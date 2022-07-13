Без IKEA: что теперь будет с ценами на мебель — прогноз экспертов

Использовать последний шанс и срочно обновить интерьер или приберечь деньги до лучших времен? Экономист и автор телеграм-канала «Деньги и песец» Дмитрий Прокофьев прогнозирует, что часть привычных нам мебельных товаров исчезнет с полок магазинов на долгое время.

— Если вы действительно давно себе в чем-то отказывали, это лучше купить сейчас. Непонятно, как будет развиваться ситуация с торговыми ограничениями, с параллельным импортом, с присутствием валюты. Привычные магазины могут сильно измениться, ассортимент может уменьшиться, поэтому порадуйте себя, — рекомендует эксперт.

