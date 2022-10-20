«Я не знаю, где искать другого»: мобилизованного инженера пытаются вернуть сразу
4 производства, включая завод «Искра»
Кому-то из предприятий пришлось вызывать специалистов из Москвы, а у кого-то встала работа
Инженер полиграфического оборудования Сергей Колмыков с 27 сентября находится в пункте мобилизованных при НВВКУ. Его супруга сообщила о нарушениях при вручении повестки, а ряд сибирских предприятий заявил, что без такого квалифицированного специалиста их работа может встать. Жалобы и письменные прошения об отсрочке результата не дали, хотя губернатор Новосибирской области заявил о необходимости вернуть ценные кадры на предприятия. В ситуации разбирался журналист НГС Виктор Бобровников.
Путина не послушали!
Повестку бердчанину Сергею Колмыкову принесли домой 26 сентября. Сам он был на работе, дверь открыла его супруга.
— Меня под угрозой возвращения с полицией вынудили расписаться в повестке за Сергея. На следующий день мужа мобилизовали, увезли в НВВКУ, где он сейчас и находится, — рассказала НГС жена Колмыкова Марина.
Сергею 42 года, срочную службу он проходил в 1999–2000 годах, имеет военное звание сержанта. По гражданской специальности мужчина — инженер по установке, ремонту и обслуживанию полиграфического оборудования различных видов с 19-летним опытом работы в этой сфере, имеет высокую востребованность как специалист.
— От имени своего мужа я направила прошение об отсрочке в электронном виде губернатору 10 октября. Ранее звонила в общественную приемную бердской администрации, чтобы записаться на прием, в котором мне было отказано с формулировкой, что администрация Бердска вопросами мобилизации не занимается, только посоветовали обращаться в военкоматы. Также в письменном виде подала заявление в военкомат Бердска 10 октября, — говорит Марина.
По мнению женщины, сотрудники военкомата нарушили процедуру вручения повестки, не вручив ее лично. Также не были учтены последствия призыва Сергея Колмыкова.
— Насколько я поняла, президент Владимир Путин говорил о том, что уникальные специалисты, от которых зависит деятельность предприятий, призыву не подлежат. В этом году у Сергея заключены договора с десятками типографий не только в НСО, но и в Алтайском, Красноярском краях, Томской, Кемеровской областях, многие из них специализируются на выпуске упаковки для пищевой, фармацевтической продукции и других товаров — добавила Марина.
Супруга Сергея предоставила редакции документы, из которых следует, что от инженера напрямую зависят как минимум несколько компаний Сибири, одно из которых выполняет заказы для Минобороны.
Кому нужен Колмыков?
Сергей Колмыков специализируется на ремонте и обслуживании в основном зарубежного типографского оборудования. Он трижды проходил обучение в Германии и имеет множество сертификатов соответствия квалификации.
К своим обращениям к губернатору, мэру Бердска и военкомату супруга Сергея приложила письма от работодателей, с которыми у инженера заключен контракт.
— Колмыков осуществляет ремонт и обслуживание оборудования иностранного производства для производства материалов для пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Отсутствие своевременного ремонта приведет к остановке деятельности предприятия, — говорится в письме ООО «АртМарк Сибирь» из Кольцово.
Директор «Артмарк Сибирь» в разговоре с НГС подтвердил, что отправлял такое письмо, чтобы попытаться сохранить ценный кадр.
— У нас оборудование простаивает, ждет, пока Колмыков закончит его наладку. Оно довольно старое, сейчас такого не выпускают. Сергей придумал для него модернизацию, начал делать, но его призвали. Я даже не знаю, где искать другого специалиста, который может закончить работу Колмыкова, — заявил НГС гендиректор ООО «Полиграф-Сибирь» Валерий Родичев из Новосибирска.
Настройщиков полиграфического оборудования с квалификацией как у Колмыкова в Новосибирской области дефицит.
— Без него, скажу честно, будет сложно. Чтобы решить задачи нашего предприятия в отсутствие Сергея, мне пришлось вызывать специалистов из Москвы, оплатить им гостиницу, командировочные и перелет. Чего и говорить, это накладно, — заявил НГС директор ООО «Позитив Принт» Андрей Мамычев из Новосибирска. Он тоже написал письмо чиновникам о необходимости Колмыкова для бесперебойной деятельности предприятия.
Помимо прочих контрактных обязательств, Сергей обслуживает оборудование, задействованное в выполнении гособоронзаказа на Новосибирском механическом заводе «Искра». Об этом чиновников письмом уведомил главный механик предприятия.
— За весь завод говорить не могу, но если в моем цехе с оборудованием что-то случится, отсутствие Колмыкова будет критичным, — заявила НГС начальник одного из цехов «Искры» Наталья Сергеева.
Новосибирский механический завод «Искра» производит средства взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, взрывных работ на строительных объектах, а также капсюлей-воспламенителей и охотничьих и спортивных патронов. Один из ведущих экспортеров Новосибирской области в страны ближнего и дальнего зарубежья. Входит в состав госкорпорации «Ростех». По данным «Контур.Фокуса», за всю историю завода «Искра» заключила госконтракты на 43,6 миллиарда рублей. Финансовые показатели предприятия не раскрываются с 2009 года.
5 октября инженеру прислала письмо типография «Боргес» из Бийска. Правда, прочитать он его не смог, находясь в пункте мобилизованных:
— Уважаемый Сергей Григорьевич! Печатное оборудование, находящееся на Вашем обслуживании, требует незамедлительных ремонтных работ. Нам необходимо не допустить срыв производства упаковки для лекарственных препаратов. Наша компания оснащена исключительно импортным оборудованием, техподдержка которого невозможна из-за сложившейся геополитической ситуации. Мы столкнулись с проблемой отсутствия запчастей и сервисного обслуживания. Просим о помощи! — взывает к Колмыкову директор ООО «Боргес» Юлия Лештаева.
Пока ни письма работодателей, ни жалобы супруги Сергея результатов не принесли.
— Муж пока не на спецоперации, а я уже на войне — с чиновниками. Прошу помощи и поддержки, думаю, что мой случай не единичный, — заявила НГС жена Колмыкова.
Позиция чиновников
Жалобу супруги Сергея уже рассмотрели в администрации Бердска.
— На основании ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» комиссия не усмотрела оснований для предоставления Колмыкову
Поступившую на имя губернатора аналогичную жалобу отправили на рассмотрение в НВВКУ и военный комиссариат Бердска (редакция располагает соответствующим ответом из приемной Андрея Травникова).
Кстати, 19 октября губернатор Новосибирской области обозначил свою позицию по мобилизации ценных сотрудников предприятий. Андрей Травников подчеркнул наличие определенных «системных упущений».
— Системные упущения: на каждом важном предприятии должна вестись система бронирования самых ценных работников. За это отвечает руководитель предприятия, соответствующая мобилизационная и кадровая служба. Но как иногда у нас бывает — все считали, что это не самое важное, можно отложить на потом. И за эти недели мы столкнулись с ситуациями, когда вдруг в панике руководитель даже крупного завода обращается: «У меня под мобилизацию подпадает станочник ЧПУ. Ценный сотрудник, без которого всё может остановиться», — привел пример Андрей Травников.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
По мнению Андрея Травникова, самая сложная ситуация сложилась на малых и средних предприятиях, где каждый человек на счету, и в этом случае применяются различные меры поддержки: от кредитных каникул до каникул по выплатам по аренде муниципального имущества.
НГС направил запросы о результатах рассмотрения жалоб Сергея Колмыкова в военный комиссариат Бердска и областное правительство. На момент публикации материала ответов не поступило.
Когда закончится частичная мобилизация? Всё, что известно о сроках и планах, — в нашем материале.