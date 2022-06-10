Рубль безудержно укрепляется: после решения ЦБ на рынке воцарилась вакханалия

В пятницу Центральный банк в очередной раз снизил ключевую ставку — с 11 до 9,5%, притом что большинство аналитиков ждали 10%. Но ЦБ решил вернуться к уровню, который был до начала спецоперации.



Самое интересное, что курс рубля, который по логике должен был несколько ослабиться, напротив, стал укрепляться. В моменте за один доллар давали лишь 56,25 рубля.

