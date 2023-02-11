Взломали на «Госуслугах». На челябинку оформили заем под 365% в новосибирской МФО — чем это закончилось

Пошла в банк — узнала о долге

О займе, который кто-то оформил на ее имя, Александра узнала случайно. В мае прошлого года решила взять потребительский кредит в банке, где получает зарплату. А ей отказали — мол, у вас задолженность в микрокредитной компании «Финансовый супермаркет». Клиентка очень удивилась. По ее словам, ни в этой, ни в каких-то других МФО она никаких займов не брала.

