В ЦБ рассказали, законно ли банки требуют комиссию с владельцев валютных счетов
Комиссия действует уже в шести банках страны
Сегодня, 10 июня, в Банке России прокомментировали введение комиссий за обслуживание валютных счетов в некоторых банках страны. По мнению Центробанка, нельзя ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов. Банк России будет изучать, соответствовало ли введение комиссий и их увеличение условиям уже заключенных договоров. Кроме того, будет выясняться, соответствовали ли сами договоры требованиям закона.
— Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам, — пояснили в Банке России.
В Центробанке также уточнили, что после введения санкций против российского финансового сектора операции с валютой могут нести риски как для банков, так и для граждан. Поэтому объем валютных операций будет уменьшаться, а банки могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов.
Сейчас уже в шести банках действуют комиссии за валютные счета — это «Райффайзен», «Тинькофф», «Ситибанк», «Санкт-Петербург», «Уралсиб» и РНКБ. «Росбанк» планирует ввести такую комиссию до конца июня, кроме того, об этом сообщают и некоторые другие, менее крупные банки.
Ранее Банк России вновь снизил ключевую ставку: на этот раз на 1,5 процентного пункта — до 9,5% годовых.