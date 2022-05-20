Доллар и евро стремительно падают: экономисты объяснили, нужно ли бежать за валютой
Курс доллара на Мосбирже достиг четырехлетнего минимума
По данным Мосбиржи, сегодня, 20 мая, курс доллара опустился ниже 58 рублей, а курс евро — ниже 60 рублей. Доллар достиг такой отметки впервые с апреля 2018 года (четырехлетний минимум), а евро — впервые с апреля 2017 года (пятилетний минимум).
По словам экономиста Георгия Остапковича, укрепление рубля происходит благодаря тому, что Центральный банк РФ убрал его конвертируемость — нет рыночного формирования курса.
— Этого Центробанк добивался еще 8 лет назад. Курс, конечно, частично рыночный, но в основном теперь регулируется и формируется Центробанком. Он в какой-то степени искусственный и не отвечает рыночному механизму, — пояснил экономист.
По мнению Георгия Остапковича, сейчас большой необходимости в долларе и евро нет, поскольку импорт резко упал, и покупать за валюту сейчас попросту нечего.
— Позитивно это или нет? Вопрос диалектический. Для бюджета это плохо, потому что он формируется в рублях, а рубль укрепляется, — объяснил экономист. — Условно: наши экспортеры продавали баррель [нефти] за 100 долларов и меняли их по курсу 80 рублей, а теперь получают только по 60. Импортный товар становится дешевле, но его по факту сейчас нет. Для Минфина эта позиция тоже не очень выгодная. Думаю, месяца через два доллар будут поднимать, но до каких пределов — неизвестно.
Известный инвестбанкир и профессор Высшей школы экономики Евгений Коган считает, что столь резкое укрепление рубля вызвано необходимостью заплатить налоги.
— Это период, когда корпорации вынуждены продавать валюту, чтобы платить налоги. Я думаю, что еще день-два-три-пять и ситуация будет меняться. Это настолько невыгодная ситуация для страны. Думаю, что кто-то выйдет на торги и будет проводить интервенции на ослабление рубля. Выхода другого нет, — прокомментировал экономист в своем телеграм-канале.
Он уверен, что в ближайшее время в ситуацию вмешается ЦБ.
СЮЖЕТ
— Ситуация достаточно аномальная — за один день укрепление рубля более чем на 5%. Я думаю, что какая-то очень крупная или даже несколько корпораций продают валютную выручку для оплаты НДПИ. Думаю, что Центральный банк в течение нескольких часов вмешается. Момент уникальный, чтобы купить валюту, я, по крайней мере, это делаю, — отметил Евгений Коган.
Постепенное укрепление курса рубля продолжается с конца февраля. Ранее экономисты рассказывали, насколько еще укрепится рубль, почему не падают цены в магазинах и стоит ли сейчас запасаться валютой.