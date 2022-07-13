Без IKEA: что теперь будет с ценами на мебель — прогноз экспертов
Стоит ли заказывать кухонные гарнитуры и покупать диваны? Или лучше подождать?
Уход IKEA из России вызвал большой ажиотаж среди покупателей — люди создают специальные чаты «ждунов» заказов из гипермаркетов, а мошенники пользуются ситуацией и обманывают самых доверчивых.
Такой высокий ситуативный спрос, по словам экспертов, был вполне ожидаем — именно шведская фирма ассоциировалась у россиян с недорогой и качественной мебелью. Кроме того, уход крупного конкурента может изменить ассортимент и цены во всех магазинах страны. Как именно — об этом мы и поговорили с экспертами.
Использовать последний шанс и срочно обновить интерьер или приберечь деньги до лучших времен? Экономист и автор телеграм-канала «Деньги и песец» Дмитрий Прокофьев прогнозирует, что часть привычных нам мебельных товаров исчезнет с полок магазинов на долгое время.
— Если вы действительно давно себе в чем-то отказывали, это лучше купить сейчас. Непонятно, как будет развиваться ситуация с торговыми ограничениями, с параллельным импортом, с присутствием валюты. Привычные магазины могут сильно измениться, ассортимент может уменьшиться, поэтому порадуйте себя, — рекомендует эксперт.
При этом он считает, что сильнее всего изменения ощутят люди со средним доходом:
— Здесь произойдет разделение. Всё, что современное, новое и хорошо продается — оно, скорее всего, будет расти в цене, причем значительно. А вот откровенные неликвиды могут быть проданы по бросовой цене. Останется что-то дорогое, останется что-то совсем дешевое, а средний уровень может «исчезнуть».
На фоне ажиотажа в IKEA местные производители, напротив, говорят о снижении покупательского спроса — количество желающих приобрести кухонные гарнитуры или диваны уменьшилось. Появились и проблемы с нехваткой составляющих, которые необходимы для производства мебели. Подробнее об этом смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован выше.