Проверьте, хватает налички? Доллар и евро взлетели, а акции падают: экономисты рассказали, что делать с деньгами

По словам Когана, не стоит скупать валюту по завышенной цене сейчас. То же самое касается и акций.



— Насчет ценных бумаг и бирж. К счастью, впереди два нерабочих дня. Есть время еще несколько раз всё спокойно продумать. Предлагаю не паниковать, не «есть себя». Не думаю, что имеет смысл заниматься спекуляцией по этому направлению. Не исключу, если российские биржевые площадки в случае непредсказуемого развития событий в понедельник не откроются, — считает эксперт. — Мы всё уже это с вами проходили. Именно потому и держали кеш на счету и свободные деньги рекомендовали держать в юанях. Может, сейчас пригодится.

