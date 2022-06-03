Как вырастут пенсии после индексации: считаем по новым правилам
В июне социальные выплаты подняли на 10%
В июне правительство внепланово проиндексировало пенсии неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточные минимумы. Сегодня в банки пришел первый транш из Пенсионного фонда на выплату пенсий с учетом повышения. Мы подсчитали и рассказываем, как теперь вырастут пенсии.
Средняя по стране пенсия по старости после индексации составит
Пенсии у всех разные, так что и вырастут они по-разному. Чтобы сосчитать свою личную индексацию, умножьте свою обычную пенсию на 1,1 — получите новую выплату.
Вместе с ростом пенсий, прожиточных минимумов и МРОТ выросли в июне и детские пособия. Подробнее о новых суммах пособий мы рассказывали в этом материале. А 1 июня на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», Владимир Путин заявил о новых выплатах семьям с детьми. Президент предложил вернуть почетное звание «Мать-героиня» и при его присвоении выплачивать женщинам миллион рублей. Также будет установлена единовременная выплата при вручении медали ордена «Родительская слава», а сумма выплаты семьям, награжденным орденом «Родительская слава», увеличена в пять раз.