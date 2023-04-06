Выжить на 16 000 и не возненавидеть мир. Как журналистка жила на МРОТ и почему не смогла довести эксперимент до конца

Наша тюменская коллега, журналистка 72.RU Даша Макеева решила провести эксперимент и прожить месяц на МРОТ. Она четко распределила
Пилим бюджет
В самом начале эксперимента я была уверена, что мне не составит труда прожить на МРОТ, нужно лишь максимально туго затянуть пояс и не рассчитывать ни на что, кроме гречки с овощами. Первое, что я сделала, — конечно же, распределила деньги на нужные траты. 3500 рублей я отложила на оплату услуг ЖКХ. Такой максимум вышел в январе за мою 30-метровую студию. Машины у меня нет, и на работу я добираюсь на общественном транспорте, 58 рублей в обе стороны. На март я отложила 1334 рубля. На интернет и мобильную связь мне понадобилось 940 рублей, на ингалятор для астматиков — около 500 рублей, еще 800 рублей — на сухой корм кошке. Сначала я отложила сумму в два раза меньше, наивно думая, что Василиса сядет на диету и ограничится 400-граммовой упаковкой корма со скидкой с Ozon. Пришлось добавить сверху еще 500 рублей и взять две пачки.
Собаку я кормила тем же, что и ела сама: овсяная каша на молоке утром и крупы/макароны с овощами или суп вечером.
Остальные деньги я могла тратить как хотела, а именно — на еду. Всего у меня осталось 9168 рублей. Продукты сразу на семь дней вперед закупать не стала, решила, что походы в магазин будут для меня развлечением и способом разнообразно питаться. Продукты нужны были для завтраков и обедов. Так как я не ем мясо, то на ужин — пила протеин. Его цена тоже учитывалась в бюджете.
Недельная изоляция
Первая неделя (не вся) шла хорошо. Я даже думала, что если так будет идти дальше, то весь эксперимент пройдет как по маслу. Но я никогда так не ошибалась. В первую же субботу простудилась и ушла на больничный. У меня с «ковидных» времен оставались бесплатные лекарства от врачей, поэтому нужно было лишь докупить спрей для горла за 369 рублей. Ну зато экономила на проезде целую неделю.
Всю вторую неделю я просидела дома. Из-за неважного самочувствия аппетит периодически пропадал, и ела я в основном ближе к вечеру. Что, знаете ли, тоже очень экономит бюджетные средства. Лишь на выходных я добралась до магазина и закупила фруктов и овощей, чтобы как-то восстановиться после болезни. С 6 по 12 марта потратила 2020 рублей. Идеально, с учетом того, что на неделю без учета проезда есть 2065 рублей (по 295 рублей в день).
Но если с хлебом всё было в порядке, то зрелищ мне явно не хватало, а за неделю в обществе кошке и собаки я немного одичала. А тут и родственники как раз на 8 Марта отправили 1000 рублей. «Нужно срочно окультуриться», — подумала я и купила билеты в театр. Правда, пришлось добавить еще 200 рублей.
Результатами второй недели стали сплошные минусы: 200 рублей в недельном бюджете и два килограмма на весах. Только последний пункт оказался приятным.
На волне самоедства и раздражения
Я уже говорила, что форс-мажор — главный враг жизни на МРОТ. На третьей неделе мне пришлось отдать обувь в ремонт. Починка башмака обошлась в 300 рублей. А еще после вечернего дежурства не успела на автобус, дорога домой на такси стоила 234 рубля. Но за темной полосой обязательно идет светлая, и, когда я получила квитанции на оплату услуг ЖКХ, была приятно удивлена — всего вышло лишь 2890 рублей (отопление и водоснабжение — 1739 рублей, содержание дома и другие услуги УК — 904 рубля, электроэнергия — 247 рублей). После этого я окончательно осмелела и решила, что могу позволить себе небольшую спонтанную поездку.
За 2000 рублей купила билет на фестиваль вина в Екатеринбурге. Перспектива жить ближайшие 12 дней на 2000 рублей меня не испугала. А зря, об этом решении я совсем скоро пожалела. Тем более что мой положительный настрой дойти до конца начал стремиться к нулю. Всю третью неделю эксперимента я раздражалась по поводу и без: бесило даже дыхание соседа по маршрутке.
На такой волне негатива я врываюсь в четвертую неделю эксперимента. Провожу перерасчеты: первые несколько дней я еще пыталась тратить не больше 166 рублей, чтобы как раз дотянуть до 31 марта. А потом в какой-то момент мне стало всё равно. Это произошло так же спонтанно и неожиданно, как и появилась идея провести этот эксперимент. У меня просто был выбор не продолжать его, и я им воспользовалась.
Финальным гвоздем в крышку мротовского гроба стал винный вечер с коллегами. Я разом потратила больше 500 рублей. Итого за 26 дней я потратила
Жизнь в ограничениях
Скажу честно, что за своим питанием пристально следила лишь первые две недели эксперимента. Каждый день по два контейнера с завтраком и обедом носила на работу. С середины третьей недели моим главным принципом в питании стали простота, наименьшая трудозатратность и экономичность. Пару раз я даже заказывала еду навынос вместе с коллегами, но при условии, что сегодня никаких покупок в магазине не будет.
Постоянные попытки свести дебет с кредитом вывели меня из равновесия. Всё чаще начала думать про то, что людям, постоянно живущим в ограничениях, сложно быть эмоционально стабильными и позитивными. В идеале для полного месяца эксперимента мне как раз не хватило тех денег, которые я потратила на развлечения. Но это был единственный глоток свежего воздуха в душной комнате «дом — работа».
Жару добавляли и комментаторы. В самом начале эксперимента я охотно общалась с читателями в комментариях, объясняла то, что они пропустили в тексте или же, наоборот, соглашалась с какими-то моментами, которые забыла обозначить. Однако позже стало сложнее воспринимать критику, особенно неоправданную, без аргументов. Меня бесило, что люди по 100 раз спрашивали одно и то же только потому, что прочитали заголовок и не вчитывались в текст. Раньше бы на эти комментарии я даже внимания не обратила. Сейчас это понимаю.
Итоги
Какие итоги эксперимента? Он однозначно провален, потому что на самом деле у меня были деньги на карте и я об этом знала, но не пользовалась ими. У того, кто реально живет на МРОТ или на прожиточный минимум такой подушки безопасности нет. Я сорвалась, потому что могла себе это позволить. А вот пенсионерка Мария Степановна, которая получает
Ради эксперимента я отказалась от маникюра и педикюра, некоторых косметических процедур, покупок. Не стоит забывать, что в бюджет не были заложены деньги на уходовую и декоративную косметику. Не покупала также и бытовую химию для уборки и стирки. А если бы пришлось пополнять и эти запасы (обычно это происходит раз в 2–3 месяца), то выживать было бы вообще не на что. Или эксперимент длился бы одну-две недели от силы.
Как прошли предыдущие дни?
- Начало и первая неделя (здесь я объясняю, как распределила бюджет);
- вторая неделя, где я похудела на два килограмма;
- на третьей неделе я сделала неверный выбор и дала отсчет последним дням эксперимента;
- на четвертой неделе я сдалась;
- здесь отвечала на некоторые вопросы комментаторов о своих расходах.