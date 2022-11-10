В 2023 году семь детских пособий заменят одним. Что о нем известно?
В Минтруда пообещали, что правила будут едиными для всех семей с детьми до 17 лет
На днях Владимир Путин провел совещание по вопросу поддержки доходов семей с детьми, во время которого министр труда Антон Котяков рассказал об универсальном пособии, которое планируется ввести для семей с детьми с 2023 года. Глава Минтруда заявил, что выплата объединит семь действующих сегодня мер поддержки, что позволит семьям получать помощь из бюджета на единых условиях от рождения ребенка до его
Кто получит пособие?
Пособие, которое в правительстве называют универсальным, объединит несколько ежемесячных выплат, которые действуют в России уже сейчас. Это пособия беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, а также пособия на детей от 3 до 7 и от 8 до 16 лет включительно. Кроме того, универсальное пособие охватит детей в возрасте от рождения до трех лет. То есть право на выплату будет у всех семей с детьми младше 17 лет и будущих мам.
Какие условия для назначения пособия?
Сейчас семьи с детьми имеют право на выплаты, однако правила их назначения отличаются. К примеру, выплаты на детей старше трех лет назначают с учетом комплексной оценки нуждаемости (в том числе имущества и вкладов), а для оформления выплат на детей до трех лет учитываются только доходы семьи.
Универсальное пособие планируют платить по единым правилам. Учитывать будут:
- доход семьи;
- комплексную оценку нуждаемости;
- правило нулевого дохода.
Что такое комплексная оценка нуждаемости?
Это относительно новое понятие в российской социальной политике: при принятии решения о назначении пособия учитывают не только доходы семьи, но и имущество, и даже банковские вклады. Например, если у семьи низкие доходы, но при этом есть несколько квартир или домов, то будут учитывать метраж: пособие не назначат, если на человека приходится больше 24 квадратов в квартире и не больше 40 — в доме. Полный список требований к имуществу мы публиковали ранее.
Что такое правило нулевого дохода?
Комплексная оценка нуждаемости включает еще и правило нулевого дохода. Коротко его можно выразить так: в пособии откажут, если взрослые не работают. Для того, чтобы семья имела право на пособие, все взрослые члены семьи должны иметь хоть какой-то официальный доход. Это может быть зарплата, выплаты по договору ГПХ, авторские гонорары, доход от предпринимательской деятельности, стипендия или пенсия. Доход при этом может быть нерегулярным.
— Если в течение года у родителей был заработок — пусть даже кратковременный, то универсальное пособие будет назначено. Правило нулевого дохода применяется только при полном отсутствии дохода в расчетном периоде, — сообщили в Минтруда.
Если официальных доходов нет по уважительной причине, то сделают исключение, но список таких причин строго ограничен.
Каким должен быть доход?
Право на пособия имеют семьи, чей общий доход меньше прожиточного минимума «на душу населения» — его размер устанавливается ежегодно в каждом регионе, в среднем по стране в 2022 году это
Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи. При этом обычно берутся не прошедшие 12 месяцев до момента подачи заявления, а с небольшим отступом. У разных пособий этот отступ разный, у универсального будет 1 месяц — об этом сообщили в Минтруда.
Учитываются не только зарплаты, но и доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, алименты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, стипендии и гранты, компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей, доходы от ценных бумаг, продажи и сдачи в аренду имущества, проценты по вкладам и ряд других доходов. При этом доходы мобилизованных учитываться не будут.
Сколько заплатят?
Сумма зависит от дохода семьи: универсальное пособие будет дифференцированным. Сейчас такой подход применяется к выплатам на детей от 3 до 7 лет и от 8 лет до 16 включительно. Теперь выплата из бюджета на ребенка до трех лет тоже будет дифференцированной.
Базовая выплата — 50% от детского прожиточного минимума, если при этом доход семьи всё равно ниже прожиточного минимума на человека, выплату увеличивают еще на 25%, если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума. Это максимальный размер пособия. Согласно заявлению главы Минтруда в 2023 году он будет составлять в среднем по стране
Пособие для беременных в трудной жизненной ситуации тоже сделают дифференцированным, только сумма будет иная — в его основе лежит не детский прожиточный минимум, а ПМ взрослого человека. Сейчас беременные женщины могут рассчитывать на выплаты не больше половины этой суммы, по новым правилам они смогут получать также до 100% прожиточного минимума в качестве пособия.
Что будет с «путинскими» пособиями?
«Путинскими» в свое время прозвали выплаты на первого и второго ребенка до трех лет. Правила их назначения отличаются от правил для универсального пособия: претендовать на эту выплату могут семьи с более высоким доходом, до двух ПМ на человека. Сумма единая, не дифференцированная: пособие платят в размере детского прожиточного минимума. На первого ребенка деньги дают из бюджета, на второго — вычитают из средств маткапитала. В ряде регионов из бюджета давали пособие еще и на третьего ребенка, но не везде. Сейчас это пособие как бы раздвоится.
С одной стороны, на каждого ребенка до трех лет (вне зависимости от его очередности) можно будет получить универсальное пособие по общим для него правилам.
С другой стороны, на каждого ребенка до трех лет (вне зависимости от его очередности) можно будет получать выплату из средств маткапитала — ее будут назначать по прежним правилам. В этом материале мы считали, какая часть маткапитала уходит на ежемесячные выплаты.
Пособия не взаимоисключающие, их можно оформить одновременно.