Центробанк проблем не видит: курс евро превысил 100 рублей впервые с прошлого года

— Что произошло с импортом? Он восстановился до состояния конца 2021 года, переориентировался — сейчас товары импортируют главным образом из Китая, практически исчез импорт из Западной Европы, — рассказал экономист Константин Селянин. — Есть и параллельный импорт из Казахстана и других соседних стран. Поменялось соотношение потоков. Причем с импортом не всё так просто. Самый крупный торговый партнер — Китай — гораздо больше ввозит в Россию, чем вывозит. А значит, юаней для торговли нужно больше, чем выручка от продажи чего бы то ни было в Китае. Проседание рубля было закономерно, и это главная причина, остальные все ситуативные.

