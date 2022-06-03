Как вырастут пенсии после индексации: считаем по новым правилам

В июне правительство внепланово проиндексировало пенсии неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточные минимумы. Сегодня в банки пришел первый транш из Пенсионного фонда на выплату пенсий с учетом повышения. Мы подсчитали и рассказываем, как теперь вырастут пенсии.



Средняя по стране пенсия по старости после индексации составит 20 882 рубля (до индексации была 18 984 рубля). Однако далеко не у всех пенсионеров выплаты дотягивают до этой суммы. А есть и те, кто получает совсем маленькую пенсию — меньше прожиточного минимума. Фиксированная пенсионная выплата после индексации составляет 6636, но к ней прибавляется оплата за пенсионные баллы и дополнительные выплаты (подробнее о том, как посчитать свою пенсию, мы рассказывали в этом материале). Если со всеми выплатами и компенсациями доходы пенсионера не дотягивают до пенсионного прожиточного минимума, государство доплачивает, каким бы ни был стаж. Доплата делится на федеральную и региональную: первая назначается, если региональный прожиточный минимум ниже среднероссийского, вторая — если выше. У пенсионеров прожиточный минимум самый маленький: сейчас это только 11 970 рубля в среднем по стране. Но меньше этой суммы пенсионер получать не должен.