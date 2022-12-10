СЕЙЧАС -16°С
Пробки 3/10
usd 62.38
eur 65.84
Тема дняВзрыв в гаражах
Все новости
Все новости
Кризис-2022Спецоперация на Украине

Власти хотят заставить россиян тратить больше денег. Конфискуют ли сбережения? Мнения экспертов

Собеседники уверены, что экономическая ситуация в стране будет еще хуже. Публикуем их рассуждения

1 251
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Посмотрите короткое видео, в котором эксперты всё объясняют

Видео: Городские порталы

На фоне специальной военной операции российская экономика почти весь год находится в затруднительном положении. Повышение ключевой ставки, а затем ее постепенное снижение, инфляция, уход западных инвесторов, прогнозируемый дефицит федерального бюджета. Ежеквартально Центробанк публикует доклад, в котором представляет свое видение и оценку текущей экономической ситуации, а также прогнозирует, что будет дальше.

Судя по последнему прогнозу, который появился в ноябре, ЦБ с оптимизмом смотрит на экономический рост. Но если в августе регулятор прогнозировал, что вместо потребительских расходов экономику поддержит бизнес, то теперь всё наоборот — инвестиций не будет, а россияне должны тратить больше денег. Что это значит? Как еще правительство может компенсировать дефицит бюджета? И ждет ли простых людей конфискация сбережений? Смотрите понятный и простой разбор с экспертами (видео опубликовано чуть выше).

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Например, Дмитрий Прокофьев, экономист и автор Telegram-канала «Деньги и песец», объясняет, что по итогам доклада в ноябре Центробанк пришел к такому мнению: инвестиций не будет, а экономика должна вырасти за счет россиян. Проще говоря, деньги в бюджет должны принести жители страны, а для этого — тратить больше.

Во-первых, наиболее глубокий спад будет не сейчас, а в следующем году. Он просто сдвигается по времени вперед. Во-вторых, ЦБ предполагает, что не будет никаких бюджетных инвестиций и со стороны бизнеса. За счет чего тогда вырастет экономика? За счет расходов людей: «Мы каким-то образом заставим людей больше тратить, потому что россияне сейчас не хотят этим заниматься», — рассуждает экономист. — Сейчас какая идея: платить россиянам за труд поменьше, продавать товары российского производства подороже. Люди это прекрасно понимают. Они осторожничают, снимают деньги из банков, явно снизилась потребительская активность, — говорит Дмитрий Прокофьев.

Как еще будут действовать власти в ближайшее время? Об этом эксперты тоже упомянули в видеосюжете.

Текстовую версию разбора с экспертами читайте здесь.

По теме

КризисРасходыЭкономикаДефицит бюджета
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter