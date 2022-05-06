А будет ли доллар по 40 рублей? Экономисты дали прогнозы о том, как изменится курс валют
Недавно купить его можно было за 68,62 рубля
Неужели рубль укрепляется? Четвертого мая на бирже валют купить доллар можно было за 68,62 рубля. При этом официальный курс, который устанавливает ЦБ, пока составляет 71,02 рубля. А вот, например, в Сбербанке приобрести доллар можно было уже за 77,37 рубля, а в банке «Открытие» — за 81,35 рубля (такая информация указана на официальных сайтах банков). E1.RU спросил у экономистов, дождемся ли мы, когда доллар упадет до 40 рублей?
Доцент УрГЭУ, экономист Константин Юрченко считает, что падение курса доллара никому не будет выгодно. Если же он снова вырастет, то, соответственно, поднимутся цены на продукты и другие товары, то есть подорожает всё.
— Поскольку валютного рынка как такового сейчас нет, то курс фактически может меняться как угодно, купить валюту по этому курсу вы всё равно не сможете. С одной стороны, у Центробанка есть достаточно ресурсов, чтобы в любом направлении менять курс, — отметил экономист. — Более-менее оптимальный диапазон курса на сегодня как раз в районе 75–80 рублей за доллар, но это в том случае, если бы был нулевой валютный рынок, а его сейчас по ряду причин нет и действуют мощные ограничения.
Финансовый аналитик Виталий Калугин уверен, что падение курса доллара — явление краткосрочное. Хорошо, если эта стоимость сохранится до конца года.
СЮЖЕТ
— Курс сейчас обратно вышел на 70,20 рубля. Объемы там прошли незначительные, и отскочил он буквально в течение пяти минут. Сейчас, когда Центральный банк управляет курсом по своим критериям, сказать сложно. Укрепление рубля российской экономике в данных условиях не помогает. Надеюсь, что 69–70 рублей — это минимум, который доллар достигнет до конца года, — объяснил он.