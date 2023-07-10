«К кризису привело решение девальвировать рубль». Экономисты — о том, почему курс евро превысил 100 рублей и чего ждать дальше

— Всё-таки наш валютный рынок небольшой, и он очень ориентирован на вывоз капитала из страны. Поэтому малейшие подвижки в этом плане вызывают изменения курса. Но даже когда только начинался параллельный импорт, который съедал часть валюты, такого не было, — говорит эксперт.



Суздальцев также отметил, что в какой-то степени кризис может быть связан с попыткой вооруженного мятежа Евгения Пригожина.

— Возникло ощущение нестабильности, и, естественно, деньги «побежали».

Сложности с транспортировкой нефти и газа

Главный научный сотрудник РАНХиГС Валерий Абрамов считает, что падение рубля вызвано ростом затрат на транспортировку нефти и газа и страхование судов, которые их перевозят. По его словам, сейчас расчеты производятся не в долларах, а через другие валюты, такие как китайский юань и саудовский риал.