Проверьте, хватает налички? Доллар и евро взлетели, а акции падают: экономисты рассказали, что делать с деньгами

Акции всех российских компаний рухнули после начала конфликта главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Минобороны. Крупнейшие российские банки резко подняли курсы валют: доллар во многих из них превысил 90 рублей, евро — 100 рублей.
Самые высокие курсы предлагает Росбанк: 105 рублей за доллар и 115 рублей за евро, самые выгодные в Промсвязьбанке — 84,87 и 93,06. В Сбербанке — 88,33 и 94,16 рубля соответственно.
Инвестиционный банкир, президент компании «Московские партнеры», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган рекомендует беречь психику, верить только официальным сообщениям и не поддаваться панике.
Эксперт отметил, что в случае перебоев с интернетом могут отключиться некоторые приложения банков. Стоит проверить, достаточно ли у вас на руках наличности.
— Не повторяйте ошибок марта
По словам Когана, не стоит скупать валюту по завышенной цене сейчас. То же самое касается и акций.
— Насчет ценных бумаг и бирж. К счастью, впереди два нерабочих дня. Есть время еще несколько раз всё спокойно продумать. Предлагаю не паниковать, не «есть себя». Не думаю, что имеет смысл заниматься спекуляцией по этому направлению. Не исключу, если российские биржевые площадки в случае непредсказуемого развития событий в понедельник не откроются, — считает эксперт. — Мы всё уже это с вами проходили. Именно потому и держали кеш на счету и свободные деньги рекомендовали держать в юанях. Может, сейчас пригодится.
Доктор экономических наук и профессор УрГЭУ Максим Марамыгин сказал E1.RU, что не стоит поддаваться панике. Из-за необдуманных решений можно потерять деньги.
— Условия меняются, но ничего катастрофического не произошло, поэтому ничего не нужно предпринимать срочно. Сбрасывать активы и валюту не стоит. Но если есть выгодные сделки, конечно, не отказывайтесь от них, — считает экономист. — Что-то дополнительно предпринимать смысла не вижу.
Экономист отметил, что валютный рынок работает в нерыночном формате, нет свободных торгов, и по большому счету курсы определяет Центробанк.
— Предсказать курс может только валютное управление Банка России, которое будет его регулировать. Я не удивлюсь, если летом курс доллара уйдет к 75 рублям, учитывая падение деловой активности. Но Банк России может этого не допустить, если будет поставлена задача поддержать доходность бюджета. Тогда валютный курс не опустят, — добавил экономист. — Если вы планировали покупать квартиру или другие реальные активы и подвернулся хороший вариант— покупайте.
Напомним, вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ракетном ударе по тыловым лагерям вагнеровцев. Министерство эти заявления опровергло, однако Пригожина это не остановило — он продолжает выступать с угрозами. ФСБ завела дело о призывах к вооруженному мятежу, силовые ведомства докладывают ситуацию Путину.
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