«Я не знаю, где искать другого»: мобилизованного инженера пытаются вернуть сразу 4 производства, включая завод «Искра»

Повестку бердчанину Сергею Колмыкову принесли домой 26 сентября. Сам он был на работе, дверь открыла его супруга.



— Меня под угрозой возвращения с полицией вынудили расписаться в повестке за Сергея. На следующий день мужа мобилизовали, увезли в НВВКУ, где он сейчас и находится, — рассказала НГС жена Колмыкова Марина.



Сергею 42 года, срочную службу он проходил в 1999–2000 годах, имеет военное звание сержанта. По гражданской специальности мужчина — инженер по установке, ремонту и обслуживанию полиграфического оборудования различных видов с 19-летним опытом работы в этой сфере, имеет высокую востребованность как специалист.

