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За сколько новосибирцы могут уехать на юг и вернуться — изучаем цены на билеты на лето

Смотрим варианты и выбираем оптимальный

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Лето — самое популярное время для отпусков

Лето — самое популярное время для отпусков

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Наступает лето, и, несмотря на множественные ограничения, вызванные всем известными событиями в мире, лишать себя отдыха не хочется. Более того, морской воздух благотворно действует на нервную систему, так что самое время запланировать поездку.

Быстро и по небу

В настоящий момент остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям рекомендуют использовать для перевозки пассажиров альтернативные аэропорты — в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве. Выясняем, сколько стоит перелет из Новосибирска в Сочи.

Авиакомпания S7 Airlines предлагает прямые рейсы в июне от 10,9 тысячи до 11,5 тысячи рублей. В июле улететь на юг можно за сумму от 10,9 тысячи до почти 15 тысяч рублей за билет. В августе билет будет стоить от 10,9 тысячи до 12,9 тысячи рублей. Самый дешевый билет обнаружен на 28 августа — 8,8 тысячи рублей.

Обратно та же авиакомпания в июне предлагает перелет за 8,8 тысячи до 11,5 тысячи рублей. На июль билет можно приобрести за сумму от 11,5 тысячи до практически 15 тысяч рублей. В августе вернуться домой получится за сумму от 11,5 тысячи до почти 15 тысяч рублей.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает перелет из Новосибирска в Сочи с пересадками. На июнь билет стоит 7,3 тысячи до 11 тысяч рублей. На июль перелет обойдется от 8,7 тысячи до 9,5 тысячи рублей. На августе полет будет стоить 9,5 тысячи рублей.

Обратно в июне «Уральские авиалинии» привезут за 7,3 тысячи рублей, в июле — за 7,3–9,5 тысячи рублей, в августе — за 7,3–11 тысяч рублей.

В Сочи из Новосибирска можно улететь и «Победой». В июне — за 7,6 тысячи до 11,6 тысячи рублей, в июле — за 9–10,2 тысячи рублей, в августе — за 14,5-почти 20 тысяч рублей.

В обратном направлении вас в июне доставят за 4–13 тысяч рублей, в июле цифра составит 10,2 тысячи рублей, в августе — 14,5–16,8 тысячи рублей.

Долго и по рельсам

Добираться до юга России можно и железнодорожным транспортом. В целом цена отличается от самолета не сильно, а добираться придется 3,5 суток. Место в плацкарте обойдется по традиции дешевле, зато в некоторых вагонах действует даже учет пола при размещении в купе.

Билет в плацкарте на июнь из Новосибирска до Сочи можно купить от 6,9 тысячи рублей. В купе билеты начинаются от 8,9 тысячи рублей. В обратном направлении цены начинаются от 7,4 тысячи и от 13,4 тысячи соответственно.

В июле проезд в плацкартном вагоне стоит от 8,8 тысячи, купе — от 12,3 тысячи рублей. Обратно в плацкарте в Новосибирск можно вернуться за сумму от 8,8 тысячи, в купе — от 10,2 тысячи рублей. Аналогичные суммы на билеты на сайте РЖД заявлены на август.

Также мы сообщали, как добраться до курортов Краснодарского края, если аэропорты не работают. Смотрите разбор всех альтернативных способов.

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