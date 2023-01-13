В Кузбассе появились в обращении бумажные пятирублевые банкноты

В Кемеровской области появились в обращении бумажные пятирублевые банкноты, пишет NGS42.RU. В частности, некоторым жителям на днях такими деньгами выдали сдачу в магазинах, кузбассовцы рассказали об этом в социальных сетях.
Ранее банкноты номиналом пять рублей были распространены в России в конце
В конце 2022 года в Банке России решили возобновить массовый выпуск пятирублевых банкнот. Как подтвердили в кузбасском отделении Банка России, первая партия уже отпечатана и новые пятирублевки начали распространять по регионам страны. При этом в Кемеровскую область такие банкноты пока официально не поступили, таким образом, не исключено, что в местные магазины они попали через оборот с другими регионами.
— Банкноты номиналом 5 рублей и сейчас находятся в обращении, просто редко встречаются, поскольку Банк России несколько лет их не заказывал у «Гознака». Банк России возобновил печать таких банкнот, но теперь они дополнительно покрываются защитным лаком. Новые технологии позволяют увеличить срок службы. Первая партия уже выпущена в оборот. В Кузбасс они пока не поступили, — рассказали NGS42.RU в пресс-службе кузбасского отделения Банка России.
Как сообщали наши коллеги с портала NGS55.RU, на днях бумажные пятирублевые деньги появились в обороте и в Омской области.