Как добраться до курортов Краснодарского края, если аэропорты не работают? Разбор всех альтернативных способов

Автобус до Сочи даже не предлагаем. Вариантов очень мало, к тому же это нецелесообразно. По стоимости поездка равносильна ж/д билету, а ехать 24 часа, часть из которых — по серпантину, мы никому не советуем.



Анапа

До Анапы можно доехать на поезде. Но выбор здесь чуть более скупой, да и свободных мест в летнее время ожидаемо меньше. Плацкарт из Москвы в июне стоит 4000 рублей, купе — 6800 рублей. Время в пути — от 21 до 39 часов. Прямые автобусы до Анапы тоже есть. Из Москвы идут 2–3 раза в день, стоимость сопоставима с плацкартом — от 3700 рублей.



Еще один способ: долететь до Адлера, а оттуда поехать в Анапу на прямой «Ласточке». Правда, ходит она раз в день, днем (но лучше уточняйте расписание «Ласточек» на сайтах туристических агрегаторов, после публикации могли быть запущены новые). Дорога от аэропорта до ж/д вокзала в Адлере займет 20 минут на такси, а в «Ласточке» вы просидите 8 часов (стоимость — от 1900 рублей). Поезд идет по самому берегу моря, а под окнами буквально пенятся волны.



Ехать из Сочи до Анапы на автобусе не советуем — он идет только из Сочи, а до него из Адлера еще 30 километров пути. Плюс автобус двигается по серпантину, и вашему желудку вряд ли это понравится.

