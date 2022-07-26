Рубль рухнет, а цены на жилье вырастут? Как повлияет снижение ключевой ставки на россиян
Никто не ожидал, что ставку понизят так резко
В прошлую пятницу, 22 июля, Банк России вновь снизил ключевую ставку, на этот раз — до 8% годовых. Последний раз ставка была настолько низкой еще в прошлом году:
Что означает понижение ключевой ставки?
Экономист Константин Селянин объяснил, что понижение ключевой ставки Центробанк совершил по двум причинам: замедление инфляции и менее резкий спад экономики (чем ожидался в марте-апреле).
— Это снижение ставок для экономики, реального сектора, для производства товаров и услуг. Это означает, что экономический спад будет меньше, чем ожидалось при более высоких ставках, — пояснил экономист. — На курс это мало влияет: большее влияние имеет импорт, который резко упал в апреле по сравнению с январем — на 89%. В мае-июне он начал восстанавливаться, но далек от прежних значений.
Кроме того, по словам эксперта, на курс рубля влияет и приток экспортной выручки, который вырос, несмотря на санкции. А вот от ключевой ставки курс не зависит практически никаким образом.
Ключевая ставка — это ставка, по которой Центробанк кредитует коммерческие банки и принимает от них депозиты. Чтобы не работать себе в убыток, банки выдают кредиты населению и бизнесу под ставку выше ключевой и размещают сбережения ниже нее.
Инфляция — не так уж и плохо
Начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий считает, что повышение уровня инфляции после снижения ключевой ставки вовсе не приведет ни к чему плохому, как может показаться на первый взгляд. По его мнению, снижение цен — дефляция — более губительно влияет на экономику.
— Многие думают, что инфляция и повышение цен — это плохо, а вот снижение цен — это хорошо, — рассуждает Сергей Солодкий. — Но это не совсем так. Любая экономика строится на спросе и предложении. Представим, что в стране дефляция. Люди перестают покупать товары и услуги — ведь завтра будет еще дешевле. Таким образом, экономика замедляется, а если падение цен продолжается, то при развивающейся дефляции начинается застой производства и продаж и экономика переходит в фазу консервации. Помимо производственных процессов страдает и финансовая система, так как людям становится невыгодно хранить деньги в банках.
По словам Сергея Солодкого, дефляция отрицательно влияет и на сферу кредитования. Люди перестают брать кредиты, которые нужно будет отдавать куда большими деньгами, чем сумма изначального долга.
— Поэтому дефляция считается сложным и деструктивным процессом, который снижает уровень жизни населения и вызывает глубокий кризис в экономике. Понижение ключевой ставки — один из способов по борьбе с дефляцией, — резюмировал эксперт.
Курс рубля не удивил
Большинство участников рынка не ожидало такого резкого снижения ключевой ставки — из прогнозов опрошенных накануне заседания экспертов самым ближайшим к итогу оказался 8,5% годовых. Но, по мнению сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, это ожидалось бы на горизонте двух-трех заседаний, поскольку нынешние цифры звучали и в интервью членов совета директоров регулятора, и в рыночной конъюнктуре в целом.
— Максимально понятным такой размер стал после поручения Путина вернуть темпы роста ипотечного портфеля к показателям 2021 года. И без резкого снижения ставки такая задача банально нереализуема, — пояснил эксперт.
По словам Николая Переславского, ожидания по годовой инфляции снизились с
— В августе-сентябре дефляция может усилиться, потому что в продажу пойдет урожай продовольствия, а цены на авиабилеты прекратят постоянный рост из-за спада спроса на перелеты, так как в августе закончится отпускной сезон. В итоге предположения в 12% годовых по инфляции видятся сейчас более логичными, чем 17%, — считает эксперт.
Также Николай Переславский добавил, что курс рубля отреагировал на нынешнее снижение ставки точно так же, как и на любое другое:
— На пике рубль опускался до 58,13 за доллар и 58,3 за евро, но постепенно всплеск активности трейдеров спадает в течение пары часов после оглашения решения. Ставки по вкладам и кредитам снизятся примерно на те же 1,5%, но здесь возможны некоторые отклонения. Банки могут предлагать ставки по вкладам ближе к ключевой ставке для привлечения дополнительных средств клиентов, а наиболее лояльным заемщикам могут предлагать ставки на уровне 8% годовых как минимум по ипотеке.
А как же цены на жилье?
На фоне снижения ключевой ставки банки начали уменьшать свои ставки по ипотечным программам. С
— В сегменте кредитования поэтапное снижение ключевой ставки позволило быстро нарастить активность заемщиков. В июне ВТБ зафиксировал увеличение спроса на розничные кредиты в 1,5 раза, причем тенденция стала характерной для всего банковского сектора. Предварительные результаты июля говорят об укреплении этого тренда. Решение регулятора однозначно откроет «окно возможностей» для российских заемщиков. Особенно это важно для ипотеки, где ставки наконец возвращаются к однозначному уровню. Наряду с оживлением деловой активности осенью это позволит рассчитывать на рост продаж всех розничных кредитов минимум в 1,5 раза во втором полугодии, — заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Тем не менее ожидать, что после снижения ставок на ипотечные кредиты цены на недвижимость резко поднимутся, не стоит — об этом говорит основатель центра недвижимости «Метры» Денис Крахоткин.
— Цены пока повышаться не будут. Сейчас продажи в принципе упали после начала военной операции и к предыдущим нормам не вернулись, — объяснил Денис Крахоткин. — Связано это с тем, что у людей пока нет денег на первоначальный взнос, они сейчас копят. А когда начнется деловой сезон — сентябрь-октябрь, — начнут расти продажи, и тогда уже можно будет принимать какое-то решение насчет цен. Ставка упала, но в недвижимости нет положения «в моменте», чтобы цены от этого выросли тут же. Это обычно происходит через