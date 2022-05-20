Доллар и евро стремительно падают: экономисты объяснили, нужно ли бежать за валютой

По данным Мосбиржи, сегодня, 20 мая, курс доллара опустился ниже 58 рублей, а курс евро — ниже 60 рублей. Доллар достиг такой отметки впервые с апреля 2018 года (четырехлетний минимум), а евро — впервые с апреля 2017 года (пятилетний минимум).

По словам экономиста Георгия Остапковича, укрепление рубля происходит благодаря тому, что Центральный банк РФ убрал его конвертируемость — нет рыночного формирования курса.

