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ЦБ опустил ключевую ставку еще на три процентных пункта. К чему это приведет?

Это уже третье снижение после рекордного февральского скачка

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По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до <nobr class="_">5,0–7,0%</nobr> в <nobr class="_">2023 году</nobr>

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году

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Банк России вновь снизил ключевую ставку: на этот раз на три процентных пункта, до 11% годовых.

— Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен, — говорится в сообщении регулятора. — Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России.

Также в ЦБ отметили, что продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой — «это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий».

Кроме того, пресс-служба ЦБ РФ сообщает, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность.

— Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала, — говорится в сообщении.

По прогнозу Банка России, «с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году».

По словам советника по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Инвестиции» Сергея Хестанова, за короткое время Центробанк принял ряд мер по снижению валютного контроля, но это не помогло, и сейчас он решил дополнительно снизить ставку, чтобы нормализовать валютный курс.

— Рубль необычно укрепляется и ставит рекорды, что достаточно нежелательно с точки зрения и доходов экспортеров, и наполнения федерального бюджета, — сказал экономист. — Решение на данный момент выглядит логично.

Ключевая ставка становится всё ближе к уровню середины февраля

Ключевая ставка становится всё ближе к уровню середины февраля

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Предыдущее снижение ключевой ставки с 17 до 14% годовых произошло 29 апреля. Тогда в Центробанке пояснили, что такое решение наряду с госпрограммами льготного кредитования ограничит масштаб снижения экономической активности.

При этом еще недавно ключевая ставка находилась в рекордно высоком значении — 20% годовых. 28 февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, ЦБ поднял ее сразу с 9,5% до 20%. Регулятор принял такое решение, чтобы затормозить разгоняющуюся инфляцию в России. Как позже заявляли в ЦБ, повышение ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен, а дальнейшая траектория восстановления российской экономики будет во многом зависеть от степени и скорости ее подстройки к новым условиям.

Ключевая ставка — это ставка, по которой Центробанк кредитует коммерческие банки и принимает от них депозиты. Чтобы не работать себе в убыток, банки выдают кредиты населению и бизнесу под ставку выше ключевой и размещают сбережения ниже нее.

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Если ЦБ поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже. Это значит, что вслед за ней повышаются ставки по кредитам и депозитам. Люди и компании в такой ситуации менее охотно берут кредиты, а значит, меньше тратят на покупки и меньше инвестируют. При этом высокие ставки по депозитам мотивируют их больше сберегать. В результате снижается спрос на товары и услуги и, как следствие, замедляется инфляция.

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