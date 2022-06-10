Рубль безудержно укрепляется: после решения ЦБ на рынке воцарилась вакханалия
Курс доллара опускался ниже 57 рублей
В пятницу Центральный банк в очередной раз снизил ключевую ставку — с 11 до 9,5%, притом что большинство аналитиков ждали 10%. Но ЦБ решил вернуться к уровню, который был до начала спецоперации.
Самое интересное, что курс рубля, который по логике должен был несколько ослабиться, напротив, стал укрепляться. В моменте за один доллар давали лишь 56,25 рубля.
Независимый инвестиционный советник Виктор Немихин объясняет такую ситуацию закрытостью российского рынка.
— Вообще ставки важны при открытой экономике, когда есть возможность занимать на одном рынке дешевле, а потом вкладывать на другом. Например, есть дешевый евро, меняем его на рубль и размещаем по ставке в десять процентов. Сейчас это не работает, так как российский рынок стал закрытым. Именно поэтому изменение ставки ЦБ никак не действует на курс рубля, — пояснил Виктор Немихин.
По его прикидкам, вероятность серьезного укрепления российской валюты исчерпана — максимум возможен уровень в 52 рубля за доллар.
— Постепенно дисбаланс будет проходить, так как поступления от экспорта станут уменьшаться, а импорт будет увеличиваться. Если бы можно было по текущему курсу набрать станков за границей, построить заводы, заняться настоящим импортозамещением... — прогнозирует Виктор Немихин.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 14–17% в 2022-м, снизится до 5–7% в 2023-м и вернется к 4% в 2024-м.
СЮЖЕТ
— Конечно, кажется, что могло быть хуже. Но ситуация повернулась так, что не всё так страшно. Закрытость экономики привела к тому, что инфляция снаружи к нам не экспортируется. Мы сейчас находимся между ситуациями. Нужно внимательно наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация. Мы не знаем, что будет до конца года. Сейчас куча факторов, от которых зависит дальнейшее развитие ситуации, — резюмировал Виктор Немихин.
Ранее мы довольно подробно разбирали с экспертами, почему ЦБ будет снижать ключевую ставку.