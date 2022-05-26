Как добраться до курортов Краснодарского края, если аэропорты не работают? Разбор всех альтернативных способов
Приводим цены и считаем время на дорогу
Впереди курортный сезон, так что скоро на юг устремятся отдыхать миллионы россиян. Особой надежды на то, что они сделают это на самолете, нет. С конца февраля действует запрет на полеты в Краснодар, Геленджик и Анапу. Самолеты летают только в Сочи, но не им же единым жив курортный сезон!
Рассказываем, как можно добраться до Краснодара и самых крупных курортов региона альтернативными способами.
Краснодар
Краснодар — большой транспортный хаб, из которого можно поехать дальше в Крым или на кубанское побережье. А можно остаться тут на пару дней, чтобы посетить парк Галицкого и погулять по старому центру.
Добраться до Краснодара можно на поезде. Так, в июне стоимость на плацкарт из Москвы стартует от 3500 рублей, купе — от 6600 рублей. Дорога занимает около суток. Поезда прибывают на вокзал Краснодар-1, который находится практически в центре. В паре минут ходьбы с одной стороны есть трамвайная остановка, с другой — автобусная. Загляните на сайт по отслеживанию общественного транспорта, чтобы выбрать время приезда (в Краснодаре в будни он ходит до 23:00).
Также из Москвы в Краснодар ходят автобусы 4–5 раз в день. Цена стартует от 2700 рублей, дорога занимает около 19 часов. Автобусы прибывают в то же место, что и поезда (на сайтах может быть указано как «Привокзальная площадь», она же — Центральный автовокзал). Хотя некоторые ИП в последние годы ставят конечной точкой торговые центры «OZ Молл» либо «Красную площадь». Оба находятся на окраинах города, но оттуда можно уехать на маршрутках до любой части города. Посмотреть нужные маршруты можно на этом сайте.
Сочи
Это единственный город в Краснодарском крае, в котором сейчас работает аэропорт. Долететь сюда (а точнее, до Адлера, потому что именно там находится аэропорт) из Санкт-Петербурга летом можно за 5200 рублей, это минимальная цена на рейсы. Из Москвы есть билеты за 4000 рублей, но добавьте сюда еще 1200 рублей за багаж. Учитывайте, что самолеты сейчас облетают бесполетную зону, поэтому путь зачастую занимает больше времени. Так, раньше время в пути было два часа, а теперь — за четыре.
Для любителей железной дороги тоже есть выход — и до Сочи, и до Адлера идет большое количество поездов. Цены сопоставимы с авиабилетами и начинаются от 3800 рублей в плацкарте, в купе — от 4600 рублей.
Автобус до Сочи даже не предлагаем. Вариантов очень мало, к тому же это нецелесообразно. По стоимости поездка равносильна ж/д билету, а ехать 24 часа, часть из которых — по серпантину, мы никому не советуем.
Анапа
До Анапы можно доехать на поезде. Но выбор здесь чуть более скупой, да и свободных мест в летнее время ожидаемо меньше. Плацкарт из Москвы в июне стоит 4000 рублей, купе — 6800 рублей. Время в пути — от 21 до 39 часов. Прямые автобусы до Анапы тоже есть. Из Москвы идут 2–3 раза в день, стоимость сопоставима с плацкартом — от 3700 рублей.
Еще один способ: долететь до Адлера, а оттуда поехать в Анапу на прямой «Ласточке». Правда, ходит она раз в день, днем (но лучше уточняйте расписание «Ласточек» на сайтах туристических агрегаторов, после публикации могли быть запущены новые). Дорога от аэропорта до ж/д вокзала в Адлере займет 20 минут на такси, а в «Ласточке» вы просидите 8 часов (стоимость — от 1900 рублей). Поезд идет по самому берегу моря, а под окнами буквально пенятся волны.
Ехать из Сочи до Анапы на автобусе не советуем — он идет только из Сочи, а до него из Адлера еще 30 километров пути. Плюс автобус двигается по серпантину, и вашему желудку вряд ли это понравится.
Доехать до Анапы можно и из Краснодара. Например, на «Ласточке», которая ходит вечером (3 часа — от 950 рублей). Другой вариант — добраться на «Ласточке» из Краснодара до Новороссийска, а оттуда — на автобусе до Анапы за час (около 200 рублей). Но не забудьте, что автовокзал в Новороссийске находится отдельно от железной дороги. Между ними курсирует троллейбус
А впрочем, не усложняйте себе жизнь и поезжайте из Краснодара до Анапы на автобусе. Ходят они довольно часто, а билет стоит от 550 рублей. Центральный автовокзал в Краснодаре (не путайте с автовокзалом «Краснодар-2») объединен с железной дорогой, так что вам будет удобно стыковать пути.
Посмотреть, какие есть активности в Анапе помимо купания в море, можно в нашем материале.
Геленджик
Геленджику не так повезло: у него нет железной дороги. Так что вам придется либо ехать из Москвы на автобусе (от 3800 рублей и 23 часа в пути), либо на поезде до Краснодара, а оттуда — на автобусе. Путь от Краснодара займет 3–4 часа, цена — от 560 рублей. Отметим еще раз, что Центральный автовокзал (не путайте с вокзалом «Краснодар-2»!) и ж/д вокзал в Краснодаре объединены, так что вам будет удобно совершить пересадку.
Если на поезде совсем невмоготу, то добирайтесь на самолете до Адлера (около четырех часов из Москвы, цена от 5000 рублей). Оттуда — до морпорта Сочи, где ежедневно в 16:00 выезжает комфортабельный катер «Комета» до Геленджика (4 часа в дороге). Цена, правда, кусается — 2500 рублей для взрослых и 1500 для детей до 14 лет. Кстати, во время шторма судно не выходит в море, так что лучше уточнять расписание на сайте перевозчика.
Доехать можно и на автобусе из Адлера, но цена совсем шокирует — от 3000 рублей. К тому же дорога проходит по серпантину. Из Сочи можно уехать на автобусе до Геленджика за 1000 рублей, но учитывайте, что от Адлера до Сочи еще 30 километров. Между городами курсирует общественный транспорт.
Посмотрите в нашем материале, чем можно заняться в Геленджике помимо купаний в море.
Сухум
Да, это не курорт Краснодарского края. И всё же этим летом в Абхазии будет много россиян, так что упростим им задачу. Из Москвы до Сухума каждый день идет несколько поездов. В среднем дорога занимает 33 часа; плацкарт стоит от 4100 рублей, в купе можно найти места за 7900 рублей.
А можно долететь до Адлера на самолете (смотрите выше раздел «Сочи»). От аэропорта на автобусах