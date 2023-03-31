Минсельхоз отказывается от импорта семян. Картошка теперь будет стоить как икра?

В ближайшие три года Минсельхоз планирует сократить импорт семян. В частности, квоту собираются установить на зарубежные семена пшеницы, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы и картофеля. При этом, по словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, на сегодняшний день собственных семян картофеля в России 9% от общего объема, а сахарной свеклы и вовсе только 3%. Да и те, говорят агрономы, неэффективны. Значит ли это, что в ближайшие три года мы останемся без картошки или килограмм картофеля будет стоить как ведро икры?
Зачем Минсельхозу отказываться от импорта семян?
Идея отказаться от импортных семян у Минсельхоза появилась еще в августе 2022 года. После того как с рынка из-за начала СВО и введения санкций стали уходить иностранные поставщики. Тогда предлагали сразу отказаться от поставок из практически всех стран. В проекте постановления Минсельхоза пояснялось, что это связано с высокой зависимостью от поставок иностранных семян и ограничениями, которые вводили производители из «недружественных государств».
Вот только оказалось, что в России практически не производят семена сельскохозяйственных культур. Особенно неприметными на общем фоне выглядят семена сахарной свеклы и картофеля — их из общего высева семян отечественного производства всего 9% и 3% соответственно. По словам селекционера по томатам Татьяны Терешковой, причина таких низких показателей — 90-е годы, когда в стране закрылись практически все селекционные институты.
— Когда-то у нас были специализированные хозяйства со специальным оборудованием и людьми. А поскольку полностью перешли на импорт, хозяйства все загнулись, специалисты ушли в другие области. Сейчас всё это с нуля надо поднимать, — жалуется Терешкова.
Не покривим душой, если скажем, что в девяностые многие иностранные товары были лучше по качеству, чем отечественные. В том числе и зарубежные семена оказались намного эффективнее. Так страна полностью перешла на импорт, выбрав наращивание скоростей, а не поддержку своего селекционного сектора. Вскоре из-за конкуренции на рынке осталось крайне мало отечественных производителей семян. Хотя по правилам продовольственной безопасности семян собственной селекции в стране должно быть не меньше 75%. С другой стороны, полный отказ от импорта значил бы практически полное отсутствие урожая. Так что продовольственная безопасность в этой ситуации проиграла.
Сегодня сама сложившаяся обстановка вынуждает Минсельхоз повернуть рельсы вспять, ограничить импорт и заняться собственным производством. Вариантов дальнейшего развития событий два:
- ввести квоты и постепенно их уменьшать по мере развития собственного производства;
- сотрудничество с компаниями, которые смогли локализоваться в России.
Из чего теперь будут растить картошку?
По словам доктора экономических наук Леонида Холода, на наращивание собственного производства и локализацию иностранных компаний в России уйдет не один год. А вот полный запрет на импорт может вызвать не только падение, но и полное отсутствие урожая.
— Локализация производства, если ее не было до сих пор, это время и не один год. И что получается, какая-нибудь Syngenta или Pioneer (Syngenta и Pioneer — фирмы, которые поставляют семена в Россию. — Прим. ред.) не будут поставлять свои семена, пока не локализуют производства? А что два года делать? Без картошки, без сахарной свеклы пожить немножко? — удивляется Леонид Холод.
Леонид Холод — экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор.
Эксперт также считает, что перекрытие импорта семян невозможно без развития собственной селекции. К тому же уверенности в том, что отечественная селекция будет так же эффективна, как импортная, нет. Поэтому переход на российские семена может снизить количество урожая и повысить цены на сельскохозяйственные культуры.
Будет ли у нас вообще картошка?
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в интервью «Коммерсанту» рассказал, что на этот год страна обеспечена семенами по базовым культурам на 70–90%. А вот обеспечение семенами и доля импорта в следующем году будут зависеть от урожая 2023 года.
Пока Минсельхоз собирается подсчитывать урожай 2023 года, глава картофельного союза России Алексей Красильников говорит, что каждый год в стране планируется прирост в 1% по поставке отечественной селекции. К 2029 году, по его словам, российский селекционный материал должен составлять 15% от общего высева картошки, а в 2030 году — все 50%. Такую задачу аграриям поставил Минсельхоз. Как это реализовать — Алексей Красильников пока не знает.
— К 2029 году доля отечественной селекции должна составлять 15 процентов. В принципе это достижимо. Но потом как-то непонятно, что уже в 2030 году доля отечественной селекции должна достигнуть 50 процентов. Тут ребята переборщили несколько. Такого быть не может, — отметил глава картофельного союза России.
Алексей Красильников — исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей.
Как отмечает Алексей Красильников, чтобы вывести пригодные для высадки семена, нужно не меньше пяти лет. Даже учитывая успехи российских селекционеров, процесс импортозамещения семян нельзя уложить в те три года, о которых рассказал Патрушев.
Сколько будет стоить картошка?
Цены на картошку и другие продукты и без всяких импортозамещений растут стабильно. Например, в феврале 2020 года картошка стоила 22 рубля 45 копеек, а в феврале текущего года — 35 рублей 37 копеек. Но давайте для начала посмотрим, как менялись цены на сельхозпродукцию последние три года.
По словам экономиста Георгия Остапковича, если прямо сейчас Россия полностью откажется от импорта, цены на картофель тут же вырастут на 10–15%, а сахар может прибавить в цене до 40%. Но это еще благоприятный прогноз, при котором должно быть соблюдено другое важное условие: вместе с отказом от импорта в России моментально должны появиться сотни гектаров полей, с которых можно собирать урожай.
— Для того чтобы посадить и собрать тот же урожай, который мы собираем сахарной свеклы с голландских семян, нам нужно значительно увеличить площадь посева. Значительно увеличить количество техники для сбора, удобрения, численность занятых, а это издержки, и эти издержки выйдут в конечную цену вот этой сахарной свеклы, — говорит Остапкович.
Георгий Остапкович — директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Называть конкретные цифры сегодня — это чистое гадание на кофейной гуще. Но можно припомнить простую закономерность: чем меньше остатков прошлогоднего урожая, тем дороже; появляется новый урожай, и мы видим ценовой спад. Помимо сезонности на стоимость продуктов влияет и то, каким был урожай. В годы неурожая рост цен выше, чем обычно. Например, по этой причине картошка у нас за три года подорожала на 57,5%, а в 2020 году из-за неурожая свеклы цены на сахар взлетели так, что правительство даже вводило временные ограничения. Другая составляющая этого уравнения — те самые 9% собственных семян картошки и 3% семян свеклы. Если достаточного количества высокоэффективных семян не будет, урожаи будут падать и это скажется на цене.