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Центробанк проблем не видит: курс евро превысил 100 рублей впервые с прошлого года

Евро на Мосбирже поднялся до 101 рубля, а доллар — до 93

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В Центробанке считают, что существующая денежно-кредитная политика выглядит эффективно

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Рубль продолжает своё падение по отношению к мировым валютам: согласно данным Мосбиржи, курс евро превысил 101 рубль впервые с 28 марта 2022 года, а курс доллара поднялся до 93 рублей впервые с этого же времени. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, курс рубля сейчас ослабляется под влиянием динамики внешней торговли.

— ЦБ считает эффективной существующую денежно-кредитную политику, включая плавающий курс, — отметила она.

Падение рубля продолжается уже несколько недель, несмотря на то, что в прошлом году Центробанку удавалось сдерживать эту ситуацию, а временами российская валюта даже укреплялась по отношению к доллару и евро. Эксперты объяснили, что основной причиной этого является изменение торгового баланса — отношения импорта к экспорту.

— Что произошло с импортом? Он восстановился до состояния конца 2021 года, переориентировался — сейчас товары импортируют главным образом из Китая, практически исчез импорт из Западной Европы, — рассказал экономист Константин Селянин. — Есть и параллельный импорт из Казахстана и других соседних стран. Поменялось соотношение потоков. Причем с импортом не всё так просто. Самый крупный торговый партнер — Китай — гораздо больше ввозит в Россию, чем вывозит. А значит, юаней для торговли нужно больше, чем выручка от продажи чего бы то ни было в Китае. Проседание рубля было закономерно, и это главная причина, остальные все ситуативные.

Также экономисты предположили, что будет ждать курс рубля в дальнейшем (мнения разошлись), а также рассказали о других причинах падения российской валюты.

Обновлено 10:42 мск: евро дороже 102 рублей на бирже.

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