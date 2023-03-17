«Руководство было в шоке». Почему забастовки не помогают заработать на Wildberries

Прежде чем погружаться в суть проблемы, уточним: не все пункты выдачи заказов одинаковы. Их сильно разнит принадлежность — собственность Wildberries или их частных партнеров и франчайзи. «Фонтанка» поняла, какая разница между ними, каких сотрудников ПВЗ обидели больше всех, и заодно прикинула, сколько вообще можно заработать на этом бизнесе. Забегая вперед — на хлеб хватит, а вот чтобы добавить масла и икры, надо крутиться.



В первый день забастовок интернет облетела картинка с шокирующим долгом в 577 миллионов, который якобы накопился на балансе одного из партнерских пунктов. Объяснений, как возникла такая астрономическая сумма, не было, и в реальности ее проверить невозможно. Из сотрудников ПВЗ, с которыми удалось пообщаться «Фонтанке», долг выше 10 тысяч никто не назвал. А вот один из владельцев вспомнил, что перед Новым годом ему насчитали долг в 457 тысяч. Впрочем, бастовать он не пошел — работает же на себя.

