Взломали на «Госуслугах». На челябинку оформили заем под 365% в новосибирской МФО — чем это закончилось

Неизвестные оформили заем в новосибирской микрокредитной организации «Финансовый супермаркет» на жительницу Челябинска. Так об этом рассказывает сама пострадавшая, которая к услугам МФО не обращалась. Александра уверена, что такое стало возможным из-за слишком уж простого способа оформления подобных кредитов — через «Госуслуги» по номеру телефона. Она обратилась в полицию, и, когда ситуация, казалось, была улажена, выяснилось, что ее кредит переуступили и теперь денег от нее требует другая организация, тоже новосибирская. Как вышло, что Александра стала должницей, не оформляя микрозайма, и как действовать в подобной ситуации — в этом материале.
Пошла в банк — узнала о долге
О займе, который кто-то оформил на ее имя, Александра узнала случайно. В мае прошлого года решила взять потребительский кредит в банке, где получает зарплату. А ей отказали — мол, у вас задолженность в микрокредитной компании «Финансовый супермаркет». Клиентка очень удивилась. По ее словам, ни в этой, ни в каких-то других МФО она никаких займов не брала.
— Начала разбираться и выяснила, что кредит на
По ее словам, в такой ситуации может оказаться любой. Она недоумевает, почему МФО вообще разрешили выдавать такие кредиты. Сколько бабушек и дедушек облапошат, беспокоится Александра, — они же не проверяют на сайте ни доходы, ни справки.
— Тогда у меня не было СМС-подтверждения (двухфакторной авторизации через СМС. — Прим. ред.). На «Госуслугах» давно зарегистрирована, с тех пор, как появился этот сервис, — призналась Александра. — Казалось бы, что там можно секретного увидеть — мою выписку с пенсионного счета или оценки у ребенка в электронном журнале? Но, оказывается, взлом аккаунта на «Госуслугах» — хорошая лазейка для мошенников. Поэтому хочу всех предупредить, что надо защищать свой профиль на «Госуслугах». Всех загнали на «Госуслуги», прекрасный сервис, всё классно и удобно, но теперь это основание для выдачи микрозайма! Страшно подумать, сколько таких кредитов уже оформили и сколько еще оформят, сколько будут переуступать права, открывая очередные ООО и подавая в суд на взыскание!
Александра стала искать компанию, у которой якобы взяла кредит. Нашла сайт «Отличные наличные», где внизу мелким шрифтом перечислены названия нескольких микрокредитных компаний. В том числе и МКК «Финансовый супермаркет». Она позвонила туда, ее обрадовали: да, вы наш клиент.
ООО МКК «Финансовый супермаркет» зарегистрировано в Новосибирске в 2015 году. У компании есть действующая лицензия микрофинансовой организации, выданная Центробанком. Владелец и гендиректор, по данным сервиса «Контур.Фокус», — новосибирец Николай Ванин. В штате — 23 человека. По официальной отчетности компании, в 2021 году ее активы (аналог выручки) составляли
В полиции сначала проверяли саму Александру — может, взяла кредит и забыла, потом всю семью: не брал ли муж, не брал ли сын. В итоге после долгих разбирательств в МВД Александре сообщили, что она теперь свидетель, а пострадавшей стороной будет микрокредитная компания. В ноябре женщина получила уведомление, что кредит на
Новогодний «подарок»
Но не тут-то было. Обжегшись с «левыми» займами, Александра стала дуть на воду — подключила в банке «Отслеживание кредитной истории». Это дает возможность получать уведомления об изменениях в кредитной истории — о запросах кредитной истории, о заявках на кредит и так далее.
Утром 31 декабря в телефоне брякнуло уведомление «Оформлен новый кредит». А потом еще два — «Просрочен кредит», «Изменился кредитный рейтинг».
— И что вы думаете? Кредит заново открыт, опять на меня навесили чужой долг. Оказывается, «Финансовый супермаркет» переуступил этот кредит «Агентству финансовых решений». Несмотря на уголовное дело и на то, что я доказала свою непричастность, эта микрофинансовая организация вновь открыла кредит, — возмутилась Александра. — Я и звонила туда, и писала. Как, говорю, открыт кредит, если его недавно закрыли по уголовному делу? Нет, ответили, у вас пени приостановлены, но кредит открыт.
«Агентство финансовых решений» было образовано в марте 2017 года в Новосибирске. Владелец и гендиректор — Роман Старадубцев. В штате — один человек. По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка за 2021 год составила 2,8 миллиона, чистая прибыль — 2,1 миллиона рублей.
Отметим, что обе микрофинансовые организации — «Финансовый супермаркет» и «Агентство финансовых решений» — работают в одном здании, буквально по соседству. И номер для телефонных звонков клиентов один и тот же.
Александра вновь подала заявление в полицию. Тем временем 31 января ей пришел судебный приказ о взыскании 21 тысячи рублей, истцом выступает уже «Агентство финансовых решений». Причем судебный приказ датируется 23 декабря. Получается, он был вынесен за неделю до повторного открытия кредита.
Как это объяснили в МФО
Представители «Финансового супермаркета» сообщили Александре, что финансовые претензии к ней отсутствуют. Но не потому, что признали ошибку, а «в связи с уступкой прав (требований) в адрес ООО "Агентство финансовых решений"».
— От вас ранее было получено обращение об отрицании факта заключения договора займа, по результатам рассмотрения которого, являясь клиентоориентированной компанией, общество (ООО МКК «Финансовый супермаркет». — Прим. ред.) приняло решение о возможном наличии признаков мошенничества при оформлении договора займа на ваше имя, — говорится в письме представителя МКК «Финансовый супермаркет» (имеется в распоряжении редакции). — Однако при подготовке материалов для обращения в правоохранительные органы и проведения повторной проверки не было установлено подтверждения наличия признаков мошенничества при оформлении договора займа.
В микрофинансовой компании напомнили, что по Гражданскому кодексу РФ право (требование) кредитора может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования). И 26 октября 2022 года «Финансовый супермаркет» переуступил требование долга Александры «Агентству финансовых решений».
Что делать
В полиции Челябинска подтвердили, что заявление пострадавшей зарегистрировано.
— Сотрудниками полиции по данному обращению устанавливаются все обстоятельства, проводится тщательная проверка, — сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
В России работают два вида микрофинансовых организаций (МФО): микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК). По действующим законам микрофинансовые организации действительно имеют право выдать кредит через идентификацию на «Госуслугах», подтвердили юристы. И здесь есть риск столкновения с мошенниками, которые могут использовать ранее полученную где-либо персональную информацию.
— «Уголовка» и «гражданка» в таких ситуациях — это параллельные вселенные. Факт возбуждения уголовного дела является основанием для того, чтобы оспорить кредит или заем в гражданском процессе, — объяснил адвокат компании «Филатов и партнеры» Алексей Чернышев. — По уголовному делу расследование ведется в отношении тех лиц, которые незаконно что-то оформили. Но полиция не занимается снятием и закрытием кредита в банке или микрофинансовой организации. Поэтому в любом случае нужно обращаться в ту микрокредитную компанию, которая требует возврата долга, и решать вопрос с ней. Если в проблеме разобрались, нужно получить от микрокредитной компании подписанный документ о том, что к вам претензий нет. А если такую бумагу не дают или не согласны, то надо потребовать этого в судебном порядке.
Кроме того, нужно выяснить, кто все-таки признан потерпевшим в уголовном деле о проблемном кредите — женщина, на которую «навесили» чужой долг, или сама микрокредитная компания, указал юрист.
— Если официальный потерпевший — микрокредитная компания, то она не имеет права требовать выплаты долга с человека, на которого незаконно оформили заем. А также не должна переуступать право требования такого долга кому-то другому, — добавил Алексей Чернышев. — Но бывает, что микрофинансовые организации ведут себя не очень порядочно. В этом случае нужно первым делом отменять судебный приказ. Если компания обратится к гражданину с иском в порядке обычного судопроизводства, то нужно будет просто доказывать в суде свою позицию. Требовать, чтобы суд запросил материалы уголовного дела. И вообще смотреть, что это за долг. Если это тот же самый долг, по которому есть возбужденное уголовное дело с потерпевшим в лице МФО, то можно подать еще и заявление о попытке мошенничества со стороны МФО. Получается, что эта компания перепродает несуществующий долг — при желании правоохранительные органы могут тут найти состав преступления.
Как обезопасить себя
В последнее время получила широкое распространение выдача кредитов путем упрощенной идентификации. Но эксперты советуют быть максимально осторожными не только с сервисами кредитных организаций, но и со всеми сайтами, где хранятся персональные данные.
На «Госуслугах» обязательно нужно настроить двухфакторную авторизацию через СМС. Тогда войти в личный кабинет можно будет только после того, как вы введете код, который придет в СМС. При этом после каждой авторизации в системе на почту или телефон будут приходить оповещения о входе.
В региональном Министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития дали советы, как обезопасить свой аккаунт на «Госуслугах»:
- придумать длинный и сложный пароль, чтобы его было труднее подобрать;
- пароль должен отличаться от пароля электронной почты, к которой привязан аккаунт «Госуслуг»;
- включить оповещения о входе в аккаунт, которые будут приходить на электронную почту;
- настроить контрольный вопрос, который будет использоваться при попытке смены пароля от аккаунта на «Госуслугах»;
- включить двухэтапный вход на портал, то есть вводить и пароль от аккаунта, и одноразовый код из СМС, который придет на привязанный к аккаунту телефон;
- использовать антивирусное программное обеспечение на телефоне и/или компьютере, с которого осуществляется вход на портал «Госуслуги»;
- не загружать файлы из непроверенных источников в интернете на устройство, с которого осуществляется вход на портал «Госуслуги»;
- не заходить в личный кабинет с чужих устройств;
- не сообщать посторонним лицам логин и пароль для авторизации на портале;
- не сообщать коды из СМС посторонним;
- не доверять звонкам от якобы сотрудников портала «Госуслуги»: сотрудники портала никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные;
- не передавать третьим лицам номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую информацию;
- обо всех попытках мошенничества сообщать в правоохранительные органы либо на горячую линию портала «Госуслуги».
В прошлом году в Госдуме приступили к разработке законопроекта, касающегося выдачи микрокредитов и нарушений при взыскании долгов по ним. Негативным примером послужил сервис «Вебзайм» — за 2017–2019 годы компанию 140 раз оштрафовали на общую сумму
Также по инициативе ЦБ готовится законопроект о самозапрете на получение кредитов и займов, чтобы противостоять мошенникам. Запрет или ограничение на выдачу себе кредитов можно будет зафиксировать в кредитной истории. Ограничения могут быть разные: по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (дистанционно или в офисе), на все или отдельные виды кредитов и займов. Человек сможет бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения сколько угодно раз, достаточно обратиться в любое квалифицированное бюро кредитных историй (в том числе через сайт «Госуслуги»), банк или МФО.
Большую огласку получила история с микрофинансовой компанией «VIVA Деньги»: новосибирская предпринимательница случайно узнала, что у нее есть микрокредит, который она не оформляла. Кто-то от ее имени взял 5000 рублей под 358% годовых в микрофинансовой компании «VIVA Деньги». Сибирячка оказалась не одна такая, поэтому летом 2022 года должники МФК подали коллективный иск. Должник, от чьего имени и подавался этот иск, суд выиграл, а также получил моральную компенсацию.