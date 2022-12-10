Власти хотят заставить россиян тратить больше денег. Конфискуют ли сбережения? Мнения экспертов

Судя по последнему прогнозу, который появился в ноябре, ЦБ с оптимизмом смотрит на экономический рост. Но если в августе регулятор прогнозировал, что вместо потребительских расходов экономику поддержит бизнес, то теперь всё наоборот — инвестиций не будет, а россияне должны тратить больше денег. Что это значит? Как еще правительство может компенсировать дефицит бюджета? И ждет ли простых людей конфискация сбережений? Смотрите понятный и простой разбор с экспертами (видео опубликовано чуть выше).