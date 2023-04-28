Москва высасывает ресурсы из регионов? Разбираемся, правда ли, что все деньги страны идут в столицу

Немыслимые цифры. Особенно это познается в сравнении. Вот пример. Доходы бюджета одной Тюменской области на 2023 год утвердили в размере 198,6 миллиарда рублей, расходы — 234,1 миллиарда рублей. Дефицит составит 35,5 миллиарда рублей.

Таким образом, не самому бедному региону страны потребуется почти 18 лет, чтобы потратить столько денег, сколько расходует Москва за один год. Немаловажным фактором, конечно, является численность населения (об этом поговорим чуть ниже). В Москве порядка 12 миллионов жителей, а, например, в Тюменской области — 1,5 миллиона человек. Разница весомая.

