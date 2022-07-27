Когда доллар будет по 100 рублей? Экономисты — о курсе валют после падения ключевой ставки

«Осенью увидим 70–80 рублей за доллар»

За последние дни курс доллара уверенно поднялся вверх — на Мосбирже 26 июня он вырос до 58,35 рубля, в то время как днем раньше составлял 57,78 рубля. При этом в понедельник рубль еще сохранял позиции по отношению к евро, но затем снова ослаб.

Экономист Константин Селянин считает, что в ближайшее время не стоит ожидать стремительного роста курса доллара, например, того, что он вернется к значениям в 100–120 рублей. Для этого, по мнению эксперта, нужны более экстренные события (например, как начавшаяся 24 февраля спецоперация на Украине).

