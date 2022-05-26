ЦБ опустил ключевую ставку еще на три процентных пункта. К чему это приведет?
Это уже третье снижение после рекордного февральского скачка
Банк России вновь снизил ключевую ставку: на этот раз на три процентных пункта, до 11% годовых.
— Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен, — говорится в сообщении регулятора. — Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на
Также в ЦБ отметили, что продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой — «это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий».
Кроме того, пресс-служба ЦБ РФ сообщает, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность.
— Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала, — говорится в сообщении.
По прогнозу Банка России, «с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до
По словам советника по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Инвестиции» Сергея Хестанова, за короткое время Центробанк принял ряд мер по снижению валютного контроля, но это не помогло, и сейчас он решил дополнительно снизить ставку, чтобы нормализовать валютный курс.
— Рубль необычно укрепляется и ставит рекорды, что достаточно нежелательно с точки зрения и доходов экспортеров, и наполнения федерального бюджета, — сказал экономист. — Решение на данный момент выглядит логично.
Предыдущее снижение ключевой ставки с 17 до 14% годовых произошло 29 апреля. Тогда в Центробанке пояснили, что такое решение наряду с госпрограммами льготного кредитования ограничит масштаб снижения экономической активности.
При этом еще недавно ключевая ставка находилась в рекордно высоком значении — 20% годовых. 28 февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, ЦБ поднял ее сразу с 9,5% до 20%. Регулятор принял такое решение, чтобы затормозить разгоняющуюся инфляцию в России. Как позже заявляли в ЦБ, повышение ключевой ставки
Ключевая ставка — это ставка, по которой Центробанк кредитует коммерческие банки и принимает от них депозиты. Чтобы не работать себе в убыток, банки выдают кредиты населению и бизнесу под ставку выше ключевой и размещают сбережения ниже нее.
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Если ЦБ поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже. Это значит, что вслед за ней повышаются ставки по кредитам и депозитам. Люди и компании в такой ситуации менее охотно берут кредиты, а значит, меньше тратят на покупки и меньше инвестируют. При этом высокие ставки по депозитам мотивируют их больше сберегать. В результате снижается спрос на товары и услуги и, как следствие, замедляется инфляция.
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