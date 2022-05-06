А будет ли доллар по 40 рублей? Экономисты дали прогнозы о том, как изменится курс валют

— Курс сейчас обратно вышел на 70,20 рубля. Объемы там прошли незначительные, и отскочил он буквально в течение пяти минут. Сейчас, когда Центральный банк управляет курсом по своим критериям, сказать сложно. Укрепление рубля российской экономике в данных условиях не помогает. Надеюсь, что 69–70 рублей — это минимум, который доллар достигнет до конца года, — объяснил он.