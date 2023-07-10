«К кризису привело решение девальвировать рубль». Экономисты — о том, почему курс евро превысил 100 рублей и чего ждать дальше

Корреспондент MSK1.RU поговорила с российскими экономистами и выяснила, с чем связан рост курса евро и доллара и чего нам ждать в ближайшем будущем.
Рубль мог упасть из-за попытки мятежа
По мнению заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики
— Всё-таки наш валютный рынок небольшой, и он очень ориентирован на вывоз капитала из страны. Поэтому малейшие подвижки в этом плане вызывают изменения курса. Но даже когда только начинался параллельный импорт, который съедал часть валюты, такого не было, — говорит эксперт.
Суздальцев также отметил, что в какой-то степени кризис может быть связан с попыткой вооруженного мятежа Евгения Пригожина.
— Возникло ощущение нестабильности, и, естественно, деньги «побежали».
Сложности с транспортировкой нефти и газа
Главный научный сотрудник РАНХиГС Валерий Абрамов считает, что падение рубля вызвано ростом затрат на транспортировку нефти и газа и страхование судов, которые их перевозят. По его словам, сейчас расчеты производятся не в долларах, а через другие валюты, такие как китайский юань и саудовский риал.
— С введением санкций выросли трансакционные издержки, связанные с продажей российской нефти на основных рынках. У нас снизились поставки газа и нефти в Европейский союз, что потребовало переориентации на рынки Азиатского и Тихоокеанского регионов. То есть возрастают затраты на транспортировку и страхование судов, — объяснил Абрамов.
Кроме того, Россия долгое время экспортировала намного больше товаров, чем покупала за рубежом. Из-за этого на рынке сформировался профицит. Но с увеличением импорта он начал снижаться, что вызвало ослабление рубля.
Некорректная госполитика
В свою очередь, экономист и политолог Василий Колташов связывает падение рубля с некорректной экономической политикой. По мнению эксперта, к кризису привело решение правительства девальвировать рубль.
— Чтобы поддержать экспортеров в условиях пониженных мировых цен на нефть, пшеницу, сталь, металл, была эта девальвация допущена. Она должна была еще решить проблему бюджета, увеличив его рублевые доходы за счет ослабления курса. Это такой старый механизм, который был нашими неолиберальными экономистами внедрен. Его суть — в любой непонятной ситуации ослабляй рубль, — говорит Колташов.
Он добавил, что если бы российские компании обязали продавать валютную выручку, то падения рубля бы не произошло.
Что дальше?
Экономисты делают разные прогнозы на будущее. Андрей Суздальцев считает, что ослабление рубля скажется на ценах на импортные товары. Также финансовые проблемы коснутся тех россиян, кто выплачивает долги, кредиты и платит за съем квартиры.
— Это не должно продлиться долго. Но
Василий Колташов согласен, что в первую очередь подорожает импорт. Кроме того, поднимутся и внутренние цены: значительно подорожает бензин, российские промышленные товары. Экономист не рекомендует гражданам покупать иностранную валюту — всё съедят комиссии. Единственный разумный вариант — взять неплохие проценты по депозитам у банков.
— Если государство не примет решение остановить девальвацию, то у финансовых спекулянтов возникнет соблазн продолжить атаку на рубль. Потому что им выгодно получить как можно больше в рублях, не продавая свою валюту как можно дольше, — подчеркнул Колташов.
Эксперты надеются, что пик в росте евро и доллара уже был достигнут.
Как исправить ситуацию?
По мнению Колташова, чтобы остановить ослабление рубля, необходимо менять экономическую политику: остановить девальвацию и улучшить транспортировку товаров на Восток.
— В принципе, мы сейчас уже обогнали турецкую лиру по позорному падению. Проблема в том, что девальвация была принята как универсальное решение, вместо того чтобы, например, развернуть крупный инфраструктурный проект в Сибири. Туда у нас направлены основные потоки товаров, — объясняет экономист.
Колташов предлагает сосредоточиться на строительстве новой железнодорожной магистрали в Сибири, чтобы перевозить товары с запада на восток. Для покрытия бюджетного дефицита государство могло использовать деньги Банка России, предоставив им в аренду пакет акций правительства.
— Можно было обязать РЖД удвоить свои акции, половину из них выкупил бы Банк России, положил в свой портфель, а выделенные деньги пошли бы на строительство новой транспортной сети в Сибири. Так мы бы простимулировали промышленность и без девальвации получили внутренний спрос на те товары, которые мы субсидируем — нефть и сталь.
Ранее мы рассказывали, как падение лиры отразится на российской экономике и туризме. Недавно Ассоциация виноградарей и виноделов России выступила против ввоза импортного алкоголя. Теперь чиновники готовят план по замене импортного алкоголя на отечественный.