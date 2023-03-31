Минсельхоз отказывается от импорта семян. Картошка теперь будет стоить как икра?

Зачем Минсельхозу отказываться от импорта семян?

Идея отказаться от импортных семян у Минсельхоза появилась еще в августе 2022 года. После того как с рынка из-за начала СВО и введения санкций стали уходить иностранные поставщики. Тогда предлагали сразу отказаться от поставок из практически всех стран. В проекте постановления Минсельхоза пояснялось, что это связано с высокой зависимостью от поставок иностранных семян и ограничениями, которые вводили производители из «недружественных государств».



Вот только оказалось, что в России практически не производят семена сельскохозяйственных культур. Особенно неприметными на общем фоне выглядят семена сахарной свеклы и картофеля — их из общего высева семян отечественного производства всего 9% и 3% соответственно. По словам селекционера по томатам Татьяны Терешковой, причина таких низких показателей — 90-е годы, когда в стране закрылись практически все селекционные институты.