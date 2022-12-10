Власти хотят заставить россиян тратить больше денег. Конфискуют ли сбережения? Мнения экспертов

На фоне специальной военной операции российская экономика почти весь год находится в затруднительном положении. Повышение ключевой ставки, а затем ее постепенное снижение, инфляция, уход западных инвесторов, прогнозируемый дефицит федерального бюджета. Ежеквартально Центробанк публикует доклад, в котором представляет свое видение и оценку текущей экономической ситуации, а также прогнозирует, что будет дальше.
Судя по последнему прогнозу, который появился в ноябре, ЦБ с оптимизмом смотрит на экономический рост. Но если в августе регулятор прогнозировал, что вместо потребительских расходов экономику поддержит бизнес, то теперь всё наоборот — инвестиций не будет, а россияне должны тратить больше денег. Что это значит? Как еще правительство может компенсировать дефицит бюджета? И ждет ли простых людей конфискация сбережений? Смотрите понятный и простой разбор с экспертами (видео опубликовано чуть выше).
новость из сюжета
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Например, Дмитрий Прокофьев, экономист и автор Telegram-канала «Деньги и песец», объясняет, что по итогам доклада в ноябре Центробанк пришел к такому мнению: инвестиций не будет, а экономика должна вырасти за счет россиян. Проще говоря, деньги в бюджет должны принести жители страны, а для этого — тратить больше.
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Как еще будут действовать власти в ближайшее время? Об этом эксперты тоже упомянули в видеосюжете.
Текстовую версию разбора с экспертами читайте здесь.