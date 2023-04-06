Выжить на 16 000 и не возненавидеть мир. Как журналистка жила на МРОТ и почему не смогла довести эксперимент до конца

Собаку я кормила тем же, что и ела сама: овсяная каша на молоке утром и крупы/макароны с овощами или суп вечером.



Остальные деньги я могла тратить как хотела, а именно — на еду. Всего у меня осталось 9168 рублей. Продукты сразу на семь дней вперед закупать не стала, решила, что походы в магазин будут для меня развлечением и способом разнообразно питаться. Продукты нужны были для завтраков и обедов. Так как я не ем мясо, то на ужин — пила протеин. Его цена тоже учитывалась в бюджете.

