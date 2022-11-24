Россиян заставят тратить больше денег. Конфискуют ли сбережения? Мнения экспертов

Многие иностранные компании покинули российский рынок. Их место постепенно занимает отечественная продукция. Но от повышения цен это не спасет. Недавно Госдума одобрила введение акциза на сахаросодержащие напитки. Не исключено подорожание различных напитков в следующем году.

Экономист Константин Селянин отметил непоследовательность прогноза Центрального банка: данные за август и более ранние времена существенно расходятся с ноябрьским докладом. На изменчивость, по его словам, повлияла мобилизация.

