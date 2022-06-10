В ЦБ рассказали, законно ли банки требуют комиссию с владельцев валютных счетов

Сегодня, 10 июня, в Банке России прокомментировали введение комиссий за обслуживание валютных счетов в некоторых банках страны. По мнению Центробанка, нельзя ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов. Банк России будет изучать, соответствовало ли введение комиссий и их увеличение условиям уже заключенных договоров. Кроме того, будет выясняться, соответствовали ли сами договоры требованиям закона.