателей, что они сделали со своими ваучерами. Ответы оказались порой неожиданными.
— Продала перекупщикам, а на эти деньги купила золотую подвеску — свой знак зодиака. До сих пор она радует, — рассказала Оксана.
Надежда Конышева на один ваучер купила люстру, а три вложила в медеплавильный завод.
— Потом, когда совсем было трудно, выплатили деньги, — отметила она. — Не помню сколько, но немного. А сосед вложил в «Газпром» и получал очень большие деньги по тем временам.
Интересным образом распорядилась своим ваучером Анастасия, которая была в то время подростком. Но приватизационные чеки полагались и несовершеннолетним тоже:
— Мне было тогда лет 14–15. В моем доме жил мужичок, пить любил, милостыню просил, и как-то появился у него щенок. Девочка-красавица, помесь с овчаркой. В общем, дорога у нее в этом семействе была либо в кастрюлю, либо пьяный бы прибил. Продал он мне этого щенка за два ваучера. Прожила Азка со мной 17 лет. Умнее и преданнее собаки не видела. Считаю, что у меня самое выгодное вложение этой бумажки.
— Какая вы молодец! И девочка вас порадовала, 17 лет прожила с вами! Завидую, — ответила ей Селена. — Меня мама заставила вложить ваучер в «Дока-пиццу» и бабушку заставила. Три акции где-то лежат. А я хотела продать ваучер за
— Родители мне купили 12 сертификатов [акций «АСКО-Капитала»]. Дивиденды ни разу не получены. Храню для истории, как государство нас обмануло в свое время, — рассказала Валентина Лоренц.
— Сейчас где-то лежат у родителей акции «Пермавиа», но он банкрот, — написал Андрей.
— «Газпром», 2 шт., купили квартиру в области, — поделился историей Hireason.
— Рабочие Уралмашзавода продавали, чтобы купить еду или пропить во время задержек зарплат, — вспомнил Евгений Зырянов.
— Продали его и купили книги — 4 тома мировой фантастики («Мир-Кольцо», кто в теме) и «Тени исчезают в полночь», — написала Ирина Лезина. — «Тени» у нас увели, а фантастика до сих пор на полке. А еще я помню объявления в газетах того времени: «меняю ваучер на машину», «меняю 100 ваучеров на квартиру»
— Родители продали — хватило накрыть новогодний стол, — вспомнила Алена Ломова.
Но в целом родители быстро адаптировались в 90-е, и жили мы относительно неплохо, — добавил Дмитрий.
— Бабулька у меня в «Газпромнефть» вложила. Деньга капала потом ежегодно, — рассказала Екатерина Руденко.
— Пожалуй, это был единственный нормальный вариант, — ответила ей Галина Зверева. — Знакомый тоже купил акции «Газпрома», ему потом в начале 2000-х позвонили, предложили выкупить. Продал, купил машину и с женой в Турцию съездил.
— Я модный кардиган купила за два ваучера, — похвасталась Наталья Ларионова.
Игорь Якимов обменял ваучер на компьютер, а Климентина Сивокоз — на модный китайский фиолетово-зеленый пуховик:
— Иначе ходить было не в чем, да и вообще — мода же, куда деваться. Он лез почти постоянно, в итоге стал почти плащиком.
— Мама их вложила в какую-то финансовую контору, говорила, Ельцин тоже туда вложил. Ну, вот там они у него теперь, — рассказала Галина Зверева.
А у Елены Реутовой ваучер до сих пор лежит дома.
Любовь Девяткина купила на вырученные от продажи ваучера деньги туфли и кофту из ангоры. Семья Юлии — продукты, чтобы отпраздновать 16-летие брата. Соседи Надежды получили за ваучер два мешка сахара, а Марии мама купила куртку-аляску (помните такие?).
— А я продала перекупщикам, они постоянно стояли на крыльце возле нашего отделения Сбербанка, и купила дочери сапожки. Зарплату не платили, а эти бумажки стали выходом в то время, — поделилась Светлана Макарова.
— Свои и мамины ваучеры вложила в акции своего предприятия, на котором работала, это было акционерное общество. Перед пенсией продала акции и на эти деньги съездила в Израиль, — рассказала Вера.
— Тогда в него также вложил ваучер действующий губернатор, думал, уж его-то не кинут... Всё обанкротилось, не открывшись, — вспомнил Сергей.
Еще один читатель купил пачку билетов МММ. Так они и остались — на память.
— Родители на ушки повесили (золотые сережки купили), — написала Nona.
— Дядя поменял два ваучера на телевизор Samsung и видеомагнитофон, а мы [вложили] в паевые фонды, которые через месяц исчезли, — добавил Максим Вистунов.
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