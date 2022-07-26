Рубль рухнет, а цены на жилье вырастут? Как повлияет снижение ключевой ставки на россиян

Кроме того, по словам эксперта, на курс рубля влияет и приток экспортной выручки, который вырос, несмотря на санкции. А вот от ключевой ставки курс не зависит практически никаким образом.

Ключевая ставка — это ставка, по которой Центробанк кредитует коммерческие банки и принимает от них депозиты. Чтобы не работать себе в убыток, банки выдают кредиты населению и бизнесу под ставку выше ключевой и размещают сбережения ниже нее.

