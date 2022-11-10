В 2023 году семь детских пособий заменят одним. Что о нем известно?

Кто получит пособие?

Пособие, которое в правительстве называют универсальным, объединит несколько ежемесячных выплат, которые действуют в России уже сейчас. Это пособия беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, а также пособия на детей от 3 до 7 и от 8 до 16 лет включительно. Кроме того, универсальное пособие охватит детей в возрасте от рождения до трех лет. То есть право на выплату будет у всех семей с детьми младше 17 лет и будущих мам.



Какие условия для назначения пособия?

Сейчас семьи с детьми имеют право на выплаты, однако правила их назначения отличаются. К примеру, выплаты на детей старше трех лет назначают с учетом комплексной оценки нуждаемости (в том числе имущества и вкладов), а для оформления выплат на детей до трех лет учитываются только доходы семьи.

