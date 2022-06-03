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Как вырастут пенсии после индексации: считаем по новым правилам

В июне социальные выплаты подняли на 10%

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После индексации средняя пенсия составит <nobr class="_">20 882</nobr> рубля

После индексации средняя пенсия составит 20 882 рубля

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В июне правительство внепланово проиндексировало пенсии неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточные минимумы. Сегодня в банки пришел первый транш из Пенсионного фонда на выплату пенсий с учетом повышения. Мы подсчитали и рассказываем, как теперь вырастут пенсии.

Средняя по стране пенсия по старости после индексации составит 20 882 рубля (до индексации была 18 984 рубля). Однако далеко не у всех пенсионеров выплаты дотягивают до этой суммы. А есть и те, кто получает совсем маленькую пенсию — меньше прожиточного минимума. Фиксированная пенсионная выплата после индексации составляет 6636, но к ней прибавляется оплата за пенсионные баллы и дополнительные выплаты (подробнее о том, как посчитать свою пенсию, мы рассказывали в этом материале). Если со всеми выплатами и компенсациями доходы пенсионера не дотягивают до пенсионного прожиточного минимума, государство доплачивает, каким бы ни был стаж. Доплата делится на федеральную и региональную: первая назначается, если региональный прожиточный минимум ниже среднероссийского, вторая — если выше. У пенсионеров прожиточный минимум самый маленький: сейчас это только 11 970 рубля в среднем по стране. Но меньше этой суммы пенсионер получать не должен.

Пенсии у всех разные, так что и вырастут они по-разному. Чтобы сосчитать свою личную индексацию, умножьте свою обычную пенсию на 1,1 — получите новую выплату.

СЮЖЕТ

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Вместе с ростом пенсий, прожиточных минимумов и МРОТ выросли в июне и детские пособия. Подробнее о новых суммах пособий мы рассказывали в этом материале. А 1 июня на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», Владимир Путин заявил о новых выплатах семьям с детьми. Президент предложил вернуть почетное звание «Мать-героиня» и при его присвоении выплачивать женщинам миллион рублей. Также будет установлена единовременная выплата при вручении медали ордена «Родительская слава», а сумма выплаты семьям, награжденным орденом «Родительская слава», увеличена в пять раз.

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