В России изменили правила ипотечных каникул: кто теперь может их получить?

По словам основателя центра недвижимости «Метры» Дениса Крахоткина, не любой лесной пожар, от которого сгорел ваш дом, могут признать чрезвычайной ситуацией, когда вы имеете право на ипотечные каникулы. Эксперт отмечает, что ЧС это понятие растяжимое и каким именно образом будут определять, имеет ли человек право на отсрочку, не совсем понятно.

— Определяет ЧС в регионе орган местного самоуправления. Если губернатор не объявит, что чрезвычайная ситуация возникла, то, скорее всего, предмет этих каникул может и не возникнуть вообще, говорит Крахоткин.

