За сколько новосибирцы могут уехать на юг и вернуться — изучаем цены на билеты на лето

Наступает лето, и, несмотря на множественные ограничения, вызванные всем известными событиями в мире, лишать себя отдыха не хочется. Более того, морской воздух благотворно действует на нервную систему, так что самое время запланировать поездку.

Быстро и по небу

В настоящий момент остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям рекомендуют использовать для перевозки пассажиров альтернативные аэропорты — в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве. Выясняем, сколько стоит перелет из Новосибирска в Сочи.