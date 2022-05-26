ЦБ опустил ключевую ставку еще на три процентных пункта. К чему это приведет?

Банк России вновь снизил ключевую ставку: на этот раз на три процентных пункта, до 11% годовых.



— Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен, — говорится в сообщении регулятора. — Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая , замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России.