Новосибирский центр, где руководителя задержали за мошенничество, выиграл федеральную премию
«Мой бизнес» обошел конкурентов в номинации «Лучшая внутренняя коммуникация»
В ходе форума «Мой бизнес. Летний лагерь» в Карачаево-Черкесской Республике подвели итоги федеральной премии в сфере поддержки предпринимательства.
19 наград нашли своих победителей, новосибирский центр «Мой бизнес» стал лучшим в номинации «Лучшая внутренняя коммуникация». Председателем конкурсной комиссии стала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, в жюри вошли депутаты Госдумы и сенаторы.
Национальной премией «Мой бизнес» поощряют лучшие региональные центры «Мой бизнес» за развитие предпринимательства по разным направлениям деятельности: оказанная финансовая поддержка, консультации, информационная активность и другое. Организатор премии — Минэкономразвития РФ в сотрудничестве с партнерами.
— Нас отметили за нестандартный подход к корпоративным мероприятиям и к внутренней коммуникации. В нашем кейсе был представлен формат празднования дня рождения центра в стиле «Вечернего Урганта», а после — субботник на берегу Оби и неформальный тимбилдинг для сотрудников, — рассказала НГС пресс-секретарь центра «Мой бизнес» Новосибирской области Дарья Гончарова.
Центр «Мой бизнес» создан в регионе в сентябре 2020 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его задача — вовлечь как можно больше людей в бизнес-активность, обучить их, помочь создать и развить свой бизнес. «Мой бизнес» — это проект региональных министерств: Минпромторга и Минэкономразвития.
Тем временем директор центра «Мой бизнес» Новосибирской области Михаил Космынин с 7 июля находится в СИЗО. Он подозревается в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и в присвоении или растрате (часть 3 статьи 160).
— Согласно данным следствия, Космынин направил на капремонт помещения для центра «Мой бизнес» 65 миллионов рублей, которые предназначались на субсидии МСП. Еще около 12 миллионов Космынин перечислил за аренду помещения, пока в них шел ремонт. Кроме этого, он с марта по август 2020 года самовольно назначил себе премии на общую сумму более 386 тысяч рублей, — сообщало агентство ТАСС. НГС удалось взять развернутое интервью по существу уголовного дела Космынина у его адвоката.