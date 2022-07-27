Когда доллар будет по 100 рублей? Экономисты — о курсе валют после падения ключевой ставки
Доллар начал укреплять свои позиции, но не все эксперты уверены в том, что рост будет стремительным
После того как Центробанк в конце прошлой недели снизил ключевую ставку до 8% годовых, курс рубля стал сдавать позиции. И если в начале новой недели рубль выправился по отношению к евро, то доллар продолжает расти. Есть ли вероятность, что в ближайшее время доллар снова будет стоить 100–120 рублей? Ведь если он достигнет таких значений, то взлетят цены на импортные товары (и те, где есть импортные составляющие), но при этом бюджет потеряет средства из-за низкого дохода от предприятий, ориентированных на экспорт. Возможно ли такое в принципе в обозримом будущем? Или рубль уже не опустится до таких значений? Экономисты рассуждают, что ждет курсы рубля и доллара в ближайшее время.
«Осенью увидим 70–80 рублей за доллар»
За последние дни курс доллара уверенно поднялся вверх — на Мосбирже 26 июня он вырос до 58,35 рубля, в то время как днем раньше составлял 57,78 рубля. При этом в понедельник рубль еще сохранял позиции по отношению к евро, но затем снова ослаб.
Экономист Константин Селянин считает, что в ближайшее время не стоит ожидать стремительного роста курса доллара, например, того, что он вернется к значениям в 100–120 рублей. Для этого, по мнению эксперта, нужны более экстренные события (например, как начавшаяся 24 февраля спецоперация на Украине).
— Я бы говорил о тех цифрах, которые озвучили власти: по их мнению, 70–80 рублей за доллар было бы комфортно и для экономики, и для экспортеров, и прежде всего для бюджета, — пояснил Константин Селянин. — Это возможно, и это произойдет по мере восстановления импорта и снижения экспортной выручки. Если восстановление импорта уже происходит, то экспортная выручка в первый раз снизилась в июне, и если это станет тенденцией, то в сентябре-октябре мы как раз увидим 70–80 рублей за доллар, может быть, чуть раньше.
С ним согласен экономист Георгий Остапкович, который считает, что момент, когда курс может прийти к оптимальному, уже наступил. Этому будут способствовать запуск параллельного импорта, потому что дилерам потребуются доллары и евро, а также анонсированное на сентябрь снятие ограничений для банков по продаже валюты населению. По его словам, рынок всё расставит по местам, когда будут сняты нынешние ограничения по валюте, а западные товары снова начнут попадать в Россию.
— Вот тогда доллар пойдет вверх. Думаю, до 100 рублей он не дойдет, но куда-то в район 70–75 рублей, — дал прогноз экономист. — Я считаю идеальным вариантом примерно 75–80 рублей за доллар. Это устроит и бюджет, и людей, и импортеров, и экспортеров.
Также Георгий Остапкович заявил, что рост курса рубля по отношению к валюте может устраивать только тех, кто занимается импортом. Экономист считает, что для экспорта, наоборот, важен растущий доллар, поэтому для всеобщей пользы нужен баланс курса.
— Сильный рубль хорош для импортеров, потому что они могут покупать импортные товары за доллары и платить меньше в рублях, — пояснил эксперт. — Но для экспортеров это беда, потому что они, продав нефть и газ за доллары, получают доход в рублях ниже. И бюджет от этого теряет, потому что нет пополнения бюджета за счет экспортно ориентированных предприятий. А у нас доля нефтегазовых налогов в бюджете — больше 50%.
«К концу года вернутся 100–110 рублей за доллар»
Аналитик TeleTrade Алексей Фёдоров выдвинул более радикальную версию: август должен стать последним месяцем сильного рубля в этом году, и курс доллара может снизиться до отметок в 45–55 рублей. Затем, начиная с сентября, рубль начнет ослабляться и к концу года вернется к мартовским значениям — 100–110 рублей за доллар. По словам эксперта, рубль получает поддержку благодаря высоким нефтегазовым доходам, поскольку в России сохраняются жесткие настройки валютного контроля и низкий объем импорта.
— Мировой энергетический рынок находится сейчас в чрезвычайно напряженном состоянии. Мы видим, как из-за дефицита энергоресурсов на европейском рынке в июле взлетели цены на газ (в Европе — на 44%, в США — на 60%), — объясняет Алексей Фёдоров. — Дефицит газа и его дороговизна вынудят покупателей переключить свое внимание на нефть, и вслед за подорожанием газа на 30–40% в августе могут подскочить нефтяные котировки. Именно рекордно высокие цены на энергоресурсы вместе с высоким спросом на них должны еще сильнее увеличить приток иностранной валюты в Россию, что и приведет в августе к высоковероятному обновлению минимумов 2022 года по доллару США (49,90 руб.) и подтолкнет российские власти к более активным действиям для ослабления рубля.
По мнению эксперта, рекордно высокие цены на энергоресурсы не по карману мировой экономике, поэтому они приведут к новому всплеску издержек производителей и резкому снижению потребления товаров во всём мире. Алексей Фёдоров ожидает, что уже в сентябре-октябре спад в мировой экономике усилится всплеском инфляции и может превратиться в настоящий глобальный кризис, аналогичный тому, что был в 2008 году.
— В условиях кризиса нефть, как и другое сырье, ждет обвал. И именно он в комплексе с логистическими ограничениями на экспорт российских товаров, а также действиями российских властей перевернет ситуацию на внутреннем валютном рынке, схлопнув профицит иностранной валюты в России и, возможно, даже образовав ее дефицит. В таких условиях у рубля не останется иного выбора, кроме как ослабнуть до отметок в 100–110 рублей за доллар США, — подытожил эксперт.
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